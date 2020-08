5 min

Tischtennis-Bezirksklasse: Hohenroth und Merkenbach wollen am Montag punkten

Mit den Partien SG Hohenroth II - TTC Merkenbach III (19.30 Uhr) und SSG Breitscheid - TV Haiger (20 Uhr) startet die Tischtennis-Bezirksklasse am Montag in die Spielzeit 2020/2021. Was hat sich in dieser Liga nach dem pandemiebedingten Abbruch im März getan? Wer sind die Favoriten? Und wer wird es schwer haben, die Klasse zu halten?

Von Rolf Schäfer