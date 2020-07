Derby eröffnet Runde

Sebastian Laux (vorher beim TTC Elz) trägt jetzt die Farben seines Heimatvereins TTC Hausen. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - In einer losen Artikelserie stellt das Tageblatt die Tischtennis-Spielklassen mit heimischer Beteiligung vor, die ab 24. August wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Teil 1 beschäftigt sich mit Hessen- und Verbandsliga.

Hessenliga

Nach aktuellen Stand eröffnen die beiden ranghöchsten Teams bei den Herren am 5. September die Spielzeit in der Hessenliga Süd-West mit dem Derby. Nach dem nun veröffentlichten Spielplan soll dann um 18 Uhr der TTC Hausen den TTC Elz empfangen. Hochinteressant dürfte es werden, wenn die Gastgeber mit dem vom Konkurrenten zurückgekehrten Sebastian Laux sowie Christopher Horn, Tobias Wagner, Kai Otterbach, Alexander Groh und Christian Wagner eine schlagkräftige Truppe stellen werden. Der Gast formiert sich mit Neuzugang Yannick Schneider, Marvin Jeuck, Thomas Knossalla, Jannis Seyffert, Christian Silea und Julian Roth.

Im Kampf um vordere Plätze werden die beiden Spitzenteams des Kreises auf starke Konkurrenz treffen, wobei besonders Oberliga-Absteiger TV Braunfels ein herausragendes Sextett stellt, das den Wiederaufstieg anstrebt. Auch Nauheim, Anspach und Heppenheim werden ein Wörtchen mitreden können. – Die restlichen Aufstellungen:

TuS Nordenstadt: Rick Burkard, Denis Llorca, Gerolf Linke, Ahta-Alahe Mirza, Mark Fittler, Sebastian König.

TV Nauheim: Olexandr Tuzhylin, Dominik Stuckmann, Ahmed Nazam, Deniz Mai, Robert Hölzchen. Istemihan Atasoy, Evgenii Katselenbogen, Konstantin Belykh.

TTC Heppenheim: Jozef Kovalik, Vadim Bochkovskyi, Max Hay, Torsten Gwosdz, Jochen Stribrny, Jürgen Dreißigacker.

TuS Kriftel II: Martin Schlicht, Usamah Latif, Martin Baumann, Dirk Metz, Gaganpreet Sohal, Simon Tiede.

TuS Hornau: Andreas Schreitz, Sascha Röhr, Jonas Richter, Jan Lüßen, Johannes Dielmann, Luis Schwabe.

TV Braunfels: Michael Mengel, Xiaoyong Zhu, Fritz Lattermann, Benjamin Krämer, Nico Strasser, Dieter Buchenau.

SG Nieder-Roden: Markus Hock, Denis Markovic, Daniel Kurka, Tuncer Özer, Julian Markovic, Andreas Aukal.

SG Anspach: Marc Rode, Lion Bauer, Martin Menzel, Benjamin Schulte-Mattler, Robert Volkmann, Matthias Heßel.

Verbandsliga

Vier Mannschaften aus dem Kreis Limburg-Weilburg werden in der Verbandsliga am Start sein. Dabei gesellt sich Aufsteiger TTF Oberzeuzheim zu den bereits etablierten Teams von TTC Staffel, TTC Offheim und TTC Elz II.

Die Tischtennisfreunde versuchen sich erstmals in dieser Liga und formieren sich dann mit Christopher Abel, Christian Weis, Thomas Schuh, Andreas Pfeiffer, Kevin Wingender und Noah Neuber. Der Klassenerhalt steht natürlich im Fokus, was aber auch für den TTC Staffel erste Priorität hat. Der soll mit André Tamoschus, Andreas Nasdalak, Raphael Trost, Nico Degenhardt, Lennart Briesch und Marco Zips bewerkstelligt werden. Dazu muss man möglichst oft in Komplettbesetzung antreten. Das strebt auch der TTC Offheim mit Stefan Greipel, André Blättel, Sebastian Fritz, Alexander Stähler, Etienne Kempa und André Ortseifen an, die zuletzt stets früh das rettende Ufer erreichen konnten. Nicht in Gefahr kommen dürfte der TTC Elz II, der mit Piotr Frackowiak, Kay Seyffert, Uwe Grünheid, Neuzugang Fabian Drews, René Loraing und Thomas Weikert eine sehr solide Formation präsentiert. Mit zum Beispiel Jeschwan Rahimzadeh und Moritz Orgler hat das Team udem starke Spieler in der Hinterhand. Die restlichen Aufstellungen zeigen, dass kein absoluter Titelfavorit auszumachen ist, Absteiger TSG Eddersheim und Aufsteiger Spvgg. Hochheim jedoch von der Papierform her durchaus zu beachten sein werden: – Die restlichen Aufstellungen:

Spvgg. Hochheim: Frank Renkewitz, Michael Wieger, Christopher Wilhelm, David Jatta, Daniel Weitz, Dieter Holzapfel, Ruben Wiechers.

TV Oberndorf: Mathias Neuhof, Marco Görlitz, Frank Steiner, Oguzhan Cölkusu, Jonas Schmidt, Medeni Mermer.

TSG Eddersheim: Marc Rindert, Tobias Laible, Frank Seubert, Frank Hiebsch, Marcel-Sargon Karl, Dominik Attenhofer, Daniel Attenhofer.

TV Wallau: Christian Vogel, Minh Nhat Le, Maurice Kolling, Christian Beul, Malte Rehm, Simon Söhne, Tobias Kleinort.

VfR Wiesbaden: Lars Dietrich, Leon Schopf, Nino Tauber, Jörn Schulz, Kui Qiu, Moritz Kreidel, Tamim Lenz.

SG Anspach II: Jan Fimmers, Dennis Gross, Viktors Tolkacevs, Julian Henrici, Hans-Jürgen Schade, Vladimirs Maslovs, Harry Felder, Sina Scharei.