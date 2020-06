Meilinger hofft auf Hallenöffnungen

Engagiert als Spieler für den TTC Niederzeuzheim und als Kreiswart für den Tischtenniskreis Limburg-Weilburg: Thomas Meilinger appelliert an Landrat Michael Köberle, die kreiseigenen Hallen wieder für den Trainingsbetrieb zu öffnen. Foto: Harald Höhnel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-WeilburgDer Kreiswart des Tischtenniskreises Limburg-Weilburg, Thomas Meilinger, hat in einer E-Mail an Landrat Michael Köberle die Öffnung der kreiseigenen Hallen für den Tischtennissport beantragt.

Außerdem bittet Meilinger um eine Öffnung aller oder bestimmter kreiseigener Hallen in den Sommerferien oder zumindest in den ersten oder letzten drei Wochen der Ferien. Meilinger weiß, dass viele Kinder in den Sommerferien zu Hause sein werden und nicht in den Urlaub fahren. Insoweit wäre eine sportliche Betätigung in dieser Zeit für die Kinder aber auch für die Eltern besonders wünschenswert.

Meilinger lobt jedoch auch das konsequente Krisenmanagement des Landkreises Limburg-Weilburg und bedankt sich dafür bei Landrat Köberle und dessen Team im Namen des Tischtennis-Kreisvorstands und aller Tischtennisspielerinnen und -spieler. "Natürlich habe ich auch Verständnis, wenn eine Hallenöffnung für den Vereinssport nicht möglich ist, da die Nutzung durch die Schulen für die Schüler vorrangig ist", betont Meilinger.

Bis zum 10. Juni haben die Tischtennisvereine- und Abteilungen noch Zeit, die Mannschaften für die Saison 2020/2021 zu melden. Der aktuelle Stand der Meldungen ist sehr ernüchternd. Im Nachwuchsbereich ist aktuell ein Rückgang von beinahe 20 Prozent zu verzeichnen. Der Kreisvorstand werde alles in seiner Macht stehende tun, um die kommende Saison möglichst flexibel zu gestalten. In den letzten sechs Jahren wurde die Anzahl der Nachwuchsmannschaften im Kreis weitgehend stabil gehalten. Man hatte "nur" einen Rückgang von sechs Mannschaften (von 96 auf 90) zu erleiden, und damit ist der Tischtenniskreis Limburg-Weilburg der zweiterfolgreichste Kreis in Hessen.

Durch Corona sei jedoch jetzt eine dramatische Situation entstanden. Nach aktuellem Stand hat sich die Zahl der Mannschaften innerhalb eines Jahres um 17 Teams reduziert. Das ist eine Verdreifachung des Rückganges, den der Kreis in den gesamten letzten sechs Jahren erlebt hat. Die Ursachen dafür sieht Meilinger im Wesentlichen in folgenden Punkten:

- Die Kinder konnten in den letzten drei Monaten nicht trainieren

- Die Trainer und Vereine sind unsicher, ob sie für die kommende Saison eine Mannschaft zusammen bekommen, da sie die Kinder lange nicht gesehen haben.

Trainer, Vereine und Eltern sind verunsichert

- Die Vereine und Eltern sind verunsichert, da üblicherweise ein Betreuer die Kinder zu Auswärtsspielen fährt. Mit den aktuell geltenden Abstandsregeln wäre das nicht möglich.

Der Deutsche Tischtennisbund hat jedoch ein umfangreiches Schutz- und Handlungskonzept erarbeitet, und mittlerweile haben diverse Städte und Gemeinden die Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser nach Vorlage eines Schutzkonzeptes durch die jeweiligen Vereine wieder geöffnet. Die Trainierenden halten sich hier sehr diszipliniert an die Regeln.

Damit alle rund 2500 aktive Tischtennisspielerinnen und -spieler die Möglichkeit haben, ihren Sport wieder auszuüben, hofft Meilinger auf eine positive Antwort des Kreises.

Meilinger appelliert auch an die Vereine, die Mannschaften zu melden, auch wenn aktuell etwas Unsicherheit besteht, ob die Kinder spielen können und wie die Saison 2020/2021 bezüglich der Corona-Regeln und des Spielsystems aussehen wird. Der Hessische Tischtennisverband hat beschlossen, den Vereinen keinerlei Gebühren in Rechnung zu stellen, sofern bis zum 31. Dezember 2020 Mannschaften zurückgezogen werden.