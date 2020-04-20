Julian Gabriel: Der geborene Angriffsspieler

Julian Gabriel (TTC Herbornseelbach) lebt seit fast drei Jahren von seiner Substanz, und das erstaunlich gut. Frühestens im Mai, wenn er staatlich geprüfter Betriebswirt sein wird, könnte das Tischtennistraining für ihn wieder eine größere Rolle spielen. Foto: Sven Jessen
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