2 min

Tischtennis-Bezirksoberliga: Frohnhausen feiert ersten Punktgewinn

In der Tischtennis-Bezirksoberliga hat Frohnhausen seine Durststrecke beendet. In Großaltenstädten erkämpften die Tischtennisfreunde ein 6:6, ebenso wie Herbornseelbach in Nauheim.