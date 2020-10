2 min

Tischtennis-Pokal: Herbornseelbach II gewinnt hauchdünn

In der Tischtennis-Pokalrunde der Bezirksklasse stand die Vorrunde mit den Viertelfinalspielen auf dem Programm. Am spannendsten ging es beim 3:3 in der Partie TTC Herbornseelbach II - TTC Oberbrechen II zu.