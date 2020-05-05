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Dienstag, 05.05.2020 - 16:47
4 min

Tischtennis: Lars Dietermann hat mit dem TSV Edingen eine prima Saison gespielt

In der Tischtennis-Kreisliga Mitte hat Lars Dietermann für diese Saison alles gezeigt. Mit dem TSV Edingen wurde er Tabellenzweiter, im Einzel mit 17:4 Siegen drittbester Spieler, ebenso mit Huseyin Kacar im Doppel.

Nicht nur 2019, auch 2018 war ein gutes Jahr für die Kreisliga-Mannschaft des TSV Edingen. Lars Dietermann (r.) schloss den Pokalwettbewerb damals mit seinen Mannschaftskameraden Rafael Carrascosa-Santos (v. l.) und Markus Eckert als Zweiter hinter der SG Hohenroth ab. In der aktuellen Runde komplettierten außerdem Wolfgang Langnickel, Huseyin Kacar und Christian Kölsch die erste Mannschaft des TSV Edingen. Archivfoto: Rolf Schäfer

Nicht nur 2019, auch 2018 war ein gutes Jahr für die Kreisliga-Mannschaft des TSV Edingen. Lars Dietermann (r.) schloss den Pokalwettbewerb damals mit seinen Mannschaftskameraden Rafael Carrascosa-Santos (v. l.) und Markus Eckert als Zweiter hinter der SG Hohenroth ab. In der aktuellen Runde komplettierten außerdem Wolfgang Langnickel, Huseyin Kacar und Christian Kölsch die erste Mannschaft des TSV Edingen. Archivfoto: Rolf Schäfer

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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Sinn Sportart Tischtennis
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