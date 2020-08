2 min

Tischtennis-Bezirksklasse: Herbornseelbach II empfängt TTF Frohnhausen III zum Top-Duell

In der Tischtennis-Bezirksklasse steht zum Saisonauftakt das Spitzenspiel auf dem Programm. Am Samstag um 17.30 Uhr treffen die beiden freiwillig aus der Bezirksliga zurückgezogenen Teams TTC Herbornseelbach II und TTF Frohnhausen III aufeinander. Obwohl das Spiel so früh in der Saison ausgetragen wird, kann das Ergebnis große Bedeutung für den Titelkampf haben.