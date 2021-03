5 min

Ulli Schäfer: Der "Büffel" lässt es längst ruhiger angehen

Der Sportshop in Wieseck, den er Ende 2018 in andere Hände gab, trägt nach wie vor seinen Namen. An diesem Mittwoch wird das frühere Tischtennis-Ass Ulli Schäfer 65 Jahre jung.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar