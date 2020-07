Favoritenrolle liegt bei Lahn-Dill-Teams

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In einer losen Artikelserie stellt das Tageblatt die Tischtennis-Spielklassen mit heimischer Beteiligung vor, die ab 24. August wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Teil 3 befasst sich mit der Bezirksoberliga der Herren.

Jeweils sechs Teams aus dem Lahn-Dill-Kreis und aus dem Kreis Limburg-Weilburg gehen ab Ende August an den Start der Bezirksoberliga Nord. Dabei dürften der TTC Herbornseelbach, der TV Braunfels II und vielleicht noch der TTC Großaltenstädten zu den Titelfavoriten zu zählen sein.

Ein Eingreifen eines heimischen Sextetts in die Spitzengruppe wäre da schon überraschend. Für die meisten geht es zunächst darum, Punkte zu sammeln, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Davon auszunehmen ist gewiss der TTC Oberbrechen, der ähnlich wie der TTC Dorchheim/Hangenmeilingen und der TTC Eisenbach auf überwiegend erfahrene Akteure setzt, die schon etliche Spielzeiten in den Konstellationen erfolgreich waren. Bewährt haben sich auch schon die Stammspieler von TTC Staffel II und TTC Offheim II, während der TTC Elz III einigen Nachwuchstalenten zutraut, sich in dieser Liga durchzusetzen. – Die Aufstellungen:

TTC Dorchheim/Hangenmeilingen: Timo Hofmann, Alexander Schmidt, Carsten Teufer, Frank Noll, Dietmar Schmitt, Rafet Krasniqi.

TTC Eisenbach: Andreas Kreuzsaler, Christian Rompel, Christos Marchwicki, Erich Hölzchen, Thorsten Umstädter, Christoph Kaiser.

TTC Offheim II: Mario Gartner, Tim Janssen, Björn Hasselbächer, Viktor Schaffert, Domenik Zabel, Stefan Janssen.

TTC Elz III: Jeschwan Rahimzadeh, Moritz Orgler, Thorsten Rausch, Werner Englisch, Cedric Montimurro, Jannis Reinhardt, Amin Wehbe.

TTC Oberbrechen: Maurice Voss, Marek Popowczak, Pascal Roth, Dominic Voss, Christian Schmitt, Johannes Höhler.

TTC Staffel II: Christian Degenhardt, Tom Schulz, Michael Armborst, Jochen Reinhardt, Malte Briesch, Frank Tannert.

TuS Naunheim: Alexander Geist, Jörg Packmohr, Steffen Hoffmann, Tobias Goldmann, Maurice Bechtum, Mike Best.

TTC Großaltenstädten: Sascha Hartmann, Patrick Klein, Eyke Hartmann, Thomas Alt, Benjamin Karger, Nicolas Hartmann.

TTC Lahnau: Boyan Ivanov, Thomas Oppler, Jens Böcker, Johannes Bieber, Arne Lutsch, Peter Nowak, Maximilian Oppler, Markus Failing.

TTF Frohnhausen: Ravi Withanage, Nils Habicht, Fikret Secer, Uwe Roßmann, Christian Neumann, Kevin Köster.

TTC Herbornseelbach: Denis Benes, Petr Zoldos, Torsten Schmidt, Julian Gabriel, Tobias Weber, Jonas Gräf, Marco Cestonaro, Holger Gräf.

TV Braunfels II: Kai Uwe Dworschak, Gregor Pitsch, Timo Ferber, Gerrit Thielmann, Michael Merkel, Dennis Sciple, Serhat Yaman.