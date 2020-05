Nicole Schröder gewinnt alle 24 Partien

Mit 24 Siegen in 24 Einzelspielen war Nicole Schröder vom TuS Ahausen als Ranglistensiegerin die überragende Spielerin in der Jugend 15-Kreisklasse Nord. Im Doppel reicht es mit Laura Benack zum dritten Platz. Mit dem TuS Ahausen sprang der vierte Tabellenrang heraus. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 13 beschäftigt sich mit den Spielklassen der Jungen 15.

Kreisliga

In der Kreisliga ging die Meisterschaft mit 20:6 Punkten an den SV Hadamar. Der TTC Oberbrechen und der TuS Dehrn II verpassten den Titel jeweils nur um einen Zähler. Auch der TTC Staffel schrammte nur knapp an der Meisterschaft vorbei. Der TTC Staffel stellt mit Sukeshan Surendran den besten Spieler im 1. Paarkreuz. Marc Rothhardt vom TTC Oberbrechen ist Erster im 2. Paarkreuz. Das beste Doppel kommt mit Jamie Reichert und Leonie Reichert vom TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen.

1. Paarkreuz: 1. Sukeshan Surendran (Staffel), 2. Florian Kraus (Hadamar), 3. Philipp Meuser (Aumenau), 4. Theo Sandner (Münster), 5. Bent Gierden (Oberbrechen).

2. Paarkreuz: 1. Marc Rothhardt (Hadamar), 2. Bent Gierden (Oberbrechen), 3. Hamzan Can (Dehrn), 4. Luca Heun (Oberbrechen), 5. Deshwan James Döpfner (Staffel).

Doppel: 1. Jamie Reichert/Leonie Reichert (Dillhausen/Barig-S.) 12:2 Siege, 2. Theo Sandner/Felix Tamme (Münster) 9:2, 3. Sukeshan Surendran/Yanis Hida (Staffel) 7:0, 4. Philipp Meuser/Moritz Lippeke (Aumenau) 8:2, 5. Florian Kraus/Luca Jorda (Hadamar) 7:2.

1. SV Rot-Weiß Hadamar 13 93:37 20:6

2. TTC Oberbrechen 13 81:49 19:7

3. TuS Dehrn II 13 80:50 19:7

4. TTC GW Staffel 14 75:65 19:9

5. TTC Dillhausen/Barig-Se. 15 84:66 18:12

6. TuS Weilmünster 14 63:77 13:15

7. TV Münster 13 61:69 12:14

8. VfR 07 Limburg 13 41:89 6:20

9. TTC Lindenholzhausen 14 49:91 6:22

10. TuS Aumenau 14 53:87 4:24

Kreisklasse Nord

In der Kreisklasse Nord blieb der TTC Offheim ohne Punktverlust und holte sich den Titel vor der SG Blessenbach. Nicole Schröder vom TuS Ahausen war überragende Spielerin der Klasse und des 1. Paarkreuzes. Sie gewann alle ihre 24 Einzel. Thore Feuerbach von der TG Camberg war Bester des 2. Paarkreuzes. Der TTC Offheim stellte mit Mervan Alrasol und Eduard Diner das beste Doppel der Klasse.

1. Paarkreuz: 1. Nicole Schröder (Ahausen), 2. Maja Nehl (Blessenbach), 3. Noah Huth (Offheim), 4. Thore Feuerbach (TG Camberg), 5. Kevin Lauterbach (Blessenbach), 6. Kjell Stiesch (Blessenbach).

2. Paarkreuz: 1. Thore Feuerbach (TG Camberg), 2. Jamie Huth (Offheim), 3. Eduard Diner (Offheim), 4. Fiene Maurer (Blessenbach), 5. Jakob Neumann (TG Camberg), 6. Mika Stroh (Odersbach).

Doppel: 1. Mervan Alrasol/Eduard Diner (Offheim) 4:0 Siege, 2. Kevin Lauterbach/Maja Mehl (Blessenbach) 4:1, 3. Nicole Schröder/Laura Benack (Ahausen) und Maurizio Schmitt/Thore Feuerbach (TG Camberg) je 4:2, 5. Noah Huth/Jamie Huth (Offheim) 3:1, 6. Albert Germanov/Mika Stroh (Odersbach) 4:3.

1. TTC Offheim 7 54:16 14:0

2 . SG Blessenbach 9 64:26 13:5

3 . TG Camberg 8 44:36 11:5

4 . TuS Ahausen 8 32:48 5:11

5 . SV Odersbach 9 32:58 4:14

6 . TV Münster II 8 23:57 3:13

7 . DJK/SG Lahr zurückgezogen

8 . TTC Hintermeilingen zurückgezogen

Kreisklasse Süd

In der Kreisklasse Süd liegen die Mädchen der TTF Oberzeuzheim und des TTC Hausen auf den Plätzen eins und zwei. Meister Oberzeuzheim verlor gegen den Vizemeister kampflos und gab dadurch nur zwei Punkte in elf Spielen ab. Hausen unterlag gegen Oberzeuzheim und den Tabellendritten Heringen.

Talina Schuh vom Meister war beste Spielerin der Klasse und des 1. Paarkreuzes. Sie musste in 22 Spielen nicht einmal den Tisch als Verliererin verlassen. Erste im 2. Paarkreuz ist ihre Teamkameradin Marie Schütz. Das beste Doppel kommt mit Talina Schuh und Annabell Schütz ebenfalls vom Titelträger Oberzeuzheim.

1. Paarkreuz: 1. Talina Schuh (Oberzeuzheim), 2. Varshanaa Surendran (Staffel), 3. Annabell Schütz (Oberzeuzheim), 4. Tom Hawelka (Heringen), 5. Kira Meilinger (Hausen), 6. Ben Hawelka (Heringen).

2. Paarkreuz: 1. Marie Schütz (Oberzeuzheim), 2. Marlon Krüger (Würges), 3. Leon Höfle (Heringen), 4. Alyson Gisik (Staffel), 5. Marie Kornet (Hausen), 6. Lilly Armborst (Staffel).

Doppel: 1. Talina Schuh/Annabell Schütz (Oberzeuzheim) 7:0 Siege, 2. Lea Kiefer/Kira Meilinger (Hausen) 8:3, 3. Hanna Forestier/Lilly Armborst (Staffel) 7:2, 4. Varshanaa Surendran/Milla Adela Göttlich (Staffel) 3:1, 5. Pascal Romeleitis/Elias Lieber (Neesbach) 1:3, 6. Marjan Rompel/Jakob Schmaus (Lindenholzhausen) 1:4.

1. TTF Oberzeuzheim (M15) 11 92:18 20:2

2 . TTC Hausen (M15) 11 83:27 18:4

3 . TSV Heringen 10 61:39 14:6

4 . TTC GW Staffel (M15) 10 70:30 12:8

5 . TTC Werschau 9 29:60 6:12

6 . TTC Lindenholzhausen II 11 24:86 6:16

7 . TV Würges 10 36:64 4:16

8 . TuS Neesbach 10 14:85 2:18

9 . TV Würges II zurückgezogen