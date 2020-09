3 min

Tischtennis-Bezirksliga: Merkenbach empfängt Hohenroth

Zwei Teams, die das Zeug haben, in der Tischtennis-Bezirksliga ganz oben mitzuspielen, treffen am Samstag aufeinander. Der TTC Merkenbach empfängt um 19 Uhr die SG Hohenroth. Beide haben in Form einer Niederlage bereits einen Schuss vor den Bug erhalten. So geht es für beide Teams darum, nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Nur der Gewinner spielt erst einmal weiter um Platz eins mit.