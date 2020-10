Elf Spiele wegen Corona verlegt

Ersatzmann Marco Fritz spielte beim 4:8 seines TTC Schupbach in Gruppe 1 der 2. Kreisklasse gegen Villmar V im 2. Paarkreuz und gewann dort ein Spiel. (Foto: Harald Höhnel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die aktuell steigenden Coronazahlen sowie die Möglichkeit, Spiele ohne Nachteile zu verlegen, haben das Tischtennis-Programm auf Kreisebene erheblich reduziert. Elf Spiele wurden abgesagt. Doch es wurde auch eifrig gespielt. Dabei sorgte der TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen III in der Kreisliga für eine Überraschung. Beim 8:4 gegen Oberbrechen IV gelang den Westerwäldern der erste Saisonsieg. Für den Gegner war es die erste Niederlage. In den 1. und 2. Kreisklassen gewannen Elkerhausen II und Löhnberg II die Topspiele.

Kreisligen

In Gruppe 1 war der 8:4-Erfolg von Dillhausen/Barig-Selbenhausen III gegen Oberbrechen IV die Überraschung der Woche. Durch die 5:7-Niederlagen gegen Niederzeuzheim II und Dorchheim/Hangenmeilingen II bleiben Limburg 19 und Hintermeilingen II ohne Sieg auf den Abstiegsplätzen. Auch Weilmünster II verlor sein Heimspiel gegen Heringen II mit 5:7.

In Gruppe 2 bleiben Spitzenreiter Lindenholzhausen II (8:4 bei Limburg 07 II) und Verfolger Hausen III (9:3 gegen Offheim V) weiter ungeschlagen. Eisenbach III und Erbach trennten sich 6:6.

In Gruppe 3 demonstrierte Tabellenführer Eschhofen beim 11:1 gegen Staffel IV seine Stärke. Löhnberg feierte den ersten Saisonsieg und verließ nach dem 7:5 gegen Hadamar III die Abstiegsränge. Drommershausen kam gegen Münster mit 1:11 unter die Räder und Runkel II ist nach dem 3:9 gegen Obertiefenbach II noch immer ohne Zähler.

1. Kreisklassen

In Gruppe 1 ließ Spitzenreiter Elz V im Topspiel nichts anbrennen und besiegte den Tabellenzweiten Neesbach mit 10:2. Falkenbach wartet nach dem 3:9 gegen Werschau II weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Heringen III brachte Offheim VI mit 10:2 überraschend die erste Niederlage bei.

In Gruppe 2 gewann Tabellenführer Elkerhausen II das Spitzenspiel gegen Oberzeuzheim IV souverän mit 10:2 und bleibt als einziges Team noch ohne Punktverlust.

2. Kreisklassen

In Gruppe 1 übernahm Münster II nach dem 6.6 gegen Hausen V die Tabellenführung, da Heringen IV pausierte. Eschhofen II feierte beim 10:2 gegen Wirbelau III den ersten doppelten Punktgewinn. Villmar V hat nach dem 8:4 in Schupbach ein ausgeglichenes Punktekonto.

In Gruppe 2 setzte sich Löhnberg II nach dem 9:3 im Topspiel gegen Odersbach II an die Tabellenspitze. Hirschhausen III kam in Odersbach mit 0:12 unter die Räder und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Niederzeuzheim III gewann bei Werschau III mit 8:4 und ist noch immer ohne Punktverlust.

3. Kreisklassen

In Gruppe 1 holte Aumenau III gegen nur drei Spieler aus Reichenborn beim 7:5 das erste Punktepaar. Freienfels bleibt nach dem 4:8 bei Dorchheim/Hangenmeilingen III ohne Zähler Letzter.

In Gruppe 2 verlor Edelsberg II das Verfolgerduell gegen die TG Camberg II knapp mit 5:7. Neuling Aumenau II grüßt nach dem 8:4 gegen Hausen VI von einem Aufstiegsplatz. Lahr III gelang beim 7:5 gegen Dillhausen/Barig-Selbenhausen IV der erste Saisonsieg.

In Gruppe 3 gab es Favoritensiege. Dehrn IV schlug Schwickershausen II mit 8:4 und Elz VII besiegte Elkerhausen IV mit 9:3.

In Gruppe 4 unterlag Obertiefenbach III im Topspiel Limburg 07 III 2:10 und kassierte die erste Niederlage. Den ersten Sieg feierte Lindenholzhausen IV beim 8:4 gegen Haintchen III.

Herren, Kreisliga, Gruppe 1: TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen III – TTC Oberbrechen IV 8:4: Da Silva (2), D. Jung (2), Güll (2), Burger, S. Beck – Rein, Flach (2), Mario Schneider. – TTC Hintermeilingen II – TTC Dorchheim/Hangenmeilingen II 5:7: Kewitz (2), S. Wagner (2), Kübler – Schardt, Huttarsch (2), Kottas (2), Frederking (2). – TuS Weilmünster II – TSV Heringen II 5:7: Launhardt (2), H-J. Reuter, Dittmann, Fuchs – Schmidt, Eichhorn, M. Conrad (2), Hahn (2), V. Conrad. – TTC Niederzeuzheim II – VfR 19 Limburg 7:5: Müller (2), M. Frodl (2), Esther Köhler (2), Uecker – Pankau (2), Egenolf (2), Sagmeister.

Herren, Kreisliga, Gruppe 2: TTC Eisenbach III – TV Erbach 6:6: Buß (2), Springer, Deisel (2), Ott – Herborn (2), G. Ludwig (2), Rath, Hollingshaus. – TTC Hausen III – TTC Offheim V 9:3: H. Weber (2), Reuter, P. Wagner (2), L. Weber (2), A. Mallabré (2) – Eckelt, T. Glock, Wiegand. – VfR 07 Limburg II – TTC Lindenholzhausen II 4:8: P. Czech, A. Czech, Stadtmüller (2) – Wernersbach (2), Ewert, M. Jung-Diefenbach (2), Zuleger (2), R. Eichhorn.

Herren, Kreisliga, Gruppe 3: TSV Hofen-Eschenau – TTC Hausen IV 6:6: Lucas Schlosser, J. Stahl (2), U. Stahl, A. Dauksch, H-W. Schlosser – K. Weber (2), Hugenbruch (2), Orth, A. Mallabré. – STV Drommershausen – TV Münster 1:11: F. Ludwig – Zimmermann, Sandner (2), C. Rath (2), Hierath (2), Weil (2), T. Rath (2). – TV Runkel II – TuS Obertiefenbach II 3:9: O. Biedert (2), T. Biedert – M. Schneider, Schenke (2), T. Schneider (2), Scheu, C. Heep (2), Schmitt. – SV Hadamar III – TuS Löhnberg 5:7: Adam, Horn (2), Gräf (2) – Horny (2), Peuser (2), W. Vetter (2), Jung. – TTC Oberbrechen III – TuS Dehrn II 4:8: Jakobi, Molsberger, D. Königstein, Michaela Buschky – Hinz (2), Polz, Klima (2), Müller, G. Kremer (2). – VfL Eschhofen – TTC Staffel IV 11:1: Nitz (2), Groos (2), Debo (2), Weigelt (2), Bold (2), Wagner – Strom.

Herren, 1. Kreisklasse, Gruppe 1: TSV Heringen III – TTC Offheim VI 10:2: V. Conrad, Hofmann (2), Gartner (2), Schrömges, Erwied (2), Scheid (2) – Oschatz, Charlotte Fischer. – TV Falkenbach – TTC Werschau II 3:9: Gebhard (2), D. Eller – P. Czichos, Schütz, Wenz (2), K. Kremer (2), Wollmann, Susanne Roos (2). – TTC Elz V – TuS Neesbach 10:2: Pfaff (2), Ohs (2), H-J. Arnold, T. Wahl (2), Klemz (2), Muth – Demare (2).

Herren, 1. Kreisklasse, Gruppe 2: TuS Elkerhausen II – TTF Oberzeuzheim IV 10:2: Franz Tamme (2), Dorn (2), Stahl (2), Weber, H. Koppel, zwei kampflose Punkte – G. Giebeler, Klein.

Herren, 2. Kreisklasse, Gruppe 1: TTC Schupbach – TTC Villmar V 4:8: T. Wagner (2), Fritz, R. Kämper – Milovic, O. Rosbach (2), R. Rosbach (2), Rödig (2), H. Schütz. – TTC Hausen V – TV Münster II 6:6: Astor (2), Lehnert, A. Becker, Keller, Weidenfeller – Weil, Klefenz (2), Hautzel, Pfaffe, Beer. – VfL Eschhofen II – TuS Wirbelau III 10:2: M. Schlebsuch (2), G. Zimmermann (2), Schupp (2), T. Schlebusch (2), Bertram (2) – Seelbach, Mario Friedrich.

Herren, 2. Kreisklasse, Gruppe 2: SV Odersbach II – TSV Hirschhausen III 12:0: Otto (2), Deuster (2), Lehr (2), Schäfer (2), U. Richardt (2), Schwender (2). – TTC Werschau III – TTC Niederzeuzheim III 4:8: H. Becker (2), Rodrigues de Sousa, Esther Trost – Esther Köhler, Emmel (2), Schmid (2), Uecker, Weis, Bill. – TuS Löhnberg II – SV Odersbach II 9:3: Kurz (2), Weber (2), K. Erbe (2), Karl (2), J. Müller – Lehr, Schäfer, Schwender. – TTC Oberbrechen V – TuS Neesbach II 11:1: C. Schneider (2), Wagner (2), Wener (2), Schiell (2), Helen Bütttner (2), Nicole Arthen – Sommer.

Herren, 3. Kreisklasse, Gruppe 1: TuS Wirbelau IV – VfR 19 Limburg II 1:11: Mario Friedrich – Stein (3), Wendt (3), M. Seif (3), Sagmeister (2). – TTC Dorchheim/Hangenmeilingen III – TTC Freienfels 8:4: Somogyi (3), Mayer (2), P. Schmid (2), F-J. Schmid – Plume (2), Röhrig (2). – Spfr. Reichenborn – TuS Aumenau III 5:7: N. Weißmüller (2), Maurer (2), Wagner – Wolaschka (3), Linda Heimerl, drei kampflose Punkte.

Herren, 3. Kreisklasse, Gruppe 2: SV RW Edelsberg II – TG Camberg II 5:7: B. Gilles (2), A. Ludwig (2), F. Grün – Heerd (3), Schklicht (2), Enzmann, Kern. – DJK/SG BW Lahr III – TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen IV 7:5: Stächer (3), Kurz, drei kampflose Punkte – E. Gemeinder (2), Nina Sennlaub, Wandura (2). – TuS Aumenau II – TTC Hausen VI 8:4: Sennewald (3), Mau (3), N. Günther (2) – Eisenkopf (2), Seelbach, Jörg Guckelsberger.

Herren, 3. Kreisklasse, Gruppe 3: TuS Dehrn IV – TuS Schwickershausen II 8:4: Hein (3), Müller (2), Ito (3) – Kadletz, Schwarz (2), Heimrich. – TTC Elz VII – TuS Elkerhausen IV 9:3: J. Mingebach (3), Illenseer, R. Wahl (3), Sube (2) – B. Tamme (2), L. Wenzel.

Herren, 3. Kreisklasse, Gruppe 4: TuS Obertiefenbach III – VfR 07 Limburg III 2:10: Astor, Dotzert – Fischer (2), Schwab, Längst (2), Brummer (2), D. Laukner (2), Rust. – TuS Haintchen III – TTC Lindenholzhausen IV 4:8: Stath (2), Bachmann, Anna-Maria Ochs – Leibold, Schwenk (2), F. Ewert, Balzer (2), Kuhlmann (2). (hnl)