Tischtennisspieler bereiten im Rahmen der HTTV-Beiratssitzung in Frankfurt den Saisonstart im September vor

Blick in die Reihen der Delegierten, die am Samstag an der Beiratssitzung des Hessischen Tischtennis-Verbands (HTTV) in Frankfurt teilnahmen. Foto: Rolf Schäfer
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