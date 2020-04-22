Mittwoch, 22.04.2020 - 00:00
3 min
TTF überraschen, TTC zieht zurück
ERyZGRIBDyIFElNgVPulp2LcYvOBMJWyovOxMJ4tISETVRMlo2uhnTS1p2IhVTqcozptnJ4tMTIlVTSvM2Ivpz9wnTIhMJ4tH2Scp29hVQVjZGxiZwNlZPOuqKZtMTIgVTuynJ1cp2AbMJ4tHzS1oFOuqJAbVRS1MaA0MJyaMKVtISEQVR1ypzgyozWuL2ttnJ4tMTIlVSEcp2AbqTIhozymYHWyrzyln3AiLzIloTyaLFOuqJLtHUIhn3EynzSaMP4tEaWinT5bLKImMJ4tp3EupaEyqTHto2uhMFOJMKWmqZBxpzg1ozqyovOcovOxnJHtH2Scp29hYPOxLJqyM2IhVTqyoTShMlOAMKWeMJ5vLJAbVTEcMFOJMKWjMzkcL2u0qJ5aVUMiovO6q2IcVSEipUAjnJIfMKWhYvOKj6EbpzIhMPOTpz9bozuuqKAyovOxMKA3MJqyovObo2MzqTHfVTEyovOYoTSmp2IhMKWbLJk0VUc1VUAwnTSzMzIhYPOaMJwQgaW0MFOAMKWeMJ5vLJAbVUMiovOxMKVtHTSjnJIlMz9loFO6qFOxMJ4tIT9jYIEyLJ1mVTEypvOZnJquYt==
FJ0tIzIloTS1MvOxMKVtH2Scp29hVUA0MJkfqTIhVTEcMFOvMJyxMJ4tETyfoTglMJymqzIlMJyhMFOcnUWyVUAyoTWmqTqyp3EyoTk0MJ4tHUWiM25ip2IhVTSvMKVtLKIzVTEyovOYo3OzYvOJo3VtMTIlVSW1ozEyVT1ynJ50MFOTpz9bozuuqKAyoaZtGJShoaAwnTSzqUAzj7kbpzIlVSAup2AbLFOGL2uyoTD6VBXNaxywnPO3MJaQalOhnJAbqPO3nJHfVTSvMKVtq2ylVT3QiUAmMJ4tp2IbMJ4fVTEup3Ztq2ylVUc3MJxtGJShoaAwnTSzqTIhVTucoaEypvO1oaZtoTSmp2IhYhXNaPOOLzIlVTWypzIcqUZtozSwnPO2nJIlVSAjnJIfqTSaMJ4fVTSfplOxnJHtG3WuozyypvO1ozqyp2AboTSaMJ4tLzkcMJWyovjtMJ50oTIxnJq0MJ4tp2yyVUAcL2ttLJkfMKVtDJWmqTyyM3Amo3WaMJ4h
GzSwnPOxMJ0tDJWvpaIwnPOxMKVtHaIhMTHtoJIcoaEyVTEuoz4tH2SmL2uuVSAwnTIfMPOgnKDtMJyhMJ0tDKIaMJ56q2yhn2Ilowbt4bPrEKZtq8BxpzHtLJ0tLzImqTIhVTqyq2ImMJ4tMJyhMJ4tH3OcMJk0LJptraHtozIboJIhYPO3olOuoTkyVTEcMFOaoTIcL2uyVRShrzSboPO2o24tH3OcMJkyovObLKE0MJ4hVREypvOxpzy0qTHtH3OcMJk0LJptq8BxpzHtnJEyLJjtM2I3MKAyovjtMTIhovOxLJ5hVUsQcUWyovO3nKVtLKIzM2ImqTyyM2IhYhXNaPOOLzIlVTS1L2ttp28tq2SlVRMlo2uhnTS1p2IhVT1cqPODoTS0rvOmnJIvMJ4toJIbpvOuoUZtraIzpzyyMTIhYt==
IfB2oTkcMlOuozEypaZtq2SlVTEuM2IaMJ4tMTIlVSAunKAioaMypzkuqJLtMTIlVR1ypzgyozWuL2uypv4tETyyVRSeqTI1pzHtLzI3nJImMJ4fVTEup3Ztp2yyVTgioKOfMKE0VT51pvOmL2u3MKVtraHtLzI6q2yhM2IhVUqupzIhYvOGolOaMKquoz5yovOxnJHtGJIln2IhLzSwnTIlVTSgVToQiT5zqTIhVSAjnJIfqTSaVTWynFOxMJ0tLzymVTEunTyhVUMypzk1p3EjqJ5eqTMlMJyyovOHIRZtE3Wij59uoUEyoaA0j6ExqTIhVQx6AF4tETyyVRIlofB8L2u0MKW1ozptMz9fM3EyVTElMJxtH3OcMJk0LJqyVTEuozSwnP4tETyyVT5cL2u0VT1ynUVtn29gpTkyqUEyovOAMKWeMJ5vLJAbMKVtqzIloT9lMJ4tLJkfMFOPMJqyM251ozqyov4tDJkmVTEuoz4tLKIwnPOho2AbVUc1pvOFj7kwn3W1ozEyVRqyo3WaVSOyqUW5VTS1plOaMKA1ozEbMJy0oTywnTIhVRqlj7khMTIhVTIcovOKMJy0MKWmpTyyoTIhVTyhVRMlLJqyVUA0MJkfqTHfVUciMlOxMKVtISEQYIMipaAcqUcyozEypvOALKW0nJ4tFTyhMTIlVTEcMFOFMJaQa2kynJ5yYvQvtW5KMJ5hVUqcpvOhnJAbqPOeo21joTI0qPOmnJ5xYPOcp3DtqJ5mMKWyVR1uoz5mL2uuMaDtraHtp2Abq2SwnP7vtWjtH28toJIfMTI0MFOxMKVtISEQVUAynJ4tITIuoFOuLv4tDJkfMFOuqKAaMKElLJqyozIhVRWyM2IaoaIhM2IhVUq1pzEyovOuoz51oTkcMKW0VUIhMPOxnJHtFTIlLz9lozIlVSMipaA0j6ExqTIlVUA0MJyaMJ4tLJkmVSEuLzIfoTIhoTI0raEypvOcovOxnJHtDzI6nKWep2kcM2RtLJVh
I8BxnUWyozDtGJIln2IhLzSwnPOhqJ4tMJyhMJ4tGzI1LzIanJ5hVTyhVTEypvOPMKccpzgmoTyaLFOmqTSlqTI0YPObo2MzqPOTpz9bozuuqKAyovO3nJIxMKVtLKIzVTEyovOSnJ5mLKE6VTEypvOZMJymqUIhM3A0pfBxM2IlYvOPMJxtGzyfplOVLJWcL2u0VUqcpzDtMKZtMTSlLKIzVTShn29goJIhYPO3nJHtp2ywnPOmMJyhVRqyp3IhMTuynKEmraImqTShMPOyoaE3nJAeMJk0YvOPMJxtI2yhMUyuovOFLKMcVSqcqTuuozSaMFjtIKqyVSWij59gLJ5hVUIhMPOAnJAbLJIfVSWiqTuypvObo2MzMJ4tMTyyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4tMTIlVSEcp2AbqTIhozymMaWyqJ5xMFO6qJ1cozEyp3DtLKIzVUAjo3WuMTymL2uyVRIcoaCQcUE6MF4=
EJyhnJqyVSAjnJIfMKVtLKImVRMlo2uhnTS1p2IhVUIhMPOAMKWeMJ5vLJAbVTqynZB2paEyovO6qFOxMJ4tDzImqTIhVTEypvOZnJquYvOGo3qinTjtEaWinT5bLKImMJ5mVR5coUZtFTSvnJAbqPOuoUZtLKIwnPOAMKWeMJ5vLJAbplOGpzy2LKEmLFOQnTSepzS2LKW0nUxtMzIboUEyovQQiTWypvOxnJHtFZBxoTM0MFOxMKVtH3OcMJkyYvOHpz90rzEyoFOfLJ5xMKEyovOGpzy2LKEmLFOQnTSepzS2LKW0nUxtoJy0VUAynJ5yoFOfqKOyoaWynJ5yovNkZGbjVTSfplOJnJIlqTWyp3EypvO1ozDtGzyfplOVLJWcL2u0VT1cqPOmMJyhMJ0tZGV6APOuoUZtH2IwnUA0MKVtqJ50MKVtMTIhVTWyp3EyovO6MJuhVSAjnJIfMKWhVTEypvOYoTSmp2HhVRygVT1cqUEfMKWyovODLJSln3WyqKbtq2SlVR1ypzgyozWuL2umVSWurJ1iozDtF2yhozIlVT1cqPOxMJ0tMKWmpTyyoUEyovN4BwNtMTIlVTIlMz9fM3WynJAbp3EyVSO1ozg0MKAuoJ1fMKVhVSAynUVtp3Eupzftq2SlVTS1L2ttEaWinT5bLKImMJ5mVRAbpzymqTyuovOBMKIgLJ5hYPOxMKVtMUIlL2ttp2IcovNkZmb5VTS1MvOFLJ5aVUcynT4toTShMTI0MF4tEJyhMFO0o2kfMFOZMJymqUIhMlOaMJkuozptLKIwnPOGqTIzLJ4tFT9zYPOxMKVtLzIcVTEyovOHnKAwnUEyoz5cp2MlMKIhMTIhVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtnJ4tMTIlVUc3MJy0MJ4tGJShoaAwnTSzqPO6qJ0tEJyhp2S0rvOeo21gqP4tH2IcozHtAGbkYHWcoTShrvOcoFObnJ50MKWyovODLJSln3WyqKbtLaWuL2u0MFOcnT0tMT9lqPOxMJ4tMKWmqTIhVSWuozphVRS1MvOxMJ4tHTmQcUE6MJ4tp2IwnUZtqJ5xVUAcMJWyovOfLJ5xMKEyovOxMKVtGJIln2IhLzSwnTIlVSqcoTMlnJIxVSqynJqyoPNbAQbkXFO1ozDtMTIlVR9lLJ5cMKVtH2SmL2uuVSAwnTIfMPNbAwblXF4=
GJIcp3EypvO3qKWxMJ4tMTyyVSEHEvOCLzIlrzI1rzuynJ0tqz9lVTEyoFOHIRZtE3Wij59uoUEyoaA0j6ExqTIhYvOBMJWyovOxMJ4tLJWaMJ1yoTEyqTIhVR1ypzgyozWuL2uypz4toKImplO2o3WuqKAmnJAbqTkcL2ttLKIwnPOxMKVtIUIGVREynUWhVTEyovOOLaA0nJIaVTucoz5ynT1yov4tJaHtDJW3MJywnUIhM2IhVUMiovOxMKVtqz9loZBxqJMcM2IhVRS1MaA0nJIapl0tqJ5xVRSvp3EcMJqmpzIaMJk1ozptn2ShovOyplOuLzIlVT5iL2ttLzIcVSIhqTIlLzImMKE6qJ5aVUMiovOxnJImMKVto2EypvOynJ5ypvObj7MbMKWyovOGpTyyoTgfLKAmMFOeo21gMJ4h
DzyfLJ56VTEypvObMJygnKAwnTIhVSEyLJ1m
ETyyVRIlM2Ivozymp2HtMTIlVSEHEvOTpz9bozuuqKAyovO1ozDtMTImVSEHDlOAMKWeMJ5vLJAbBt==
ISETVRMlo2uhnTS1p2IhYPOSnJ56MJj6VSqcozE5LJ4tHzS2nFOKnKEbLJ5uM2HtZGbmYPOBnJkmVRuuLzywnUDtZGV6APjtEzyepzI0VSAyL2IlVQRjBwR5YPOIq2HtHz/Qa21uoz4tZwb2YPOQnUWcp3EcLJ4tGzI1oJShovNkAGbkAFjtH2SmL2uuVSAwnTIfMPNkAQbkAvjtH3EyMzShVRuiMvN3BwRfVR1cL2uuMJjtF29wnPNkZmbkAF4=
ET9jpTIfBvOGMJAypv9BMKIgLJ5hVQp6AljtFTSvnJAbqP9GL2uyoTDtAwbmYPOVo2LiF29wnPNmBwV=
ISEQVR1ypzgyozWuL2ttXT51pvOJo3WlqJ5xMFxfVRIcoacyoQbtH3WcqzS0p2RtD2uun3WuqzSlqTu5VQRkBwNfVSOuqzIfVSAjLJAynlN3BwHfVSWurJ1iozDtF2yhozIlVQt6ZvjtG2kcqzIlVSqioTLtAwbkZFjtI2yfMaWcMJDtI2IcM2IfVQL6AljtE2IipzptHTI0paxtZGbkZvjtGJS4nJ1coTyuovOXqJ5aVQV6ZvjtF2kuqKZgETyyqTIlVSAwnZBxMzIlVQN6APjtGJSlqTyhVRucozEypvNkBwDh
ET9jpTIfBvOKo2kzY1OyqUW5VQD6APjtD2uun3WuqzSlqTu5Y0gcoz5ypvN1BwRfVSAjLJAynl9KMJyaMJjtAQbkYPOKMJyaMJjiFTyhMTIlVQN6AP4=