Tischtennis-Bezirksoberliga: TTC Staffel stoppt den TTC Herbornseelbach

Dass die Bäume in der Tischtennis Bezirksoberliga nicht in den Himmel wachsen, bekam der TTC Herbornseelbach in Staffel zu spüren. Die stark gestarteten Seelbacher kassierten mit 5:7 ihre erste Saisonniederlage.