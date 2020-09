Nach Topspielsieg führt TTC Hausen II alleine

Tom Schulz wehrte im Verbandsliga-Derby den Matchball von Cedric Montimurro ab und rettete so dem TTC Staffel das Remis gegen den TTC Elz II. Foto: Ulrich Hadaschick

Limburg-WeilburgNur kurzzeitig hat der TTC Elz in der Tischtennis-Hessenliga Süd-West den favorisierten TV Braunfels ärgern können. In der Bezirksliga ist Hausen II nach dem 7:5-Sieg beim TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen alleiniger Tabellenführer.

Hessenliga

Nach einer 3:2-Führung musste sich der TTC Elz gegen den TV Braunfels am Ende mit 4:8 geschlagen geben, wobei einige Chancen, zum Beispiel bei vier Fünfsatzniederlagen, ungenutzt blieben. Thomas Knossalla, Jannis Seyffert, Christian Silea und Julian Roth punkteten bei den Westerwäldern, zeigten den Zuschauern guten Sport, doch insgesamt zu wenig Durchsetzungsvermögen.

Verbandsliga

Mit dem 6:6 beim Mitaufsteiger in Hochheim konnten die TTF Oberzeuzheim bei ihrem Saisonstart zufrieden sein. Schließlich mussten Noah Neuber (2), Sebastian Bausch (2), Andreas Pfeiffer und Kevin Wingender 0:3- und 3:6-Rückstände aufholen. Der wichtige Teilerfolg zeigt, dass man in der Klasse mithalten kann.

Ohne Punktgewinn bleibt der TTC Offheim, der gegen den TV Oberndorf zu schnell ins Hintertreffen geraten war. Über 1:4 und 2:6 konnten sich Mario Gartner (2), André Blättel, Sebastian Fritz und André Ortseifen nur noch auf 5:7 herankämpfen.

Bezirksoberliga

Auswärtssiege für Eisenbach und Dorchheim/Hangenmeilingen in Derbys sowie für Oberbrechen in Lahnau standen am Ende des Spieltages zu Buche. Elz III musste sich ebenfalls Braunfels II beugen (4:8), der die Tabelle anführt.

TTC Staffel II - TTC Eisenbach 5:7: Bei Erfolgen von Tannert (2), C. Degenhardt, Schulz und Jo. Reinhardt lief Staffel II stets einem Rückstand hinterher. Kreuzsaler (2), Marchwicki (2), Hölzchen, Umstädter und Kaiser machten schließlich den Auswärtssieg perfekt.

TTC Elz III - TV Braunfels II 4:8: M. Orgler unterlag in beiden Spitzenspielen jeweils mit 9:11 in Entscheidungssätzen. So blieb es bei Gegenpunkten von Wehbe (2), C. Montimurro und Ja. Reinhardt, wobei Englisch seine Begegnungen schenken musste.

TTC Offheim II - TTC Dorchheim/Hangenmeilingen 3:9: M. Gartner, Zabel und B. Hasselbächer konnten nicht verhindern, dass Noll (2), Hofmann (2), D. Schmitt (2), A. Schmidt, Teufer und Krasniqi ihre Erfolgsserie ausbauten. T. Janssen musste bei Offheim II schenken.

TTC Lahnau - TTC Oberbrechen 2:10: M. Voss (2), Roth (2), D. Voss (2), J. Strom (2), Popowczak und Schmitt hatten wenig Mühe, beim Aufsteiger einen klaren Sieg zu landen.

Bezirksliga

Nach dem 7:5 beim TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen ist Hausen II alleine vorne. Unbesiegt bleibt Oberzeuzheim II, das in Niederzeuzheim dem Aufsteiger die erste Niederlage zufügte.

SV Edelsberg - TTC Lindenholzhausen 5:7: Ochs (2), Zuber, Rösen und A. Schmidt versuchten alles, um zum ersten Erfolg zu kommen. Doch am Ende konnte der Aufsteiger dank M. Eichhorn (2), Wernersbach (2), Bäcker, Sahl und Hautzel den ersten Saisonsieg feiern.

TTC Niederzeuzheim - TTF Oberzeuzheim II 3:9: Nach fünf Fünfsatzniederlagen stand für die etwas unglücklichen Niederzeuzheimer um Schütz, Eisenreich und Meilinger die erste Niederlage fest. Meteling (2), S. Bausch (2), Simon (2), Launhardt (2) und Oppitz hatten stets die Nase knapp vorn.

TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen - TTC Hausen II 5:7: A. Jung (2), Horz, Lemper und Kawert besaßen bis zum 5:5 noch alle Chancen, doch dann zogen nach Siegen von Lüdicke, Wurzenberger und Franz insbesondere Jö. Campana (2) und Stein (2) den Turbo zum Gesamterfolg, wobei Stein zum Abschluss einen 0:2-Rückstand drehte.

TV Niederselters - TTC Offheim III 6:6: Ein verdientes Remis bei Erfolgen von Stähler (2), Wirth (2), Müller und F. Sandner hier sowie Pham (2), V. Haupt, Er. Gartner, Wörsdörfer und Müller dort.

TuS Aumenau - SV Hadamar 8:4: Während der Aufsteiger dank Jost (2), Hillingshäuser (2), L. Minor (2), M. Minor und Schmitt weiter sehr gut in der Liga mithält, bleiben die Hadamarer um die Punktesammler Sabel, Kunz, Ludwig, Schneider weiter ohne einen Zähler.