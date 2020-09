Mehr versprochen vom Saisonstart

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (uha). In der Tischtennis-Regionalliga West der Damen hatte sich der TTC Staffel vom Saisonstart etwas mehr versprochen. Nach der 5:7-Niederlage in Kassel rettete das Team in Niestetal wenigstens noch einen 6:6. Dabei zeigte Jungtalent Josephina Neumann auf der einen Seite bei ihren drei deutlichen Siegen Topleistungen, wurde auf der anderen Seite bei drei Niederlagen, jeweils in der Verlängerung von Entscheidungssätzen, zur unglücklichen Figur. Hinzu kam, dass Mutter Cornelia Neumann-Reckziegel in Niestetal angeschlagen war und eine Begegnung sogar schenken musste. Sie punktete am Tag vorher in Kassel ebenso wie Tingzhuo Li zweimal, Josephina einmal. Beim Unentschieden in Niestetal hatten Tingzhuo Li (3), Josephina Neumann (2) und Sirui Shen einen 6:4-Vorsprung herausgespielt, der dann aber nicht zum Sieg reichen sollte.