Hannah Rösen führt zwei Ranglisten an

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 12 nimmt sich die Spielklassen der Jungen 18 vor.

Kreisliga

In der Kreisliga der Jungen 18 holte sich der VfR 07 Limburg vor dem SV Hadamar und dem TV Kubach die Meisterschaft. Limburg 07 setzte sich im Topspiel gegen Halbzeitmeister Kubach mit 6:4 durch und übernahm mit diesem Sieg die Tabellenspitze bis zum Abbruch. Aumenau, das nach der Vorrunde noch punktgleich mit Kubach war, verlor in der Rückrunde drei Spiele und hatte damit mit der Titelvergabe nicht zu tun. Dagegen blieb Hadamar im Jahr 2020 ohne Niederlage und verbesserte sich von Rang fünf auf den zweiten Tabellenplatz.

Bester Spieler im 1. Paarkreuz war Marcus Laukner vom VfR 07 Limburg, der in 42 Spielen nur einmal als Verlierer den Tisch verließ. Im 2. Paarkreuz gewann Edda Schneider vom TTC Bad Camberg die Rangliste. Der TV Kubach stellte mit Moritz Schneidau und Tim Prier das beste Doppel.

1. Paarkreuz: 1. Marcus Laukner (Limburg 07), 2. Moritz Schneidau (Kubach), 3. Leon Sennewald (Aumenau), 4. Oleg Altvater (Hadamar), 5. Leon Pietzner (Laimbach).

2. Paarkreuz: 1. Edda Schneider (TTC Bad Camberg), 2. Tim Lehmann (TTC Bad Camberg), 3. Oliver Rust (Limburg 07), 4. Daniel Lorenz (Aumenau), 5. Philipp Meuser (Aumenau).

Doppel: 1. Moritz Schneidau/Tim Prier (Kubach) 14:2 Siege, 2. Niklas Günther/Leon Sennewald (Aumenau) 11:4, 3. Leon Pietzner/Raphael Schöll (Laimbach) 8:2, 4. Marcus Laukner/Oliver Rust (Limburg 07) 7:1.5. Leon Deichsel/Tim Lehmann (TTC Bad Camberg) 6:2.

1. VfR 07 Limburg 16 108:52 27:5

2 . SV Rot-Weiß Hadamar 15 107:43 24:6

3 . TV Kubach 15 106:44 24:6

4 . TuS Aumenau 17 106:64 23:11

5 . TTC Bad Camberg 14 100:40 21:7

6 . FC Laimbach 16 100:60 19:13

7 . SV Odersbach 15 60:89 12:18

8 . TTC Offheim 16 58:102 8:24

9 . TuS Wirbelau 16 58:102 8:24

10. TuS Haintchen 14 27:112 2:26

11 . TuS Obertiefenbach 16 19:141 2:30

12 . TTC Elz III zurückgezogen

Kreisklasse

In der Kreisklasse der Jungen 18 ging die Meisterschaft an den überlegenen TuS Löhnberg. Das Team verlor in der gesamten Saison kein Spiel. In der Vorrunde gab es zwei Punkteteilungen, während in der Rückrunde alle sieben Spiele gewonnen wurden. Auf Platz zwei landete der TuS Weilmünster. Dahinter folgen mit großem Abstand der TTC Hausen und der TuS Neesbach.

Überragende Spielerin der Klasse war Hannah Rösen vom Meister Löhnberg, die die Einzelwertung im 1. Paarkreuz mit einer Bilanz von 50:3 Siegen gewann. Zusammen mit Hennes Langer bildete sie auch das beste Doppel. Bester im 2. Paarkreuz war Paul Selinger vom TuS Weilmünster.

1. Paarkreuz: 1. Hannah Rösen (Löhnberg), 2. Eric Strom (Neesbach), 3. Luis Schäfer (Hofen/Eschenau), 4. Henri Sänger (Weilmünster), 5. Hennes Langer (Löhnberg).

2. Paarkreuz: 1. Paul Selinger (Weilmünster), 2. Xenia Krawtzke (Neesbach), 3. Felix Paul (Löhnberg), 4. Thore Feuerbach (TG Camberg), 5. Matias Marolla (Ahausen).

Doppel: 1. Hennes Langer/Hannah Rösen (Löhnberg) 17:1 Siege, 2. Luis Schäfer/Valerio Helsper (Hofen/Eschenau) 12:2, 3. Henri Sänger/Timo Kratzheller (Weilmünster) 11:1, 4. Nico Neugebauer/Elias Balzer (Oberbrechen) 5:0, 5. David van Wijnen/Thore Feuerbach (TG Camberg).

1. TuS Löhnberg 18 140:40 34:2

2. TuS Weilmünster 19 140:50 33:5

3. TTC Hausen 18 113:67 25:11

4. TuS Neesbach 17 108:62 22:12

5. TTC Oberbrechen II 17 99:71 21:13

6. TSV Hofen-Eschenau 17 97:73 19:15

7. TG Camberg 17 80:90 16:18

8 . VfL Eschhofen 18 77:103 12:24

9 . TuS Ahausen 17 62:108 10:24

10. TuS Dietkirchen 17 65:105 9:25

11. VfR 07 Limburg (M) 17 50:120 9:25

12 . TTC Hintermeilingen 18 19:161 0:36