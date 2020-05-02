Samstag,
02.05.2020 - 00:00
2 min
Lea Wagner überzeugt mit 15:2-Bilanz
FRIFDx9FGv1AEIWYEH5PDHAVVP0tXUWmMvxhVRIcovOaoZBxoacyozEyVSW1ozEyVUAjnJIfqTHtGTIuVSquM25ypvNbISEQVR1ypzgyozWuL2tcVTyhVTEypvOHnKAwnUEyoz5cpl1PMKccpzgmo2WypzkcM2RtMTIlVREuoJIhYvOCLaqinTjtp2yyVT51pvOvMJxtp2yyLzIhVUMiovNkZlOGpTyyoTIhVTEuLzIcVUqupvjtLzIxMKI0MKEyVTEuplNkAGblVTEuplO2nJIlqTWyp3EyVSWyp3IfqTS0VTSfoTIlVTIcozqyp2I0raEyovOGpTyyoTIlnJ5hMJ4hVSAcMFObLKE0MFOmo21cqPOapz/Qa2IhVRShqTIcoPjtMTSmplOxMKVtISEQVR1ypzgyozWuL2ttMTyyVSW1ozEyVTSfplOGnJIvqTIlVTSvp2AboT9mplO1ozDtozywnUEmVT1cqPOxMJ0tDJWmqTyyMlO6qFO0qJ4tnTS0Yt==
ETyyVQR2YJeQcTulnJqyVSAwnZB8oTIlnJ4tMTIlVUcynT50MJ4tF2kup3AyVTEyplOXo2uuoz5yqJ0gE3ygozSmnKIgplOcovOVMKWvo3WhVUqupvOhnJAbqPOhqKVtLzIcVTEyovORLJ1yovOcoFOSnJ5mLKE6YvOGnJHtq2SlVTS1L2ttMTyyVR51oJ1ypvOynJ5mVTEypvOVMKAmMJ5fnJquoJShoaAwnTSzqPOxMKVtGpBxMTAbMJ4tZGttMTImVSEHDlOAMKWeMJ5vLJAbYvOWoFORqJIfoPOgnKDtMTIhVTWyp3EyovOBLJAbq3IwnUAmpTyyoTIlnJ5hMJ4tMTImVRkuozEyp3MypzWuozEyplOeLJ0tp2yyVTS1MvNkAGb3VUIhMPO3LKVtMTSgnKDtMTyyVR51oJ1ypvOmMJAbplOxMKVtAQNtLKIzM2Izj7kbpaEyovOGpTyyoTIlnJ5hMJ4h
E3ygozSmnJSmqTyhVTymqPOvMJygVSEHDlOuqJAbVTSfplOHpzScozIlnJ4tLJg0nKL=
4bPrEUIlL2ttMJyhMJ4tI2IlLzIzoUyypvOxMKZtISEQVR1ypzgyozWuL2tfVTEypvO2o3VtMKE3LFO6MJuhVRcunUWyovOcovO1oaAypzIgVRWlnJIzn2SmqTIhVTkuMljtLzyhVTywnPO6qJ0tITymL2u0MJ5hnKZtM2Ieo21gMJ7vtWjfVTWfnJAeqPOZMJRtI2SaozIlVUc1pfB8L2fhVR5yLzIhVTEyoFOJMKWynJ5mqUWunJ5cozptqUWunJ5cMKW0VSquM25ypvOcoFOZMJymqUIhM3A6MJ50paIgVTyhVRuypzWipz4hVREcMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozpfVTWynFOHqKWhnJIlMJ4tMTSvMJxtraHtp2IcovjtozygoKDtMTyyVR1ypzgyozWuL2uypzyhVTShYvOZj6E1MaDtMKZto3O0nJ1uoPjtn2ShovOmnJHtnJ4tFTImp2IhVUMipz4toJy0p3OcMJkyov4t4bPrFJ4tMTyyp2IhVSqyqUEvMKqypzWyovOeLJ5hVT1uovOxqKWwnPOmMJyhMFOUMJqhMKWcoz5yovOcoJ1ypvO2nJIfVTkypz5yovO1ozDtq2ywnUEcM2HtEKWzLJulqJ5aMJ4tp2SgoJIfov4tETSmVSAjnJIfVT1cqPOuozEypzIhVT1uL2u0VT1cpvOGpTUQa+XNaPjtoTS1qTI0VTIcovOAo3EcqzS0nJ9hp2qlqJ5xVUc1pvOHMJyfozSboJHh
EfB8pvOxnJHtE3ygozSmnJSmqTyhVTElMJu0VUAcL2ttozywnUDtLJkfMKZtqJ0tITymL2u0MJ5hnKZhVBXNaxywnPOmpTyyoTHtnJ4toJIcozIlVRMlMJy6MJy0VTqypz5yVRgfLKMcMKVtqJ5xVUElMJMzMFOgnJAbVTqypz5yVT1cqPOTpzI1ozEyov7vtWjtH3Ouj58toJSwnUDtnJulVTS1L2ttMTSmVUc3MJygLJjtq8B2L2uyoaEfnJAbMFOYnJ5xMKW0pzScozyhMljtMTSmplOmnJHtM2IgMJyhp2SgVT1cqPO6q2IcVTShMTIlMJ4tIzIlMJyhp21cqTqfnJIxMKWhVToQiUVtMTIhVR5uL2u3qJAbplOxqKWwnToQiTulqP4=
ETRtnJ4tnJulMKVtEzSgnJkcMFOmo25mqPOhnJIgLJ5xVSEcp2AbqTIhozymVUAjnJIfqPjtp3EynUDtMTIlVSAjo3W0VTyhVTEcMKAyoFOPMKWynJAbVT5cL2u0VTygVR1cqUEyoUO1ozg0YvQvtW5SnJ4tITymL2ttraHtFTS1p2HtnKA0VUc3LKVtqz9lnTShMTIhYPOuLzIlVTIbMKVtozywnUDtraIgVSElLJyhnJ5aYPOmo25xMKWhVUc1oFOaMJ1ynJ5mLJ1yovOGpTyyoPOgnKDtMTIhVR5uL2uvLKWhVTqyMJyaozI04bPpYPOypaeQcTufqPOKLJqhMKVh