Bis zum Viertelfinale kann es dauern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Auf Tischtennis-Kreisebene sind vor der Unterbrechung der Saison noch etliche Pokalspiele ausgetragen worden.

Durch ein 4:2 gegen den VfR 07 Limburg II hat sich der TSV Hofen/Eschenau für das Viertelfinale in der Kreisliga qualifiziert und trifft hier auf den TV Erbach. Durch einen 4:2-Derbysieg gegen den TSV Hofen/Eschenau II steht der TV Falkenbach in der 1. Kreisklasse im Viertelfinale und hat durch ein Freilos auch schon das Halbfinale erreicht. In der 2. Kreisklasse besiegte der SV Odersbach II im Viertelfinale den TuS Wirbelau III mit 5:1 und bekommt es im Halbfinale mit dem TV Erbach II zu tun. Nach dem 4:2 gegen den TuS Dietkirchen II ist der TuS Obertiefenbach III in der 3. Kreisklasse eine Runde weiter und empfängt im Viertelfinale den TuS Schwickershausen II. Während für die 3. Damenmannschaft des TuS Wirbelau nach dem 0:6 gegen den TV Offheim II im Viertelfinale der 1. Kreisklasse Endstation war, ist Wirbelau II durch ein Freilos für das Halbfinale qualifiziert. Hier heißt der Gegner TTC Oberbrechen II.

Wann die nächsten Spiele ausgetragen werden, steht noch nicht fest.

Kreisliga

1. Runde: TTC Niederzeuzheim II – TuS Obertiefenbach II 4:2: Müller (2), M. Frodl (2) – Schenke, M. Schneider. Achtelfinale: TG Camberg – TV Münster 3:3 (10:13 Sätze): Schupp (2), Schmidt – Zimmermann, Sandner, Hierath. – TTC Offheim V – TuS Obertiefenbach 3:3 (13:11): Wendel, Glock, Wiegand – Abel, Weis, Schmitt. – TV Erbach – TV Niederselters II 5:1: Ludwig (2), Herborn (2), Hollingshaus – Sandner. – TSV Heringen II – TTC Eisenbach III 6:0 kampflos. – TuS Dietkirchen – VfR 19 Limburg 4:2: Heuser (2), Haß, D. Seip – Geilenkirchen (2). – TV Runkel II – TTC Villmar III 0:6: Lange (2), Brahm (2), Milovic (2). – SG Lahr – TTC Niederzeuzheim II 4:2: Spitzhüttl (2), R. Blattmann (2) – Heistrüvers, Lammai. – TSV Hofen/Eschenau – VfR 07 Limburg II 4:2: A. Dauksch, B. Schäfer (2), U. Stahl – A. Czech (2). – Viertelfinale: TSV Heringen II – SG Lahr, TTC Villmar III – TTC Offheim V, TSV Hofen/Eschenau – TV Erbach, TV Münster – TuS Dietkirchen

1. Kreisklassen

Achtelfinale: TuS Haintchen II – TuS Wirbelau II 6:0: Bös (2), Löhr (2), Liesering (2). – TSV Hofen/Eschenau II – TV Falkenbach 2:4: Hahn, Baumann – U. Eller, Gebhard (2), D. Eller. – TTC Eisenbach IV – TV Kubach II 6:0 kampflos. – Viertelfinale: TuS Schwickershausen – TuS Haintchen II, TTC Lindenholzhausen III – SV Odersbach. Freilose: TTC Eisenbach IV, TV Falkenbach.

2. Kreisklassen

Viertelfinale: TuS Wirbelau III – SV Odersbach II 1:5: Fricke – Deuster (2), Otto (2), Lehr. – TuS Neesbach II – TTC Villmar V 4:2: A. Hankammer, Sommer (2), Sprenger – Milovic (2). – Halbfinale: SV Odersbach II – TV Erbach II, TTC Niederzeuzheim III – TuS Neesbach II.

3. Kreisklassen

1. Runde: TV Runkel III – TG Camberg II 0:6 kampflos. – SV Odersbach III – TSV Hofen/Eschenau III 0:6 kampflos. – TuS Schwickershausen II – TuS Haintchen III 4:2: Wuttich (2), Schwarz (2) – Anna-Maria Ochs, Ruckes. – Achtelfinale: TuS Aumenau II – VfR 19 Limburg II 3:3 (10:11): Sennewald (2), Mau – Pankau, M. Seif, Stein. – TuS Obertiefenbach III – TuS Dietkirchen II 4:2: Dotzert (2), Sacher, Drews – Schumann, Rother. – TTC Oberbrechen VI – SV Edelsberg II 6:0: Reh (2), K. Hannappel (2), Holzstein (2). – TG Camberg II – FC Dorndorf II 2:4: Schlicht, Enzmann – Dreher (2), Schneider, Wengenroth. – TV Niederselters III – TuS Wirbelau IV 5:1: Sanner (2), Hofmann (2), Lesny – Mario Friedrich. – VfR 07 Limburg III – TuS Linter 5:1: Schwab (2), Längst (2), Brummer – Rump. Viertelfinale: VfR 07 Limburg III – VfR 19 Limburg II 4:2: Längst (2), Schwab, Brummer – Pankau (2); TTC Oberbrechen VI – TV Niederselters III, TuS Obertiefenbach III – TuS Schwickershausen II, Freilose: FC Dorndorf II.

Damen, 1. Kreisklasse

Viertelfinale: TV Würges – TTC Oberbrechen II 0:6: Felkl (2), H. Büttner (2), M. Büttner (2). – TuS Wirbelau III – TTC Offheim II 0:6: Wörsdörfer (2), Wilfer (2), Parr-Steil (2). Freilose: VfR 07 Limburg, TuS Wirbelau II. – Halbfinale: TTC Offheim II – VfR 07 Limburg, TTC Oberbrechen II – TuS Wirbelau II.