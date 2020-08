Gute Chancen auf direkten Wiederaufstieg

Michael Walther ist mit dem TSV Hirschhausen III einer der Titelkandidaten in der Gruppe 2. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - In einer losen Artikelserie stellt das Tageblatt die Tischtennis-Spielklassen mit heimischer Beteiligung vor, die ab 24. August wieder den Spielbetrieb aufnehmen werden. Teil 12 beleuchtet die 2. Kreisklasse, die wie auch die 1. Kreisklasse nur zwei Gruppen umfasst.

2. Kreisklasse, Gruppe 1

In der Gruppe 1 wird Absteiger TTC Hausen V im Titelkampf ein Wörtchen mitreden. Der TuS Weilmünster III hat sein Team wegen der Corona-Pandemie noch vor dem Saisonstart zurückgezogen. Der TTC Schupbach kann in Bestbesetzung im vorderen Tabellendrittel mitspielen. Schwer wird es für die Aufsteiger TV Münster II, TuS Wirbelau III und FC Laimbach II. Am stärksten scheint hier der TV Münster II zu sein. – Die Aufgebote:

TSV Heringen IV: Benjamin Eggmann, Roman Scheid, Gerhard Volk, Olaf Schumann, Daniel Schöffler, Marco Weil, Björn Seel, Theodor Merkel, Christian Albus, Peter Ahnert.

SG Lahr II: Eugen Daum, Frank Böcher, Ilona Meister, Christopher Schick, Christoph Schardt, Maurice Blattmann, Volker Keul, Edmund Humbert.

FC Laimbach II: Raphael Schöll, Ralf Becker, Christian Lehwalder, Thilo Schuler, Patrick Schnabel, Tim Becker, Danny Pietzner, Dominic Zuth, Rene Rosenauer, Michael Schmidt.

TV Erbach II: Thomas Linek, Joachim Göbel, Birgit Ludwig, Tino Gärtner, Ionut Muresan, Jana Ludwig, Harald Egner, Klaus Marek, Marcel Neumann, Jürgen Weishaupt.

TV Münster II: Marius Weil, Marco Sohl, Jürgen Klefenz, Florian Hautzel, Stefan Pfaffe, Jan-Lukas Beer, Stefan Kissel, Bernd Wollmann, Markus Haibach, Marco Sonatore, Gerhard Bach.

TTC Schupbach: Jens Böhm, Timo Wagner, Andreas Rompel, Rainer Kämper, Marc Wagner, Iris Böhm, Marco Fritz, Marco Kämper, Hans-Jürgen Böhm, Daniel Hammermeister.

TTC Staffel V: Joachim Weiß, Lukas Armborst, Iris Brahm, Katharina Laszlo, Kerstin Armborst, Aaron Wennrich, Thomas Deimling, Willi Lanz, Wolfgang Jahn, Friedhelm Olschewski.

VfL Eschhofen II: Markus Schlebusch, Jens Zimmer, Yvonne Zimmer, Günter Lauer, Gerd Zimmermann, Michael Schupp, Fabian Harm, Nadine Stein, Thomas Schlebusch, Fabian Zimmermann.

TTC Villmar V: Leon-Danijel Milovic, Werner Hartmann, Adolf Hartung, Ortwin Rosbach, Ben-Luca Fuchs, Reinhard Rauner, Hendrik Schütz, Niclas Gabb, Werner Rödig, Roman Rosbach.

TTC Hausen V: Christian Seel, André Mallabré, Michael Schick, Gudrun Guckelsberger, Michael Astor, Julian Weidenfeller, Andreas Lehnert, Marion Böcher, Harald Dudda, Timo Gundermann, Marius Dudda.

TuS Wirbelau III: Michelle Jost, Detlef Kurz, Lukas Jahn, Kim-Dennis Winkler, Erik Weidl, Uwe Fricke, Jürgen Schönbach, Patrick Pfeiffer, Gordon Schutzbach.

2. Kreisklasse, Gruppe 2

In Gruppe 2 schickt Rückzieher TSV Hirschhausen III eine junge Mannschaft ins Rennen, die das Potenzial für einen direkten Wiederaufstieg hat. Sehr gut besetzt ist auch der TTC Oberbrechen V. Genau wie in der vergangenen Saison wollen der TuS Löhnberg II und der TuS Gräveneck positiv überraschen. Schwer einzuordnen ist die SG Blessenbach III, die jedoch wie in der Vorsaison mit einem Mittelfeldplatz zufrieden sein wird. Das Saisonziel Klassenerhalt haben der TuS Ahausen und der SV Odersbach II ausgegeben. Dafür müssten sie aber die Aufsteiger TuS Neesbach II und TTC Werschau III hinter sich lassen. Besonders der TTC Werschau III hat eine erfahrene Mannschaft am Start. – Die Aufgebote:

TuS Gräveneck: Rolf Fontein, Dietmar Zanner, Carsten Meilinger, Klaus Günther, Jürgen Müller, Harald Volz.

TV Nauheim: Axel Hirschberger, Thomas Ott, Jörg Müller, Dominik Dahlmann, Stefan Müller, Thorsten Winteler, Christian Seel, Sebastian Schiemenz, Nils Röder, Kevin Hastrich.

SG Blessenbach III: Norbert Dragesser, Johannes Becker, Helge Paul, Thomas Nehl, Maren Horz, Peter Heun, Michael Bücher, Anke Nehl, Claire Conrad, Tamara Otto, Marco Hölz.

TuS Neesbach II: Kai Jäger, Tobias Weber, Nicole Menge, Axel Hankammer, Michael Sprenger, Sebastian Sommer, Markus Schulz, Eric Strom, Chiara Hankammer, Carolin Wagner.

SV Odersbach II: Michael Otto, Heinz-Jürgen Deuster, Werner Herget, Friedhelm Lehr, Michael Leiner, Marko Zahn, Maik Schäfer.

TTC Niederzeuzheim III: Thomas Uecker, Wolfgang Heinzmann, Sven Glombitza, Esther Köhler, Timo Ries, Thomas Emmel, Erwin Bill, Theresa Münz, Christoph Weis, Rainer Schardt.

TuS Löhnberg II: Christian Kurz, Albert Weber, Kai Erbe, Dieter Görlich, Bruno Grän, Marion Müller, Lothar Ciolek, Thomas Neupert, Wolfgang Karl, Martina Lottermann.

TTC Werschau III: Franz-Josef Becker, Karl-Heinz Böhm, Hans Becker, Yannick Rodrigues de Sousa, Christian Baier, David Stöckel, Gernot Lorenz, Alexander Fritz, Alois Hilfrich, Timo Krausz.

TSV Hirschhausen III: Tom Leon Langer, Aljoscha Riedl, Sinan Cark, Jonas Bläsl, Marcel Söhngen, Klaus David, Michael Walther, Jannick Velten, Bettina Schuhmann, Sascha Huttel, Sascha Hess, Heinz-Werner Hermann.

TTC Oberbrechen V: Martin Flach, Björn Cramer, Michaela Buschky, Christian Schneider, Roger Schmitt, Manuel Hanke, Markus Roth, Bruno Wagner, Nicole Arthen, Felix Weber, Henrik Schmitt, Matthias Schiell.

TuS Ahausen: Nico Lawatsch, Michael Schröder, Holger Grün, Fabienne Michel, Andreas Alt, Richard Grün, Robin Graf, Nicole Schröder, Michael Schmidt, Maja Rohde.