In Burg wird seit 75 Jahren Tischtennis gespielt

1946 fing mit einem Ausziehtisch, an dem ein Netz befestigt wurde, und im Freien statt in einer Halle die Geschichte des Tischtennissports beim SSC Burg an. In besten Zeiten mischte die erste Mannschaft auf Landesebene mit.

Von Rolf Schäfer