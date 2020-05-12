Reiner Rödl vom TTC Mandeln führt die Rangliste der 3. Tischtennis-Kreisklasse Nord an

Seit 2016 ist Reiner Rödl dabei. Inzwischen ist er in der dritten Mannschaft des TTC Mandeln eine feste Größe und sehr, sehr verlässlicher Punktesammler. Foto: Rolf Schäfer
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