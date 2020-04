Kreisvertreter halten Klasse

Mit Sebastian Laux verliert Hessenligist TTC Elz eine starke Stütze, denn er wechselt zum Ligakonkurrenten nach Hausen, seinem Wohnort. Foto: Ulrich Hadaschick

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg. Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 1 nimmt Hessen- und Verbandsliga unter die Lupe.

Hessenliga

Mit einem guten dritten Rang ging für den TTC Elz die Spielzeit in der Hessenliga Süd-West zu Ende. Gegen die beiden aufstiegsberechtigten Spitzenteams Eintracht Frankfurt und TTC Langen behaupteten sich die Elzer bestens, ohne sie gefährden zu können. Die Bilanzen der Akteure: Sebastian Laux 16:8, Piotr Frackowiak 4:6, Thomas Knossalla 16:3, Marvin Jeuck 12:10, Christian Silea 10:6, Jannis Seyffert 14:2, Cyril Menner 3:1, Kay Seyffert 2:1.

Nach der letztjährigen Vizemeisterschaft verspürte der TTC Hausen, dass die Liga beträchtlich an Spielniveau zugenommen hatte. Doch stand für Christopher Horn (12:11), Kai Otterbach (5:17), Alexander Groh (5:8), Tobias Wagner (11:8), Christian Wagner (9:8) und Fabian Drews (6:9) der Klassenerhalt nie ernsthaft in Frage. Die TSG Eddersheim und der punktlose SC Klarenthal müssen dagegen zurück in die Verbandsliga West. - Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Michal Pavolka (Langen), 2. Kiryl Barabanov (Frankfurt), 3. Michal Korycki (Langen), 4. Alexander Krenz (Frankfurt), 5. Sebastian Laux (Elz), ... 11. Christopher Horn (Hausen).

2. Paarkreuz: 1. Marvin Jeuck (Elz), 2. Andrei Kolesau, 3. Leon Pradler (beide Frankfurt), 4. Thomas Knossalla (Elz), 5. Islombek Sultonov (Langen), ... 8. Tobias Wagner (Hausen).

3. Paarkreuz: 1. Lovre Dragicevic (Frankfurt), 2. Christian Silea (Elz), 3. Zeeshan Munir (Langen), 4. Jannis Seyffert (Elz), 5. Nicolas Plapp (Eintr. Frankfurt), ... 8. Christian Wagner (Hausen).

Doppel: 1. Pavolka/Sutonov (Langen) 10:1, 2. Horn/Otterbach (Hausen) 10:4, 3. Korycki/Hirch (Langen) 6:0, 4. Stuckmann/Hölzchen (Nauheim) 9:4, 5. Fittler/Bober (Nordenstadt) und Jeuck/

Knossalla (Elz) je 7:2.

Verbandsliga

Nach dem vorzeitigen Meisterschaftsende können alle heimischen Teams aufatmen. Neben dem TTC Offheim und dem TTC Elz II, die auch lange in Abstiegsgefahr schwebten, bleibt auch dem TTC Staffel die Abstiegsrelegation erspart. Absteigen müssen die SG Anspach II und Schlusslicht TV Bad Schwalbach. Neben dem souveränen Meister TuS Hornau ist auch Kriftel II aufstiegsberechtigt.

Für die Clubs aus dem Kreis Limburg-Weilburg, die sämtlich darunter litten, nur selten komplett antreten zu können, gingen folgende Stammakteure an die Platten: TTC Offheim: Stefan Greipel 7:9, André Blättel 13:12, Sebastian Fritz 7:13, Etienne Kempa 11:11, Alexander Stähler 10:3, André Ortseifen 7:11, Mario Gartner 8:8, Tim Janssen 6:2; TTC Elz II: Julian Roth 18:1, Cyril Menner 9:17, Kay Seyffert 9:13, Uwe Grünheid 3:3, René Loraing 12:9, Thomas Weikert 9:2, Jeschwan Rahimzadeh 10:9, Moritz Orgler 2:4; TTC Staffel: André Tamoschus 14:10, Andreas Nasdalak 5:7, Raphael Trost 9:13, Felix Uriel 7:10, Lennart Briesch 4:14, Marco Zips 6:7. - Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Andreas Schreitz (Hornau), 2. Martin Schlicht (Kriftel II), 3. Sascha Röhr (Hornau), 4. Denis Benes (Herbornseelbach), 5. Martin Menzel (Anspach II), ... 7. André Tamoschus (Staffel).

2. Paarkreuz: 1. Julian Roth (Elz II), 2. Julian Henrici (Anspach II), 3. Nino Tauber (VfR Wiesbaden), 4. Stefan Gruber (Bad Schwalbach), 5. Dennis Gross (Anspach II), 6. Raphael Trost (Staffel).

3. Paarkreuz: 1. Oguzhan Cölkusu (Oberndorf), 2. Alexander Stähler (Offheim), 3. Thomas Weikert (Elz II), 4. Johannes Dielmann (Hornau), 5. Moritz Kreidel (VfR Wiesbaden), 6. Tim Janssen (Offheim).

Doppel: 1. Wolf/Cölkusu (Oberndorf) 14:1, Benes/Mára (Herbornseelbach) 13:4, 3. Schreitz/Schwabe (Hornau) 10:1, 4. Ip/Munser (Bad Schwalbach) 11:3, 5. Schlicht/Latif (Kriftel II) 9:2, 6. Nasdalak/Tamoschus (Staffel) 7:2, ... 9. Greipel/Stähler (Offheim) 4:2.