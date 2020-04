Meisterschaft ohne Verlustpunkt

Als Meister der Bezirksoberliga haben die TTF Oberzeuzheim das Anrecht zum Verbandsliga-Aufstieg: (v.l.) Andreas Pfeiffer, Kevin Wingender, Christian Weis, Noah Neuber, Christopher Abel und Thomas Schuh. Auf dem Foto fehlt Lukas Ricker. Foto: Andreas Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg. Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 2 befasst sich mit Bezirksoberliga und Bezirksliga.

Bezirksoberliga

Als Meister der Bezirksoberliga haben die TTF Oberzeuzheim das Anrecht zum Verbandsliga-Aufstieg. Das gilt auch für Vizemeister TTC Großaltenstädten, der, wie auch der drittplatzierte TV Braunfels II, ein hartnäckiger Konkurrent war. Der neue Titelträger, bei Halbzeit noch einen Zähler hinter dem TTC Großaltenstädten, ließ sich auch nicht durch die hohe Schlappe in der Rückrunde gegen Braunfels II nicht beirren. Vielmehr schwächelte der direkte Widersacher öfter und ließ sich überflügeln. Mit positiven Punktekonten landeten Oberbrechen und Eisenbach in der oberen Tabellenhälfte. Neben dem nach der Vorrunde zurückgezogenen TTC Merkenbach muss auch Aufsteiger TuS Dehrn den Weg zurück in die Bezirksliga gehen. Offheim II, Elz III und Dorchheim/Hangenmeilingen konnten die Klasse halten. - Die Spielerranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Timo Hofmann (Dorchheim/Hangenmeilingen), 2. Maurice Voss (Oberbrechen), 3. Alexander Geist (Naunheim), 4. Srivatsa Chakravarthy (Merkenbach), 5. Andreas Kreuzsaler (Eisenbach), ... 9. Christian Weis (Oberzeuzheim), 10. Mario Gartner (Offheim II).

Fotos Als Meister der Bezirksoberliga haben die TTF Oberzeuzheim das Anrecht zum Verbandsliga-Aufstieg: (v.l.) Andreas Pfeiffer, Kevin Wingender, Christian Weis, Noah Neuber, Christopher Abel und Thomas Schuh. Auf dem Foto fehlt Lukas Ricker. Foto: Andreas Pfeiffer Als Meister der Bezirksliga grüßt der TTC Staffel II mit (v.l.) Christian Degenhardt, Jannis Reinhardt, Frank Tannert, Michael Armborst, Jochen Reinhardt und Tom Schulz; es fehlt Luca Wolf. Foto: Verein 2

2. Paarkreuz: 1. Raymond Kinner (Merkenbach), 2. Thomas Schuh, 3. Andreas Pfeiffer (beide Oberzeuzheim), 4. Dominic Voss (Oberbrechen), 5. Carsten Teufer (Dorchheim/Hangenmeilingen), 6. Werner Englisch (Elz III), 7. Björn Kannenberg (Dehrn), 8. Pascal Roth (Oberbrechen).

3. Paarkreuz: 1. Stefan Hof (Frohnhausen), 2. Eyke Hartmann (Großaltenstädten), 3. Serhat Yaman (Braunfels II), 4. Amin Wehbe (Elz III), 5. Kevin Wingender, ... 8. Lukas Ricker (beide Oberzeuzheim).

Doppel: 1. Geist/Hoffmann (Naunheim) 12:0, 2. Hofmann/Teufer (Dorchheim/

Hangenmeilingen) 16:5, 3. Kreuzsaler/Kaiser (Eisenbach) 13:4, 4. Klein/E. Hartmann (Großaltenstädten) 10:2, 5. M. Voss/Popowczak (Oberbrechen) 11:4, 6. Roth/Schmitt (Oberbrechen) 7:0.

Bezirksoberliga

1. TTF Oberzeuzheim 16 133:75 26:6

2. TTC Großaltenstädten 15 120:72 22:8

3. TV Braunfels II 15 114:85 21:9

4. TTC Oberbrechen 14 107:80 17:11

5. TuS Naunheim 14 104:86 17:11

6. TTC Eisenbach 15 102:103 17:13

7. TTF Frohnhausen 16 100:118 15:17

8. TTC Dorchheim-H. 16 107:125 12:20

9. TTC Elz III 16 96:130 11:21

10. TTC Offheim II 14 73:115 6:22

11. TuS Dehrn 15 65:132 2:28

12. TTC Merkenbach II zurückgezogen

Bezirksliga

Überragend agierte der TTC Staffel II in der Bezirksliga und holte sich ohne Verlustpunkt den Titel vor dem TV Niederselters, der den TTC Hausen II noch deutlich auf Rang drei verwies und nun auf einen freien Platz in der Bezirksoberliga wartet, um noch den Wiederaufstieg zu schaffen. Mit zur Spitzengruppe gehörten auch TTF Oberzeuzheim II und TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen. Die Aufsteiger TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen II und TuS Elkerhausen müssen wieder absteigen, was dem TuS Haintchen knapp erspart bleibt. - Die Spielerranglisten:

1. Paarkreuz: 1. Maximilian Stähler (Niederselters), 2. Fabian Drews (Hausen II), 3. Christian Degenhardt (Staffel II), 4. Detlef Kappes (Weilmünster), 5. Sebastian Bausch (Oberzeuzheim II), 6. Michael Armborst, 7. Tom Schulz (beide Staffel II), 8. Kurt Meteling (Oberzeuzheim II).

2. Paarkreuz: 1. Jannis Reinhardt (Staffel II), 2. Christopher Zink (Niederselters), 3. Jochen Reinhardt (Staffel II), 4. Frank Kawert (Dillhausen/

Barig-Selbenhs.), 5. Holger Lüdicke (Hausen II), 6. Matthias Thiede (Weilmünster).

3. Paarkreuz: 1. Frank Tannert, 2. Jannis Reinhardt, 3. Luca Wolf (alle Staffel II), 4. Dirk Wolf (Dillhausen/Barig-Selbenhausen), 5. Björn Oppitz (Oberzeuzheim II), 6. André Ochs (Edelsberg).

Doppel: 1. Stähler/Zink (Niederselters) 15:0, 2. Jo. Reinhardt/Tannert (Staffel II) 9:0, 3. Kappes/Theimer (Weilmünster) 12:4, 4. Sabel/Kunz (Hadamar) 9:3, 5. Schmitt/

Ammelung (Haintchen) 8:2, 6. Drews/Wurzenberger (Hausen II) 7:1.

Bezirksliga

1. TuS Staffel 17 153:31 34:0

2. TV Niederselters 18 150:77 30:6

3. TTC Hausen II 18 134:83 25:11

4. TTC Dillhausen/Ba-Se I 18 124:105 23:13

5. TTF Oberzeuzheim II 15 115:79 20:10

6. TuS Weilmünster 17 115:108 17:17

7. SV Hadamar 16 104:111 16:16

8. SV Edelsberg 17 97:122 15:19

9. TTC Offheim III 16 91:112 14:18

10. TuS Haintchen 16 68:135 4:28

11. TuS Elkerhausen 16 47:141 3:29

12. TTC Dillhausen/Ba-Se II 18 67:161 1:35