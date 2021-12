3 min

Bezirksliga: „DiBa“ festigt Verfolgerrolle

In der Tischtennis-Bezirksliga bleibt der TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen mit einem Kantersieg in der Spitzengruppe. In der Bezirksoberliga verlor der TTC Elz III das Topspiel nur knapp.

Von Ulrich Hadaschick