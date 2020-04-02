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Donnerstag, 02.04.2020 - 16:57
3 min

Tischtennis: HTTV legt nach Abbruch der Saison Kriterien für Aufstieg und Abstieg fest

In den Tischtennisligen auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene herrscht seit Donnerstag in Sachen Auf- und Abstieg Gewissheit. Für die Teams aus dem Lahn-Dill-Kreis wird es tendenziell zu einem vermehrten Aufstieg kommen. Andererseits wird es Teams geben, die absteigen müssen, und die durch den Abbruch der Saison ihrer Chance auf Rettung beraubt wurden.

Von Rolf Schäfer

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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Sportart Tischtennis
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