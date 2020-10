3 min

Tischtennis-Kreisliga: Mandeln will Haigerseelbach Paroli bieten

In den vergangenen Jahren gehörten der TTC Mandeln und der SSV Haigerseelbach zu den Besten in der Tischtennis-Kreisliga. In dieser Spielzeit lief es für beide Teams bisher nicht optimal. Am Freitag um 20 Uhr treffen sie in Mandeln aufeinander.

Von rsf