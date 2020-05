3 min

Reiner Rödl vom TTC Mandeln führt die Rangliste der 3. Tischtennis-Kreisklasse Nord an

Der TTC Mandeln III gehörte in dieser Spielzeit zu den stärkeren Mannschaften in der 3. Kreisklasse Nord. Dass das so war, daran hatte die Nummer eins der Mannschaft einen großen Anteil. Reiner Rödl spielte mit 30:7 Siegen im Einzel den besten Bilanzwert aller 78 Spieler in der Liga heraus. In der Doppelrangliste ist er mit Dirk Breckwoldt in den Top Fünf zu finden. Das ist alles andere als eine gewöhnliche Bilanz für einen Quereinsteiger. Denn Reiner Rödl betreibt Tischtennis im Verein erst seit 2016.