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Freitag, 17.04.2020 - 19:00
2 min

Kristin Hampl schöpft aus dem Teamgedanken große Motivation

Die Tischtennisspielerin des TTC Siegbach im Interview.

Kristin Hampl, Nummer eins des TTC Siegbach, muss im Moment noch abwarten, ob es beim Abstieg bleibt. Foto: Rolf Schäfer

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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Siegbach Sportart Tischtennis
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