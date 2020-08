Zurück im Spiel trotz Corona: Alle Sportarten im Überblick

Ohne Hygienekonzept geht nichts. Das Spiel um Punkte mag wieder freigeben sein, dabei können sich nach den Lockerungen in Hessen seit 1. August wieder Mannschaften ohne zahlenmäßige Begrenzung im Wettkampf messen. Doch im Umfeld müssen weiterhin Corona-Regeln eingehalten werden, etwa der Mindestabstand auf den Zuschauerrängen oder in den Kabinen. Dazu gilt weiter die Pflicht zur Erfassung aller Teilnehmer.

Die meisten Verbände haben ihren Vereinen Hygienekonzepte, angepasst an die Sportart, an die Hand gegeben. Doch in vielen Bereichen ist die Unsicherheit groß. Die Planungen laufen oft unter Vorbehalt. Bedenken, dass Kontaktsport ein noch unwägbares Risiko beinhaltet, gibt es bei Aktiven, Eltern und Betreuern ebenso wie die Befürchtung, dass die organisatorischen Probleme kaum zu überschauen sind. Größere Verantwortung und mehr Aufwand drohen, auch höhere Kosten bei weniger Einnahmen durch Zuschauer oder Catering.

Viele Fragen bleiben: Öffnen alle Hallen überhaupt, oder regelt jede Kommune anders? Braucht es größere Zeitfenster für Spieltermine? Was passiert bei Corona-Fällen in den Mannschaften oder im Umfeld der Teams? Darf sich eine Mannschaft weigern, in Orten mit hohen Infektionszahlen anzutreten?

In Corona-Zeiten hat man gelernt, dass solche Fragen oft nicht pauschal beantwortet werden können. Es droht ein Flickenteppich von Zuständigkeiten und unterschiedlichen Herangehensweisen. Entsprechend halten sich Zweifel, ob überall gleiche Voraussetzungen, auf denen ein fairer Wettkampf basiert, über die ganze Saison gegeben sein werden.