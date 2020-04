Ein Profiteur, ein Dominator

Titelträger in Gruppe 2: Der TTC Niederzeuzheim mit (v.l.) Peter Martin, Thomas Meilinger, Matthias Frodl, Stefan Titz, Jürgen Schütz und Marcel Heep. Außerdem wirkte Gheorge-Dinu Cräciun mit. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 3 beschäftigt sich mit den beiden Gruppen der Bezirksklasse.

Bezirksklasse, Gruppe 1

Zwei unerwartete Unentschieden für den TTC Staffel III in der Rückrunde der Gruppe 1 der Bezirksklasse führten dazu, dass das Sextett des TTC Lindenholzhausen noch vorbeiziehen konnte und sich mit dem knappen 9:7-Sieg bei Oberzeuzheim III in der letzten möglichen Partie die Meisterschaft vor dem punktgleichen Rivalen sicherte. Zum direkten Aufeinandertreffen kam es in der Rückrunde nicht mehr. Beide Kontrahenten hatten am Ende einen Riesenvorsprung vor den ersten Verfolgern aus Wirbelau und Hirschhausen.

Der spannende Abstiegskampf fand durch das jähe Saisonende keine Fortsetzung mehr. Gerettet sind Villmar II und Werschau, und dem TTC Oberbrechen II als Vorletztem bleibt das Abstiegsspiel erspart. Einziger Absteiger ist Heringen II, das zurück in die Kreisliga muss. – Die Einzelranglisten:

An der Spitze der Spielerrangliste im 1. Paarkreuz der Gruppe 1: Thorsten Gath vom TSV Hirschhausen mit 28:2 Siegen Foto: Ulrich Hadaschick

1. Paarkreuz: 1. Thorsten Gath (Hirschhausen), 2. Jürgen Weber (Dorndorf), 3. Marius Eichhorn, 4. Christoph Stein (beide Lindenholzhausen), 5. Markus Lottermann (TTC Bad Camberg), 6. Luca Wolf (Staffel III), 7. Thorsten Blättel (Offheim IV), 8. Christopher Zips (Staffel III), 9. Harald Wagner (Hirschhausen), 10. Heinrich Kupka (Dorndorf).

2. Paarkreuz: 1. Thomas Böcher (Hirschhausen), 2. Tobias Schneider (Werschau), 3. Olaf Saam (Wirbelau), 4. Heinrich Kupka (Dorndorf), 5. Jens Bäcker (Lindenholzhausen), 6. Franz Bausch (Oberzeuzheim III), 7. Sven Hautzel (Wirbelau), 8. Amelie Kempa (Offheim IV).

3. Paarkreuz: 1. Samuel Strom, 2. Siegfried Armborst (beide Staffel III), 3. Eric Wernersbach (Lindenholzhausen), 4. Amelie Kempa (Offheim IV), 5. Günther Kretzer (Staffel III), 6. Jens Stroh (Hirschhausen), 7. Holger Eckholz (Werschau), 8. Matthias Söhngen (Hirschhausen).

Doppel: 1. Weber/H. Kupka (Dorndorf) 18:2, 2. M. Eichhorn/Bäcker (Lindenholzhausen) 16:1, 3. Eller/Saam (Wirbelau) 12:1, 4. Gath/Lehnhardt (Hirschhausen) 13:3, 5. Wagner/Böcher (Hirschhausen) und Lottermann/Schneider (TTC Bad Camberg) je 11:1.

Bezirksklasse Gruppe 1

1. TTC Lindenholzhausen 17 148:62 31:3

2. TTC Staffel III 17 150:77 31:3

3. TuS Wirbelau 17 124:108 22:12

4. TSV Hirschhausen 17 118:94 21:13

5. FC Dorndorf 17 123:115 18:16

6. TTC Offheim IV 17 119:118 17:17

7. TTC Bad Camberg 17 108:118 15:19

8. TTF Oberzeuzheim III 17 107:119 15:19

9. TTC Villmar II 17 102:135 10:24

10. TTC Werschau 17 97:136 10:24

11. TTC Oberbrechen II 17 93:141 8:26

12. TSV Heringen II 17 72:138 6:28

Bezirksklasse, Gruppe 2

In der Gruppe 2 hatte der souveräne Herbstmeister TTC Niederzeuzheim zu Beginn der Rückrunde eine kleine Schwächephase zu überwinden, fand dann aber zur Form zurück und darf nun als Meister endlich wieder zurück in die Bezirksliga aufsteigen. Immer enger wurde es auf den folgenden Plätzen. Schließlich darf sich der TuS Aumenau mit der Vizemeisterschaft schmücken, die das Team vor dem punktgleichen TTC Villmar sowie dem einen Zähler zurückliegenden TV Runkel am Ende verteidigte. Die Konkurrenten schwächelten zuletzt mit jeweils zwei Niederlagen und verspielten ihre Chancen.

Dicht gedrängt liegen die Kellerkinder, wobei sich Würges und Hadamar II genauso retteten wie der TuS Kirschhofen, für den das Entscheidungsspiel gegen den Abstieg ausfällt. Somit ist der TTC Hausen III zwar knapp am Tabellenende, aber abgestiegen. – Die Spielerranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Marco Bitsch (Runkel), 2. Tom Jost (Aumenau), 3. Carsten Gassen (Runkel), 4. Matthias Minor (Aumenau), 5. Gabor Thies, 6. Matthias Krümpel (beide Würges), 7. Stefan Titz, 8. Peter Martin (beide Niederzeuzheim), 9. Frank Zirnzak (Blessenbach), 10. Volker Schöffler (Heringen).

2. Paarkreuz: 1. Patrick Nink (Runkel), 2. Olaf Schmitt (Aumenau), 3. Torben Reichwein (Villmar), 4. Mike Sahl (Würges), 5. Kevin Hillingshäuser (Aumenau), 6. Markus Müller (Villmar), 7. Thomas Meilinger (Niederzeuzheim), 8. Thomas Fernando (Limburg 07);.

3. Paarkreuz: 1. Holger Christ (Eisenbach II), 2. Uwe Kämpfer (Heringen), 3. Fahri Calgan (Limburg 07), 4. Noah-Patrick Schneider (Hadamar II), 5. Volker Conrad (Heringen), 6. Marc Schäfer (Runkel), 7. Rüdiger Gattinger (Eisenbach II), 8. Stipe Laus (Blessenbach).

Doppel: 1. Titz/Meilinger (Niederzeuzheim) 18:1, 2. Gassen/Nink (Runkel) 16:2, 3. Baier/U. Müller (Villmar) 16:3, 4. Jost/Schmitt (Aumenau) 16:4, 5. Rumpf/Otto (Eisenbach II) 14:5, 6. Martin/Schütz (Niederzeuzheim) 11:5.

Bezirksklasse Gruppe 2

1. TTC Niederzeuzheim 17 147:70 30:4

2. TuS Aumenau 17 137:87 25:9

3. TTC Villmar 17 134:95 25:9

4. TV Runkel 17 136:84 24:10

5. TTC Eisenbach 17 124:107 19:15

6. TSV Heringen 17 119:107 19:15

7. VfR 07 Limburg 17 99:127 14:20

8. SG Blessenbach 17 106:121 13:21

9. TV Würges 17 88:125 11:23

10. SV Hadamar II 17 81:130 9:25

11. TuS Kirschhofen 17 81:140 8:26

12. TTC Hausen III 17 80:139 7:27