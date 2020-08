Aufsteiger können für Schlagzeilen sorgen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In einer losen Artikelserie stellt das Tageblatt die Tischtennis-Spielklassen mit heimischer Beteiligung vor, die ab 24. August wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Teil 11 befasst sich mit der 1. Kreisklasse der Herren, die zum ersten Mal seit vielen Jahren nur zwei Gruppen umfasst.

1. Kreisklasse, Gruppe 1

In der Gruppe 1 ist Absteiger Neesbach zusammengeblieben und gehört zu den Titelkandidaten. Mit Joachim Warlies und Josef Schlitter schlagen beim TV Kubach II zwei erfahrene Spieler auf und katapultieren das Team damit zu einem der Meisterschaftsfavoriten. Wenn der TV Falkenbach immer in Bestbesetzung antritt, kann er auch ganz vorne mitspielen. Das gilt auch für den Aufsteiger TTC Elz V, der einige Spieler in seinen Reihen hat, die schon Erfahrung in höheren Klassen gesammelt haben. Villmar IV und Gaudernbach können sowohl positiv als auch negativ überraschen. Für die beiden Aufsteiger STV Drommershausen II und TuS Haintchen II beginnt schon im August der Kampf um den Klassenerhalt. Dabei muss Haintchen II auf Spitzenspieler Jochen Ilzhöfer verzichten, der in der neuen Saison die erste Mannschaft verstärkt. – Die Aufgebote:

STV Drommershausen II: Horst Wächtershäuser, Peter Keller, Horst Mayr, Johannes Ludwig, Roland Würz, Hans-Peter Schick, Martin Barth.

TuS Gaudernbach: Günter Sussek, Rainer Nickel, Markus Lang, Sascha Schuwald, Holger Püchner, Frank Dick, Thorsten Rathschlag, Sören Nickel.

TV Kubach II: Joachim Warlies, Josef Schlitter, Norbert Erbe, Peter Götz, Michael Knöfler, Manuel Schröder, Christian Bautz, Moritz Schneidau, Matthias Hardt, Tim Prier, Willi-Reinhard Dienst.

TTC Lindenholzhausen III: Yannik Otto, Sandra Gress, Markus Jung-Diefenbach, Stefan Stähler, Guido Neunzerling, Markus Ries, Marcel Blatt.

TTC Werschau II: Andreas Göbel, Paul Czichos, Markus Schütz, Reiner Wenz, Frank Wollmann, Susanne Roos, Kevin Kremer, Ernst Göbel.

TSV Heringen III: Volker Conrad, Detlef Hofmann, Engelbert Gartner, Markus Crecelius, Rainer Schrömges, Rainer Erwied.

TuS Neesbach: Dirk Schäfer, Myron Kucio, Alexandra Haller, Lisa Stokuca, Marcel Demare, Andreas Jung, Marco Brummer, Sven Jungbauer, Jennie Schreibweis, Andy Dietrich.

TuS Haintchen II: Christopher Bös, Jannik Löhr, Willibald Schäfer, Albrecht Liesering, Björn Glauben, Markus Wiegand, Gunther Ammelung, Mario Harth.

TV Falkenbach: Maurice Gebhard, Michael Legner, Uwe Eller, Marcel Busse, Dominik Eller, Holger Bautz.

TTC Elz V: Patrick Pfaff, Thorsten Mingebach, Rick Reiter, David Ohs, Michael Monno, Michael Mohler, Hans-Jürgen Arnold, Sören Muth, Leon Kurz, Thomas Wahl, Nico Klemz.

TTC Offheim VI: Gerd Oschatz, Walter Laux, Ralph Hirschfeld, Michael Nowak, Hans-Günter Orlowski, Charlotte Fischer, Tom-Lucca Schücker, Werner Nowak, Karsten Schauer, Lukas Kühner, Kevin Dobbe, Mark Wies.

TTC Villmar VI: Julian Ries, Franz Pichl, Leon Schmidt, Ralf Gebhardt, Ralf Kiefer, Ludger Behr, Willi Müller, Michael Elbert.

1. Kreisklasse, Gruppe 2

In der Gruppe 2 ist Aufsteiger TuS Elkerhausen II sehr gut aufgestellt und kann durchaus für Schlagzeilen sorgen. Schwieriger wird dieses Unterfangen für den TSV Hofen/Eschenau II, der nur aufgrund einer Unterbesetzung zusätzlich aufsteigen konnte. Mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern geht der TTC Eisenbach IV das Abenteuer 1. Kreisklasse an. Zum dritten Aufstieg in zwei Jahren wird es aber nicht reichen. Einen neuen Anlauf in Richtung Kreisliga will der SV Odersbach nehmen. Starke Teams melden auch der TuS Schwickershausen und der TuS Dehrn III. Auch der TTC Bad Camberg II ist nicht zu unterschätzen. Der TuS Wirbelau II und die KSG Aulenhausen würden sich über den Klassenerhalt freuen. Wenn der TuS Kirschhofen II immer mit der Topmannschaft antritt, wird das Team nicht in Abstiegsgefahr geraten. Das Gleiche gilt für den TuS Weinbach II. – Die Aufgebote:

SV Odersbach: Alexander Kohl, Klaus Rathschlag, Andreas Tropp, Olaf Hoin, Manuel Firnges, Frank Schauer.

TTF Oberzeuzheim IV: Lisa Neuber, Anne Groos, Gerhard Giebeler, Klaus Wagenbach, Christian Knoche, Georg Wingender, Kirsten Kossak, Thomas Launhardt, Waldemar Czech, Svenja Polz, Jacqueline Gläser, Klaus Gemeinder, Michael Heep, Ulf-Hendrik Klein, Guido Lippitz.

TuS Schwickershausen: Anke Stevens, Jonas Heckenhahn, Daniel Meuth, Tobias Voigtländer, Oliver Tausch, Wolfram Hornecker, Franz-Josef Lenz.

TuS Weinbach II: Martin Habich, Jens Hardt, Thorsten Neidert, Janine Städtler, Torben Zuth, Werner Hardt, Frank Mehl, Karry Schmidt, Johannes Kurz, Christoph Lorenz.

KSG Aulenhausen: Hendrik Hauzel, Detlef Kroll, Markus Moos, Sven Freitag, Rafael Kulawik, Carsten Ott, Thomas Ott, Kay Huster, Sven Hauzel, Felix Kroll.

TuS Dehrn III: Peter Höfner, Reimund Schön, Gerhard Kremer, Hendrik Egenolf, Thomas Kremer, Markus Krekel, Alessandro Barbera.

TTC Eisenbach IV: Edgar Pinkel, Moritz Pabst, Nadine Weser, Rainer Staat, Hyazinth Pietzuch, Rebecca Schmidt, Stefan Hartmann, Waqas Ahmad, Luke Becker, Kai Wenz, Jürgen Böcher, Mathis Kaiser.

TTC Bad Camberg II: Gianluca Herborn, Roger Kremer, Michael Möhring, German Wohlrab, Klaus-Jürgen Sturm, Florin Schindler, Miriam Wohlrab, Rainer Simon, Raphael Peuser, Horst Thuy, Tim Lehmann, Alfred Bernhardt, Leon Deichsel, Georg Klippel.

TuS Wirbelau II: Lena Tanke, Rafael Thomas, Nadine Lembach, Jenny Jung, Sascha Spelkus, Jürgen Pfeiffer, Pascal Proch, Udo Schutzbach, Peter Hammes.

TuS Kirschhofen II: Klaus Hess, Uwe Schweitzer, Uwe Lied, Michael Ahrens, Markus Schweitzer, Michael Heng, Werner Walter, Marcel Hess, Dieter Will.

TuS Elkerhausen II: Franz Tamme, Harald Koppel, Wolfram Dorn, Christopher Stahl, Mark Tamme, Sebastian Weber, Kevin Miegel.

TSV Hofen/Eschenau II: Bernd Schäfer, Erik Kaiser, Mathias Fischer, David Burgwinkel, Mirco Baumann, Lars Schlosser.