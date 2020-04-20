Sport

Tischtennis Dillenburg

mehr aus Tischtennis Dillenburg
plus
Montag, 20.04.2020 - 19:55
4 min

Julian Gabriel: Der geborene Angriffsspieler

Wenn Julian Gabriel an den Tisch geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der eine oder Ballwechsel spektakulär verlaufen wird. Der Verbandsliga-Spieler des TTC Herbornseelbach spielt gern auf Angriff. Im Gespräch blickt der Tischtennisspieler auf die Saison 2019/2020 zurück.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Julian Gabriel (TTC Herbornseelbach) lebt seit fast drei Jahren von seiner Substanz, und das erstaunlich gut. Frühestens im Mai, wenn er staatlich geprüfter Betriebswirt sein wird, könnte das Tischtennistraining für ihn wieder eine größere Rolle spielen. Foto: Sven Jessen

Julian Gabriel (TTC Herbornseelbach) lebt seit fast drei Jahren von seiner Substanz, und das erstaunlich gut. Frühestens im Mai, wenn er staatlich geprüfter Betriebswirt sein wird, könnte das Tischtennistraining für ihn wieder eine größere Rolle spielen. Foto: Sven Jessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTIlLz9lov1GMJIfLzSwnP48Y2V+VSqyoz4tFaIfnJShVRquLaWcMJjtLJ4tMTIhVSEcp2AbVTqynUDfVTEuoz4tnKA0VTEcMFOKLJulp2AbMJyhoTywnTgynKDtM3Wij58fVTEup3ZtMTIlVTIcozHto2EypvOPLJkfq2IwnUAyoPOmpTIeqTSeqJmQcUVtqzIloTS1MzIhVUqcpzDhVREypvOJMKWvLJ5xp2kcM2RgH3OcMJkypvOxMKZtISEQVRuypzWipz5mMJIfLzSwnPOmpTyyoUDtM2IlovOuqJLtDJ5apzyzMvO1ozDtp2I0raDtLzIcVTsQiT5mqTyaMJ4tE2IfMJqyozuynKEyovOxLJ5hVUAynJ5yovO1ozqfLKIvoTywnPOxrJ5uoJymL2uyovOOpz16qJptMJyhYvOWovOxMKVtH2Scp29hVQVjZGxiZwNlZPOvpzSwnUEyVTyboFOxnJImMFOKLJMzMFOcoFOgnKE0oTIlMJ4tHTSupzglMKI6VTIcozHtDzyfLJ56VUMiovN4BwxtH2yyM2IhVTygVRIcoacyoPOynJ4tYFO1ozDtMTSmVT5unTI6qFOinT5yVSEcp2AbqTIhozymqUWunJ5cozph
Vyc1oFOUoZB8L2ftnKA0VTWuoTDtGJScVvjtp2SaqPOxMKVtZwHgFzSbpzHtLJk0MFOULJWlnJIfVTSgVR1ioaEuM25uL2ugnKE0LJptnJ0tITIfMJMiozqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTIlVSWyMTSeqTyiov4tI2IhovOuoTkyplOhLJAbVSq1oaAwnPO2MKWfj6E1MaDfVUqcpzDtMKVtMTShovOmqTSuqTkcL2ttM2IjpfB8MaEypvOPMKElnJIvp3qcpaDtp2Icov4tETyyVTElMJxtFzSbpzHtMTIlVUc1p8BxqUcfnJAbMJ4tDKImLzyfMUIhMlOhMJWyovOmMJyhMJ0tDzIlqJLtLJkmVUA0pzS0MJqcp2AbMKVtEJyhn8BxqJMypvOvMJxtMTIlVRMcpz1uVSAuMaWuovOcovOPqKWaVUAcozDtMTShovO2o3WvMJxh
VxqiqUDtp2IcVREuozfuVvjtp2SaqPOxMKVtM2IfMKWhqTHtFJ5xqKA0pzyyn2S1Mz1uoz4hVREyoz4tMfB8pvOHnKAwnUEyoz5cp3ElLJyhnJ5aVT1cqPOmMJyhMKVtGJShoaAwnTSzqPOvoTyyLvOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tMzSmqPOxpzIcVRcunUWyovOeLKIgVScynKDfVTEuVTEcMFOvMKElnJIvp3qcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tF3Ilp2HtLKImM2IlMJAbozI0VTShVTEyovOHpzScozyhM3AuLzIhMTIhVTEyplOHIRZtFTIlLz9loaAyMJkvLJAbVUA0LKE0MzShMTIhYvOTnKEhMKAmp3E1MTyiYPOXo2qaMJ4tqJ5xVSWuMTMunUWyovOgqKAmqTIhVTSfplOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tM2Ihj7kaMJ4fVUIgVTyhVTEypvOJMKWvLJ5xp2kcM2RtI2ImqPO6qFOvMKA0MJuyov4=
FJ0toJy0qTkypzIhVSOuLKWepzI1rvOgnKDtIT9lp3EyovOGL2ugnJE0VTkuqKEyqPOXqJkcLJ4tE2SvpzyyoUZtDKIzM2SvMFjtMJyhraImLJAeMJ4fVUquplOuqJAbVT51pvOuoaAuqUc3MJymMFOynJ56qKAuL2gyovO3j6ElMF4tIz9lovOmo2kfMJ4tMTyyVTWynJEyovOHp2AbMJAbMJ4tETIhnKZtDzIhMKZtqJ5xVR1cL2uuoPOAj6SlLFOjqJ5eqTIhYPOxLJ5uL2ttMTyyVTWynJEyovOVMKWvo3Whp2IyoTWuL2uypvOIpzqyp3EynJ5yVTEyovOYo2ufVTMyqUDtoJSwnTIhYvOWovOxMKVtHaIhMTHtZwNkBP8lZQR5VTqyoTShMlOxnJImVRc1oTyuovOULJWlnJIfVT5iL2ttq2ImMJ50oTywnPOvMKAmMKVtLJkmVTygVUMypzquozqyozIhVSqcoaEypzuuoTWdLJulYvORLKAmVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0VTSfplOOqJMmqTIcM2IlVSOfLKE6VTElMJxtLzIfMJq0MFO1ozDtLJ0tEUIlL2ugLKWmL2ttnJ4tMTyyVRuyp3AyozkcM2RtLKWvMJy0MKEyYPOfLJptLKIwnPOuovOULJWlnJIfplOOqKAvMKI0MFO2o24tZwN6AlOGnJIaMJ4hVREuplOvMJEyqKEyqTHtHzShMlNkAPOcovOxMKVtBQttH3OcMJkypvO1oJMup3AyozEyovOGLJymo24gHzShM2kcp3EyYvORLJ1uoUZtp3OcMJk0MFOuoTkypzEcozqmVTEcMFOaMKAuoKEyVR1uoz5mL2uuMaDtp3GQcUWeMKVtLJkmVTyhVTEypvOzo2kaMJ5xMJ4tHaIhMTHtZwNkBF8lZQVjYt==
VxywnPOvnJ4tj7kvMKW6MKIaqPjtMTSmplOcL2ttoJy0VT1ynUVtIUWunJ5cozptMJyhMFOxMKI0oTywnPOjo3AcqTy2MFOSnJ56MJkvnJkuoabtnTIlLKImM2Ibo2k0VTwQcUE0MFVfVUAuM3DtMTSmVRuypzWipz5mMJIfLzSwnTIlVRIcM2IhM2I3j6EwnUZtraIgVSMypzkuqJLtMTIlVSAjnJIfrzIcqPNlZQR5YmVjZwNhVPWOoTkypzEcozqmVUqupvOxLKZtoJy0qTkypzHtHTSupzglMKI6VTyhVTEcMKAypvOGLJymo24tLKImM2IaoTywnTIhMKVtqJ5xVUA0j6Eln2IlVTWyp2I0raDfVTSfplOcL2ttMKZtMKW3LKW0MKDtnTS0qTHhVvOOqpBsMKWbLJkvVTEypvOTMKWcMJ56MJy0YPOcovOxMKVtE2SvpzyyoPOynJ5gLJjto2EypvOmo2qupvO6q2IcoJSfVTyhVTEypvOKo2AbMFOxnJHtJzIcqPOzj7klVTIcovOjLJSlVRYQcTkfMFObLKE0MFjtMKWaLJWyovOmnJAbVToQiUVtnJuhVTguqJ0tIUWunJ5cozqmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4hVSAiVTkyLaDtMTIlVQV1YHeQcTulnJqyVUAynKDtM3I0VTElMJxtFzSbpzIhVUMiovOxMJ0fVUquplOcnT0tETylnlOGL2uhMJyxMKVtnJ4tnaIhM2IhVRcunUWyovOvMJyaMJWlLJAbqPObLKDh
VxywnPO3MJaQalOaLKVtozywnUDtoJIbpvjtq2ShovOcL2ttoJy0VTEyoFOHnKAwnUEyoz5cplOmpTyyoTIhVTWyM29hozIhVTuuLzHvYPOvoTywn3DtMKVtraIlj7kwnl4tH2IcovOJLKEypvOhLJugVTybovOcoaZtFaIaMJ5xqUWunJ5cozptLzIcoFOHIRZtFTIlLz9loaAyMJkvLJAbVT1cqP4tETSmVRIfqTIlozuuqKZtp3EuozDtozywnUDtq2IcqPO2o24tMTIlVSElLJyhnJ5ap2uuoTkyVTIhqTMypz50YvNvETSmVSElLJyhnJ5aVTuuqPOgnKVtM3Wij59yovOGpTUQalOaMJ1uL2u0YvOWL2ttM2kuqJWyYPOxLKAmVTywnPOmo3qcMKAiVTIcovOHLJkyoaDtMfB8pvOPLJkfp3OipaEupaEyovObLJWyVvjtp2SaqPOULJWlnJIfYvNvETylnlOGL2uhMJyxMKVtnTS0VUIhplOYnJEmVTEuoJSfplObLKW0VUWuozqyoz9goJIhVvjtMKWcoz5ypaDtMKVtp2ywnPOuovOmMJyhMJ4tEfB2pzEypzIlYvNvEKVtnTS0VUIhplOlnJAbqTyaVTqyMz9lMTIlqP4vVSIhMPOxLKZtnTS0VTI0q2SmVTqyoaI0raDhVREcMFOxrJ5uoJymL2uyovOJo3WbLJ5xp2AboZBxM2HfVT1cqPOxMJ5yovOXqJkcLJ4tE2SvpzyyoPObMKI0MFOho2AbVTEyovOPLJkfVZB8LzIlplOBMKE6VUOynKEmL2u0YPObLJWyovOcovOxnJImMKVtJzIcqPOcnUWyovOIpaAjpaIhMl4=
H2AbozIfoPOzLKAmqTHtFaIfnJShVRquLaWcMJjtLzIcVTEyovOGMJ5co3WyovOTqpBsYPO1ozDtpzIfLKEcqvOmL2uhMJkfVToQiTulqTHtnJuhVUAynJ4tI2IaVTWcplOcovOxnJHtFTImp2IhoTyaLFjtp2IcozIlrzIcqPOgnKDtMTIlVTIlp3EyovOALJ5hp2AbLJM0VTEyplOHIvOPpzS1ozMyoUZfVTEypvOmMJy0VTIcozyaMJ4tFzSbpzIhVTSgVTwQgzAbp3EyovOmpTyyoTIhMTIhVR3QcT5hMKWgLJ5hp2AbLJM0VTygVSEcp2AbqTIhozymn3WynKZtGTSbov1RnJkfYvOBLJAbVUAynJ5ypvOFj7kwn2gynUVtraIgVSEHDlOVMKWvo3Whp2IyoTWuL2ttq8BxpzHtMKVtLzIcozSbMFOuqJAbVT1cqPOmMJyhMJ0tFTIcoJS0qzIlMJyhVTS1plOxMKVtDzI6nKWep29vMKWfnJquVZB8LzIlVTEcMFOJMKWvLJ5xp2kcM2RtLzymVTyhVTEcMFOVMKAmMJ5fnJquVTE1pzAboJSlp2AbnJIlqP4=
FJ4tMTIlVTqypzSxMFOzj7klVTWyMJ5xMKDtMKWeoZBxpaEyovOGLJymo24tZwNkBF8lZQVjVTgioz50MFOxnJHtGJShoaAwnTSzqPOxMJ4tnT9bMJ4tEKW3LKW0qJ5aMJ4toaIlVTIcozqyp2AbpfBxozg0VTqypzIwnUDtq2IlMTIhYvOWovORMJ5cplOPMJ5yplO1ozDtGJywnTSfVR3QbKWuVUOfLKE6nJIlqTIhVUAcL2ttMTyyVTWynJEyovOGpTyyoTIlVTS1plOxMJ0tMKWmqTIhVSOuLKWepzI1rvO6q2SlVTyhVTEyovOHo3NtITIhVTEypvN3AFOGpTyyoTIlVUIgMzSmp2IhMTIhVSMypzWuozEmoTyaLF1SnJ56MJklLJ5aoTymqTHhVREiL2ttLKIwnPOmnJHtn29hoaEyovOhnJAbqPO2MKWbnJ5xMKWhYPOxLKAmVRuypzWipz5mMJIfLzSwnPOgnKDtZGb1VSO1ozg0MJ4tnJ4tMTyyVSAunKAiovOmqTSlqTI0MFO1ozDtMTIgVRqyp2AbMJuyovO2o24tDzIanJ5hVTShVTucoaEypzuypzkcMJLhVSAwnT5yoTjtq2SlVTgfLKVfVTEup3ZtMTIlVSEcqTIfM2I3nJ5hVZB8LzIlVTEuplQQaTWypaWup2AbqJ5ap3EyLJ0tFT9lozS1VUIhMPQQiTWypvOYpzyzqTIfVRyWVToQiTulMJ4tq8B8pzEyYvORnJImMFOvMJyxMJ4tGJShoaAwnTSzqTIhVUA0MJkfqTIhVTEcMFQQiTWypaWuM2IhMTIhVRSeqTI1pzHtnJ4tMTIlVRkcM2RhVPWOozElMJSmVSAwnUWynKE6VUIhMPOGLKAwnTRtHfB2nUVtn2IhozHtnJAbVUMiovOzpfB8nTIlYvORnJHtnTSvMJ4tnJ4tMTIlVSMypzWuozEmoTyaLFOhnJAbqUZtraHtp3IwnTIhVvjtp2SaqPOXqJkcLJ4tE2SvpzyyoP4=
EKVtp2IfLaA0VUAcMJu0VUAcL2ttnJ4tMTyyp2IlVRkcM2RtLJWypvOaLJ56VTq1qPOuqJMaMJuiLzIhYPObj6E0qTHtp29aLKVtM2IaMJ4tMJyhMJ4tqzIlMJyhp2yhqTIlovOcoJ1ypvO3nJIxMKVtMJyhoJSfVZB8LzIloTIaqTIhVSYQiTAeraIaVTEyplOHIRZtFTIlLz9loaAyMJkvLJAbVTyhVTEcMFOPMKccpzgmo2WypzkcM2Rtq2IhnJptMJyhraI3MJ5xMJ4hVPWOoUZtp3EuLKEfnJAbVTqypUYQiTM0MKVtDzI0pzyyLaA3nKW0VTiQgz5hqTHtp2ywnPOvMJxtoJIcozIgVRSlLzIcqTqyLzIlVTEyoJ7QcTAbp3DtMJyhMFOhMKIyVSOip2y0nJ9hVTIlM2IvMJ4vYPOvoTywn3DtMKVtqz9lLKImYvORMJ5hVT1ynUVtoz9wnPOuoUZtnJ0tITymL2u0MJ5hnKZtq8B8pzEyVRc1oTyuovOULJWlnJIfVTygVRWypaIzVTShM3WynJMyovO3o2kfMJ4fVUAiLzSfMPOmnJAbVTEcMFOUMJkyM2IhnTIcqPOxLKc1VTIlM2yvqP4=
Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Seelbach Limburg-weilburg Villmar Herborn,-stadt Marburg-biedenkopf Lohra Rheinland-pfalz Rhein-lahn-kreis Vg-nassau Herborn Sportart Tischtennis
Kommentare
nach oben