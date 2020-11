HTTV verkürzt die Saison 2020/21

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Wie bereits Anfang der Woche angedeutet, hat das Präsidium des Hessischen Tischtennis-Verbandes (HTTV) beschlossen, die Saison 2020/21 als "Einfachrunde" auszutragen. Die fehlenden Begegnungen der Vorrunde werden ab der Hessenliga abwärts im neuen Jahr nachgeholt, einen genauen Zeitplan gibt es dafür allerdings noch nicht. Eine Rückrunde wird nicht ausgespielt.

Wie Dennis Erbe, der HTTV-Vizepräsident für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, hängt der Zeitplan natürlich an den Öffnungszeiten der Sporthallen. Diese sind bis auf Weiteres geschlossen, der seit Anfang November geltende bundesweite Lockdown wurde am Mittwoch in der siebenstündigen Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder eher verschärft.

Erbe: "Wir wollen versuchen, vielleicht wieder im Januar in den Spielbetrieb einzusteigen. Es kann aber auch Februar oder März werden." Ein eventuelles Ungleichgewicht zwischen Heim- und Auswärtsspielen müssen die heimischen Tischtennisspieler in Kauf nehmen, dafür erhalten sie laut Erbe "eine Planungssicherheit, denn die noch auszutragenden Mannschaftswettkämpfe und deren Termine sind ja bekannt."

Das HTTV-Präsidium hat die technische Umsetzung mittlerweile erledigt und sämtliche Partien der Rückrunde, die in der Vorrunde bereits ausgetragen worden waren, gelöscht. Somit befinden sich im Rückrundenspielplan nur noch Matches, die in der Vorrunde noch nicht ausgetragen werden konnten.

Die Mannschaftsmeldung im Online-Portal "Click-TT" startet wie geplant am 16. Dezember und endet am 22. Dezember. Pokal-Partien wurden auf einen unbekannten Termin verlegt und werden erst dann genau festgelegt, wenn auch der Mannschaftsspielbetrieb wieder läuft. Die Hessischen Meisterschaften des Nachwuchses wurden abgesagt. Ob Kreismeisterschaften für Aktive, aber auch für Schüler und Jugendliche, ausgetragen werden, steht laut Erbe noch in den Sternen.