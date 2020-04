Tischtennis: Nach dem Saisonabbruch bleibt eine letzte Frage: "Bleiben wir drin?"

Folgende Regelungen kommen nach Beschluss des HTTV-Präsidiums zur Anwendung:

1. Alle Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, haben das Recht, in der nächsten Saison in der höheren Spielklasse zu starten. Die Mannschaft ist nicht zum Direktaufstieg verpflichtet.

2. Alle Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, steigen ab.

3. Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen, der zur Teilnahme an einer Relegation oder zu Aufstiegsspielen berechtigt, haben das Recht, nächste Saison in der höheren Spielklasse zu starten.

4. Alle Mannschaften, die auf einen Platz stehen, der zur Teilnahme an Abstiegsspielen berechtigt, verbleiben nächste Saison in dieser Spielklasse.

5. Alle Mannschaften, die auf einen Platz stehen, der zur Teilnahme an vorsorglichen Aufstiegsspielen berechtigt, werden für das Auffüllen einer Spielklasse berücksichtigt. Dies betrifft die Mannschaften von der Bezirksliga bis abwärts in die 3. Kreisklasse. Bei der Aufstiegsreihenfolge gilt folgende Auffüllreihenfolge:

a. zweitplatzierte Mannschaften in der Abschlusstabelle,

b. verminderter Abstieg mit Ausnahme des Tabellenletzten,

c. vermehrter Aufstieg der Tabellendritten,

d. verminderter Abstieg des Tabellenletzten,

e. Aufstieg bis Platz vier,

f. Aufstieg bis Platz fünf.

6. Im Rahmen der Vereinsmeldung wird die unverbindliche Aufstiegsbereitschaft bis zum fünften Tabellenplatz abgefragt.

7. Auf Hessenebene findet keine Ehrung der Meistermannschaften statt. Auf Bezirks- und Kreisebene entscheiden die Bezirke und Kreise über eine Ehrung. (red)