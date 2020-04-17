Freitag,
17.04.2020 - 19:00
2 min
Siegbach hofft auf den Ligaverbleib
Der TTC Siegbach befindet sich in der Damen-Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz. Dabei haben die Tischtennisspielerinnen genauso viele Pluspunkte wie die einen Rang vor ihnen platzierte SGK Bad Homburg gesammelt - eine knappe Entscheidung im Kampf um den Nichtabstiegsrang acht.
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