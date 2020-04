Duo gelingt Durchmarsch

Dietmar Zanner war bester Einzelspieler der 2. Kreisklasse, Gruppe 2. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 7 nimmt die 2. Kreisklasse unter die Lupe.

2. Kreisklasse, Gruppe 1

In der Gruppe 1 beendete Meister TTC Elz V die Runde ohne Punktverlust und steigt damit zusammen mit dem Vizemeister TTC Staffel V auf. Elz V schaffte damit innerhalb eines Jahres den Durchmarsch von der 3. in die 1. Kreisklasse. Als Tabellendritter hofft Aufsteiger TSV Hofen/Eschenau II auf einen weiteren Platz in der 1. Kreisklasse, um das gleiche Kunststück wie Elz V zu schaffen. Dillhausen/Barig-Selbenhausen IV sammelte zehn Punkte und landete auf Rang sechs. Der dritte Aufsteiger Villmar V kann auch in der kommenden Saison in der 2.Kreisklasse spielen, da Lindenholzhausen IV ohne Punktgewinn wieder in die 3.Kreisklasse zurück muss.

Michael Monno vom Meister Elz V führt die Rangliste im 1.Paarkreuz an. Er verlor nur eins seiner 22 Spiele. Sein Teamkamerad Leon Kurz war Bester im 2. Paarkreuz und mit Nico Klemz liegt ein weiterer Spieler des TTC Elz im 3.Paarkreuz ganz vorne. In der Doppelwertung stehen Holger Schumann und Jörg Keuter vom TuS Dietkirchen II an der Spitze. – Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Michael Monno (Elz), 2. Stefan Beck (Dillhausen/Barig-Selbenhausen), 3. Hans-Jürgen Arnold (Elz), 4. Constantin Schick (Lahr), 5. Roman Scheid (Heringen), 6. Michael Mohler (Elz).

2. Paarkreuz: 1. Leon Kurz (Elz), 2. Hans-Jürgen Arnold (Elz), 3. Sören Muth (Elz), 4. Thomas Deimling (Staffel), 5. Roland Distler (Staffel), 6. Erik Kaiser (Hofen/Eschenau).

3. Paarkreuz: 1. Nico Klemz (Elz), 2. Leon-Danijel Milovic (Villmar), 3. Erik Kaiser (Hofen/Eschenau), 4. Ben-Luca Fuchs (Villmar), 5. Thomas Wahl (Elz), 6. Mirco Baumann (Hofen/Eschenau).

Doppel: 1. Holger Schumann/Jörg Keuter (Dietkirchen) 13:2 Siege, 2. Michael Mohler/Thomas Wahl (Elz) 9:0, 3. Roman Scheid/David Schöffler (Heringen) 10:3, 4. Michael Monno/Sören Muth (Elz) 9:2, 5. Bernd Schäfer/ Lars Schlosser (Hofen/Eschenau) 8:3, 6. Sugevan Surendran/Willi Lanz (Staffel) 6:1.

1. TTC Elz V 13 117:18 26:0

2. TTC Staffel V 11 92:39 20:2

3. TSV Hofen-Eschenau II 13 95:77 16:10

4. TSV Heringen IV 12 76:67 14:10

5. TuS Dietkirchen II 13 83:76 12:14

6. TTC Dillhausen/Ba-S IV 13 65:97 10:16

7. SG Lahr II 11 61:76 7:15

8. TTC Villmar V 11 47:90 5:17

9. TTC Lindenholzhau. IV 13 21:117 0:26

2. Kreisklasse, Gruppe 2

Auch in der Gruppe 2 gelang mit dem TTC Eisenbach IV einem Aufsteiger der Durchmarsch. Genau wie Elz V gab der Titelträger keinen Punkt ab und gewann alle zwölf ausgetragene Paarungen. Den TTC Eisenbach IV in die 1. Kreisklasse begleiten wird der STV Drommershausen II. Löhnberg II als Dritter liegt nur einen Punkt hinter Drommershausen und hofft auf einen freien Platz. Gräveneck und Hirschhausen IV bilden das Mittelfeld der Klasse. Ahausen und Odersbach II gerieten nie in Abstiegsgefahr, da Schlusslicht Heckholzhausen alle zwölf Partien verloren und einen Neuanfang in der 3.Kreisklasse machen muss.

Dietmar Zanner vom TuS Gräveneck war bester Spieler im 1.Paarkreuz. Horst Mayr (Drommershausen) führt das 2.Paarkreuz an und sein Mannschaftskamerad Hans-Peter Schick liegt im 3. Paarkreuz in Führung. Gleich zwei Doppel sind mit 9:0-Siegen in der Doppelwertung auf Platz 1. Neben der Löhnberger Paarung Hans Vetter/Waldemar Michel gewannen auch Hyazinth Pietzuch und Waqas Ahmad vom Meister alle ihre neun Spiele. – Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Dietmar Zanner (Gräveneck), 2. Johann Lawatsch (Ahausen), 3. Moritz Pabst (Eisenbach), 4. Rolf Fontein (Gräveneck), 5. Horst Wächtershäuser (Drommershausen), 6. Tom Leon Langer (Hirschhausen).

2. Paarkreuz: 1. Horst Mayr (Drommershausen), 2. Hyazinth Pietzuch (Eisenbach), 3. Dietmar Zanner (Gräveneck), 4. Dominik Dahlmann (Nauheim), 5. Heinz-Jürgen Deuster (Odersbach), 6. Christian Kurz (Löhnberg).

3. Paarkreuz: 1. Hans-Peter Schick (Drommershausen), 2. Thomas Ott (Nauheim), 3. Waqas Ahmad (Eisenbach), 4. Kai Wenz (Eisenbach), 5. Martin Barth (Drommershausen), 6. Sascha Huttel (Hirschhausen).

Doppel: 1. Hans Vetter/Waldemar Michel (Löhnberg) und Hyazinth Pietzuch/Waqas Ahmad (Eisenbach) je 9:0 Siege, 3. Axel Hirschberger/Dominik Dahlmann (Nauheim) 6:1, 4. Rainer Staat/Kai Wenz (Eisenbach) und Horst Wächtershäuser/Martin Barth (Drommershausen) je 7:3, 6. Johann Lawatsch/Nico Lawatsch (Ahausen) und Peter Keller/Hans-Peter Schick (Drommershausen) je 6:3.

1. TTC Eisenbach IV 12 108:33 24:0

2. STV Drommershausen II 12 101:63 17:7

3. TuS Löhnberg II 12 85:74 16:8

4. TuS Gräveneck 13 100:84 15:11

5. TSV Hirschhausen IV 12 89:81 12:12

6. TV Nauheim 12 76:89 11:13

7. TuS Ahausen 13 80:90 10:16

8. SV Odersbach II 12 62:91 5:19

9. SV Heckholzhausen 12 10:106 0:24

2. Kreisklasse, Gruppe 3

In der Gruppe 3 heißt der Titelträger TuS Elkerhausen II. Das nominell bestbesetzte Team steigt zusammen mit dem TuS Haintchen II in die 1.Kreisklasse auf. Haintchen II musste sich in der Vorrunde nur dem Titelträger geschlagen geben. Dahinter folgen Oberbrechen V, Blessenbach III und Schupbach mit klarem Abstand zu den beiden Aufsteigern. Mit nur einem Unentschieden muss der TV Falkenbach II die Klasse nach nur einer Saison wieder verlassen.

Schupbachs Topspieler Jens Böhm gewann die Rangliste im 1. Paarkreuz. Im 2. Paarkreuz ist Timo Ries vom TTC Niederzeuzheim Erster. Sebastian Weber vom TuS Elkerhausen steht im 3. Paarkreuz ungeschlagen an der Spitze. Jens Böhm ist zusammen mit Marco Fritz auch in der Doppelwertung ganz vorne. – Die Ranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Jens Böhm (Schupbach), 2. Jochen Ilzhöfer (Haintchen), 3. Jürgen Scherer (Oberbrechen), 4. Franz Tamme (Elkerhausen), 5. Markus Schlebusch (Eschhofen), 6. Martin Flach (Oberbrechen).

2. Paarkreuz: 1. Timo Ries (Niederzeuzheim), 2. Willibald Schäfer (Haintchen), 3. Albrecht Liesering (Haintchen), 4. Johannes Becker (Blessenbach), 5. Helge Paul (Blessenbach), 6. Christopher Stahl (Elkerhausen).

3. Paarkreuz: 1. Sebastian Weber (Elkerhausen), 2. Kevin Miegel (Elkerhausen), 3. Mark Tamme (Elkerhausen), 4. Mario Harth (Haintchen), 5. Willi Blättel (Oberbrechen), 6. Michael Bücher (Blessenbach).

Doppel: 1. Jens Böhm/Marco Fritz (Schupbach) 10:2 Siege, 2. Jochen Ilzhöfer/Willibald Schäfer (Haintchen) 9:1, 3. Thomas Linek/Tino Gärtner (Erbach) 10:3, 4. Franz Tamme/Wolfram Dorn (Elkerhausen) 9:2, 5. Mark Tamme/Sebastian Weber (Elkerhausen) und Harald Koppel/Christopher Stahl (Elkerhausen) je 6:1.

1. TuS Elkerhausen II 11 98:28 21:1

2. TuS Haintchen II 10 84:31 18:2

3. TTC Oberbrechen V 11 87:61 14:8

4. SG Blessenbach III 12 79:73 13:11

5. TTC Schupbach 13 81:90 13:13

6. TTC Niederzeuzheim III 12 78:83 11:13

7. VfL Eschhofen II 12 72:84 9:15

8. TV Erbach II 13 59:101 6:20

9. TV Falkenbach II 12 20:107 1:23