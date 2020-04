Oberzeuzheim bleibt Oberligist

Die Damen der TTF Oberzeuzheim haben den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft (v. l.): Claudia Benard, Elke Krießbach, Nadine Wingender sowie Sophie Kremer. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/2020 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 6 befasst sich mit den Tischtennisspielerinnen in der Oberliga, Hessenliga und Verbandsliga.

Damen, Oberliga

Gerne hätten Oberzeuzheims Damen die Saison in der Oberliga Hessen zu Ende gespielt. Doch nun können sie – lange Zeit abstiegsgefährdet – nach dem Abbruch den Klassenerhalt feiern. Durch den Komplettausfall von Marisa Müller war das Team während der Runde arg geschwächt. Umso beachtlicher war, dass Nadine Wingender (6:7), Sophie Kremer (9:5) und Elke Krießbach (6:12) mit Unterstützung etlicher Reservespielerinnen in der höchsten hessischen Klasse erfolgreich mithalten konnten. Hannah Krießbach, Tiziana Schuh, Tabea Ibel, Claudia Benard und Clarissa Lippitz punkteten bei ihren Einsätzen, sodass am Ende Platz sieben vor dem TTC Lampertheim sowie den Absteigern TTG Morschen-Heina und SV Ober-Kainsbach erreicht wurde. Aufstiegsberechtigt ist neben dem souveränen Meister aus Salmünster auch Vizemeister TTC Langen II, während Kassel Auedamm II und Münster knapp scheiterten.

Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Ecaterina Smiganovscaia, 2. Nicole Freiberger (beide Salmünster), 3. Julia Heidelbach (Kassel II), 4. Anne Lochbühler (Lampertheim), 5. Bianca Wilferth (Münster), 6. Kathrin Sachs (Langstadt III), 7. Sarah Benz (Langen II), 8. Heike Hartmann (Haunedorf).

2. Paarkreuz: 1. Juliane Wolf (Münster), 2. Cornelia Bienstadt, 3. Brenda Rühmkorff (beide Langen II), 4. Vanessa Wenzel (Kassel II), 5. Julia Baligács (Langen II), 6. Laura Volkmann (Kassel II), 7. Sifan Sissi Pan (Langstadt III), 8. Sienna Stelting (Salmünster), 9. Hannah Krießbach (Oberzeuzheim).

Doppel: 1. Wingender/E. Krießbach (Oberzeuzheim) 12:2, 2. Sachs/Segeth (Langstadt III) 9:3, 3. Ditschler/Bienstadt (Langen II) 9:4, 4. Smiganovscaia/Jaschin (Salmünster) 7:2, 5. Auth/Bott (Haunedorf) 9:5, 6. Diederich/Haberle (Lampertheim) 5:2.

Oberliga Hessen Damen

1. TTC Salmünster 14 111:27 27:1

2. TTC Langen II 16 118:76 25:7

3. Kassel Auedamm II 14 96:63 21:7

4. DJK Münster 13 84:77 17:9

5. KSG Haunedorf 16 82:103 15:17

6. TSV Langstadt III 14 76:83 11:17

7. TTF Oberzeuzheim 16 82:110 10:22

8. TTC Lampertheim 15 85:104 9:21

9. TTG Morschen-Heina 14 58:103 6:22

10. SV Ober-Kainsbach 14 59:105 5:23

Damen, Hessenliga

Nach dem vorzeitigen Meisterschaftsende hat das Damenteam der SG Lahr in der Hessenliga Süd-West die Vizemeisterschaft sicher. Damit einher geht das Anrecht, in die Oberliga aufsteigen zu dürfen. Der Verein will nun prüfen, ob er es wahrnimmt. Mannschaftsführerin Kerstin Beck äußerte bereits kürzlich ihre Bedenken angesichts der dünnen Personaldecke der ersten Mannschaft. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Für die erstaunlich stabil auftrumpfenden Westerwälderinnen punkteten Kerstin Beck (25:11), Anabel Beck (20:13), Marina Hamann (15:18) und Carolin Beck (17:10) in der Stammformation. Absteigen muss neben Schlusslicht TTC OE Bad Homburg noch der TuS Nordenstadt. Ungefährdet war der Titelgewinn des TTC Langen III, der ungeschlagen blieb.

Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Ursula Luh-Fleischer (GSW – Gräfenhause/Schneppenhausen/Weiterstadt), 2. Suzan Okur (Darmstadt 98), 3. Ulrike Colmar-Dingel (Langstadt IV), 4. Kerstin Beck (Lahr), 5. Annette Aumüller, 6. Alexandra Leven (beide Langen III), 7. Katharina Schrenner (Kelkheim), 8. Jessica Wissler (Nordenstadt), 9. Franziska Bohn, 10. Sarah Dederding (beide Biebrich).

2. Paarkreuz: 1. Silke Cezanne (Langen III), 2. Anabel Beck (Lahr), 3. Marion Sprenger (Langen III), 4. Corinne Wacker (GSW), 5. Jil Rosenthal (Langstadt IV), 6. Jessica Pietsch (Nordenstadt), 7. Katharina Hardt (Biebrich), 8. Carolin Beck (Lahr), 9. Floriane Eichner (Biebrich), 10. Marina Hamann (Lahr).

Doppel: 1. Aumüller/Sprenger 9:1, 2. Leven/Cezanne (beide Langen III) 8:3, 3. Schrenner/Grieshaber (Kelkheim) und Okur/Eichel (Darmstadt 98) je 7:3, 5. Colmar-Dingel/Nordheim-Diehl (Langstadt IV) 5:1, 6. Luh-Fleischer/Richter (GSW) 5:3.

Hessenliga Süd-West Damen

1. TTC Langen III 11 87:33 21:1

2. DJK Lahr 13 90:69 19:7

3. TTV Gräfenhausen 13 93:63 18:8

4. TSV Langstadt IV 12 75:61 16:8

5. TTC RW Biebrich 14 78:80 14:14

6. SG Kelkheim 12 68:77 10:14

7. TV Bürstadt 13 73:82 10:16

8. SV Darmstadt 98 12 71:80 9:15

9. TuS Nordenstadt 11 58:77 5:17

10. TTC OE Bad Homburg 13 29:100 2:24

Damen, Verbandsliga

In der Verbandsliga West lagen die Spvgg. Hochheim und die TTF Oberzeuzheim II nach der Vorrunde noch gleichauf. Nachdem sich zu Beginn der Rückserie die Oberzeuzheimerinnen dem Konkurrenten knapp beugen mussten und außerdem noch gegen Neesbach einen Punkt liegenließen, lief alles auf einen Titelgewinn Hochheims hinaus. Nach dem durch Corona bedingten Ende der Spielzeit wird jetzt allerdings Oberzeuzheim II die Meisterschaft zugesprochen, die gegenüber den Mainstädterinnen drei Spiele mehr absolvierten und mit drei Zählern vorne liegen. Aufstiegsberechtigt sind allerdings beide Kontrahenten, wodurch Hochheim kein großer Nachteil widerfährt.

Ärgerlich verläuft die Wertung dagegen für den TuS Neesbach, der zuletzt so richtig in die Erfolgsspur fand und dem jetzt die bereits absolvierten 17 Spiele zum Nachteil gereichen. Mehr Minuspunkte als die unmittelbare Konkurrenz führen zum Abstieg zusammen mit Biebrich II und Siegbach, während die SGK Bad Homburg und die SG Hattersheim am rettenden Ufer sind. Unberührt von Auf- und Abstieg agierten Staffel III und Oberzeuzheim III sehr erfolgreich und landeten im Vorderfeld der Tabelle.

Bilanzen der heimischen Teams, TTF Oberzeuzheim II: Hannah Krießbach 35:3, Tiziana Schuh 22:8, Tabea Ibel 21:14, Claudia Benard 1:2, Mia Meteling 15:10, Clarissa Lippitz 10:6; TTC Staffel III: Sabine Reinhardt 26:5, Esther Panthel 19:4, Jacqueline Feigen 14:12, Iris Brahm 12:12, Kerstin Armborst 7:13, Katharina Laszlo 3:7, Sonja Bremser 1:10; TTF Oberzeuzheim III: Annalena Mohler 26:8, Mia Meteling 8:5, Lisa Neuber 14:14, Anne Groos 12:18, Jacqueline Gläser 2:3, Svenja Polz 8:20; TuS Neesbach: Alexandra Haller 13:17, Sandra Hebold-Littau 17:17, Lisa Stokuca 21:18, Kirsten Schmitt 6:17, Jennie Schreibweis 4:15, Nicole Menge 1:9.

Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Hannah Krießbach (Oberzeuzheim II), 2. Sandra Orthel (Hochheim), 3. Sabine Reinhardt, 4. Esther Pantel (beide Staffel III), 5. Tiziana Schuh (Oberzeuzheim II), 6. Ricarda Quick (Hochheim), 7. Kathrin Englisch (Hattersheim), 8. Birgit Dietz (SGK Bad Homburg)

2. Paarkreuz: 1. Annalena Mohler (Oberzeuzheim III), 2. Ricarda Quick (Hochheim), 3. Katja Weiß (Igstadt), 4. Corinna Werner (Kelkheim II), 5. Sari Tedjasukmana (Hattersheim), 6. Isabel Knerr (Biebrich II), 7. Kerstin Schulz, 8. Kristin Schulz (beide Hochheim)

Doppel: 1. H. Krießbach/Ibel (Oberzeuzheim II) 13:2, 2. S. Orthel/Kr. Schulz (Hochheim) 8:1, 3. S. Reinhardt/Panthel (Staffel III) 7:0, 4. Groos/Mohler (Oberzeuzheim III) 9:3, 5. Schauer/Störer (Kelkheim II) 6:1, 6. Schmitt/Stokuca (Neesbach) 7:3.

Verbandsliga West Damen

1. TTF Oberzeuzheim II 17 129:56 29:5

2. Spvgg. Hochheim 14 108:41 26:2

3. TTC Staffel III 16 100:81 18:14

4. TTF Oberzeuzheim III 15 87:81 17:13

5. TV Igstadt 16 82:103 15:17

6. SG Kelkheim II 16 84:97 14:18

7. SG DJK Hattersheim 14 78:89 11:17

8. SGK Bad Homburg 14 71:98 10:18

9. TTC Siegbach 15 66:96 10:20

10. TuS Neesbach 17 76:115 10:24

11. TTC Biebrich II 14 67:91 8:20