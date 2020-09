2 min

Tischtennis: Frohnhausen und Merkenbach holen erste Punkte

Der TTC Merkenbach ist nach seinem Pokalerfolg mit einem 6:6 in Neesbach in die Tischtennis-Bezirksoberliga der Damen gestartet. Dieses Unentschieden sollte dem Team Selbstvertrauen für die folgenden Begegnungen geben. Nachdem in der Damen-Bezirksliga zwei der sieben gemeldeten Teams zurückgezogen haben, erreichte Frohnhausen in der ersten von vier Hinrundenbegegnungen ein Unentschieden gegen Eschhofen.