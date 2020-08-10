Montag, 10.08.2020 - 00:00
2 min
Der TTC Freienfels ist zurück und gleich Meisterkandidat
Von Harald Höhnel
GRyADyIFEl1KEHyZDyIFElNgVRyhVTIcozIlVTkip2IhVRSlqTyeMJkmMKWcMFOmqTIfoUDtMTSmVSEuM2IvoTS0qPOxnJHtITymL2u0MJ5hnKZgH3OcMJkeoTSmp2IhVT1cqPObMJygnKAwnTIlVRWyqTIcoTyaqJ5aVUMipvjtMTyyVTSvVQV0YvOOqJq1p3Dtq2yyMTIlVTEyovOGpTyyoTWyqUWcMJVtLKIzozIboJIhVUqypzEyov4tITIcoPN2VTWfnJAeqPOuqJLtMTyyVRkuM2HtMTIlVQRhVRglMJymn2kup3AyVTEypvORLJ1yov4=
GJy0VUc3j7MfMvOALJ5hp2AbLJM0MJ4tnKA0VTEcMFNkYvOYpzIcp2gfLKAmMFOxMKVtETSgMJ4tqz9foPOvMKAyqUc0YvORMKVtIUIGVRmQgzuhLzIlMlObLKDtp2IcozHtGJShoaAwnTSzqPOzpzIcq2yfoTyaVTS1plOxMKVtF3WynKAfnJquVUc1pfB8L2gaMKciM2IhYvOAnKDtMTIgVSEHDlOTpzIcMJ5zMJkmYPOxMJ0tISEQVR5cMJEypacyqKcbMJygVRyWYPOxMJ0tISEQVR9vMKWvpzIwnTIhVRyWVUIhMPOxMJ0tISEQVR9zMzuynJ0tFHxtM2yvqPOyplO2nJIlVR5yqJShoJIfMUIhM2IhYvOBLJAbVUc3MJxtFzSbpzIhVSOuqKAyVTymqPOxMKVtISEQVRMlMJyyozMyoUZtq2yyMTIlVTSgVSA0LKW0VUIhMPOaMJwQgaW0VTqfMJywnPO6qFOxMJ4tGJIcp3EypaAwnTSzqUAeLJ5xnJEuqTIhYvOOqJAbVR5yqJkcozptISEQVR5cMJEypacyqKcbMJygVRyWYPOxMKVtoJy0VTEypvOfMKE6qTeQcTulnJqyovOYpzIcp2kcM2SgLJ5hp2AbLJM0VTyhplOFMJ5hMJ4tM2IbqPjtq2ylMPOaLJ56VUMipz5yVTkuozEyov4tDKIwnPOxnJHtLJ5xMKWyovOvMJyxMJ4tozI1MJ4tITIuoKZtnTSvMJ4tMKWzLJulMJ5yVRglMJymYFO1ozDtDzI6nKWep2kcM2SmpTyyoTIlnJ5hMJ4tnJ4tnJulMJ4tHzIcnTIhVUIhMPOej7MhozIhVUIgVTEyovOHnKEyoPOgnKEmpTyyoTIhYvOKo2ucovOzj7klVTEyovOHqIZtGZB2nT5vMKWaVTEcMFOFMJymMFOaMJu0YPOvoTIcLaDtLJW6qKqupaEyov4tFJ4tDzImqTWyp2I0raIhMlOaMJwQgaW0VTS1L2ttMTIlVSE1HlOCLzIlqTyyMzIhLzSwnPOWFFO6qFOxMJ4tEzS2o3WcqTIhYvQQaTWypaWup2AbMJ4tn2ShovOuqJAbVTEypvOHqIZtI2ylLzIfLKHtFHxh
DKIzM2Ivo3Ey
ISEQVRMlMJyyozMyoUZ6VRAbpzymqTyuozHtI2SaozIlYPOOozcuVR1yMTIhLzSwnP1SpzWyYPOBLJEcozHtEJ5aMJkgLJ5hYPOQLKWcozRtEKWvMFjtFJkiozRtHfB2nUWcMmftIUIGVSqcpzWyoTS1VRyWFGbtF2ylp3EyovOYqKW6YHMynJg1pljtGzSxnJ5yVR5yqJqyLzS1MKVgF3IlrvjtEaWuoaccp2guVRkcozEhMKVfVRWlnKE0LFOTnJ5eYPOFMJqcozRtH2AbqKE6LzSwnPjtD2uuoaEuoPOYnJ1vMKWfrFOXqJ5aYPOALKWco24tFTS1qUcyoQftH0ptDzkyp3AyozWuL2ttFHx6VRkyoaI0LFOGL2ugnJE0YPOJMKWuVSAwnT1cMUDfVRShozRgGTymLFOKnJ5eoTIlYPOQo3WhMJkcLFOYozyyp25ypvjtH2ShMUWuVSAwnZBxMzIlBlOHIRZtFTyhqTIloJIcoTyhM2IhBvOQoTS1MTyuVSA0MJyhnTS1MKVfVRMlLJ56nKAeLFOFqJEypaAxo3WzYPOQnUWcp3EcLJ5yVR11qTtfVRWyqUEcozRtH2AboJy0qPjtGzSxnJ5yVRgyq2y0rwftIzMFVQN3VRkcoJW1pzp6VRqcqJkcLJ5uVRAioJShYPOZqJymLFOZLKIeozIlYPOOrJkcovOOn2Eyozy6YPOYnJ0tGJSlnJHtHTyhp2AboJyxqPjtDJ5hLFOZLKIeozIlBlOHIRZtGzyyMTIlrzI1rzuynJ0tFHx6VRImqTuypvOYj7MboTIlYPOHnTIlMKAuVR3QiT56YPOALKWcLJ5hMFOPLKA0nJShYPOPj6ElLzIfVSAwnUI5YPOOoaEdMFOBqpBsMKVfVRguqUWcovOYpz9gLzSwnQftIUIGVRmQgzuhLzIlMmbtGJSlnJ9hVR3QiTkfMKVfVR1upaEcozRtGT90qTIloJShovjtFTShozSbVSYQgaAyovjtH2SvnJ5yVRuupzE0YPOQLKWgMJ4tDzI1qTkypvjtH3ImLJ5hMFOPMJAbMKVfVRAbpzymqTyhMFOPj7kwnT5ypvjtE3IxpaIhVSWyMTkcozp7VSE1HlOCLzIlqTyyMzIhLzSwnPOWFGbtDJ5dLFOSLzIfnJ5aYPOPMKE0nJ5uVRMlLJ56YPOOozElMJRtH2AbMJ5eYPOYLKEdLFOTnKAwnTIlYPOAo25dLFOGL2ucpz1vMKWaYPOAMJkuozyyVSqyLzIlBlOHIRZtG2MznTIcoFOWFGbtD2IfnJ5yVSqcoTMypvjtF2ylp3EyovOKj7Mlp2GQgaWzMKVfVRcinTShozRtFaIhMl1RnJIzMJ5vLJAbYPOAMJkuozyyVSOupaVgH3EynJjfVSAipTucLFOXqJ5aYHEcMJMyozWuL2tfVSOuqUWcL2yuVRqynKZ7VSE1HlOKnKWvMJkuqFOWFGbtEJyfMJIhVSAwnUI0rzWuL2tfVRkuqKWuVRMfLJAbYPOBLKEbLJkcMFOTpzyyMUWcL2tfVSAyoTyhLFOVqKAwnQftISLtI8B8pzqypmbtF2Ilp3EcovOBo3qunljtFzIhozyzMKVtDz9lp2AbYPOOoz5yVRWipaAwnPjtD2kuqJEcLFOBMJIvYPOOoaEdMFOPj7oQaljtDaWcqUEuVRWyL2gypwftISEQVR9vMKWvpzIwnTIhVRyWBvOOoTIhLFOYj6ExnJ5aYPOQoTS1MTyuVR9bozIlYPOVMJkyovOPj7k0qT5ypvjtEJ1coUxtH3OlMJ5aMKVfVSAyoTyhLFOCnT5ypvjtGJSlqTyhLFOPj7k0qT5ypv4=