Damen zeigen sich von bester Seite

LIMBURG-WEILBURG - In der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord haben sich die Damen des TTC Staffel bei ihrem Auftritt in Holzbüttgen von ihrer besten Seite gezeigt.

Beim zweiten Saisonsieg übernahmen die Grün-Weißen nicht nur schnell die Initiative, sondern zeigten dabei auch viel Durchsetzungsvermögen, was drei Fünfsatzsiege beim 6:2-Erfolg beweisen. Katharina Michajlova (2), Anne Bundesmann (2) und Tingzhuo Li (2) waren die Sieggaranten.

Erwartungsgemäß blieb Staffel tags darauf beim Topfavoriten in Annen chancenlos. Allerdings wurde der ranghöchste Kreisvertreter bei der 1:7-Niederlage etwas unter Wert geschlagen. Anne Bundesmann sorgte für den Ehrenpunkt und scheiterte in ihrer zweiten Partie ebenso mit 2:3 wie Katharina Michajlova in ihren beiden Spitzeneinzeln. Mit nunmehr 4:6 Punkten bleibt das Staffeler Quartett im Tabellenmittelfeld.

In der Oberliga Hessen überzeugten die jeweiligen Gastgeberinnen und fuhren die nächsten Punktepaare ein. Das gelang dem TTC Staffel III mit 8:4 gegen den TTC Wißmar, wobei Jessica Wissler (3), Anabel Beck (2), Esther Panthel (2) und Kerstin Beck mit der schnellen 4:0-Führung die Grundlage gelegt hatten.

Noch deutlicher machten es die TTF Oberzeuzheim beim 10:2-Sieg gegen die SG Rodheim. Hannah Krießbach (3), Sophie Kremer (3), Tiziana Schuh (3) und Nadine Wingender ließen nie Zweifel am Erfolg aufkommen und schoben sich auf Rang drei der Tabelle vor.

Sowohl in Hessen- als auch in der Verbandsliga West fielen alle Begegnungen mit heimischen Mannschaften aus.