Quarantänefall sorgt für Verlegung

Mannschaftskapitän Torben Zuth konnte trotz zwei Einzelerfolgen die 4:8-Auftaktniederlage des TuS Weinbach II in der 1. Kreisklasse gegen den SV Odersbach nicht verhindern. (Foto: Harald Höhnel)

LIMBURG-WEILBURG - Beim Saisonstart im Tischtenniskreis Limburg-Weilburg sind fast alle Spiele trotz verschärfter Bedingungen reibungslos über die Bühne gebracht worden. Für die erste Überraschung der Saison sorgte Aufsteiger TSV Hofen/Eschenau II in der 1. Kreisklasse, Gruppe 2 mit einem klaren 9:3 beim Titelkandidaten TuS Schwickershausen.

Kreisligen

In Gruppe 1 ist Aufsteiger Oberbrechen IV der erste Tabellenführer. Das Team gewann bei Hintermeilingen II mit 8:4. Absteiger Heringen II und Villmar III trennten sich 6:6-Unentschieden. Mit dem gleichen Ergebnis endete die Partie zwischen Niederzeuzheim II und Dillhausen/Barig-Selbenhausen. III.

In Gruppe 2 hatte Absteiger Hausen III Mühe, um in Lahr mit 7:5 zu gewinnen. Ausrufezeichen setzten gleich am ersten Spieltag Erbach (9:3 gegen Hintermeilingen) und Eisenbach III (10:2 gegen Offheim V). Laimbach und Blessenbach II haben zurückgezogen.

In Gruppe 3 starteten die Titelkandidaten Eschhofen (11:1 gegen Hausen IV) und Staffel IV (12:0 bei Runkel II) mit Kantersiegen in die Saison. Münster setzte sich mit 7:5 gegen Dehrn II durch und Oberbrechen III ließ Hadamar III beim 9:3 keine Chance. Das Spiel zwischen Hofen/Eschenau und Drommershausen wurde kurzfristig verlegt, weil sich ein Spieler des STV Drommershausen vorsorglich in Quarantäne begeben musste.

1. Kreisklassen

In Gruppe 1 demonstrierten die Titelkandidaten Neesbach und Elz V ihre Stärke. Absteiger Neesbach schickte Aufsteiger Haintchen II mit einer 0:12-Packung nach Hause. Der zweite Aufsteiger Elz V besiegte Heringen III mit 10:2. Gaudernbach startete mit einer 4:8-Heimniederlage gegen Villmar IV in die neue Runde. Drommershausen II hat zurückgezogen.

In Gruppe 2 sorgte Aufsteiger Hofen/Eschenau II für eine Sensation. Beim TuS Schwickershausen gelang ein 9:3. Odersbach besiegte im „Spiel der Woche“ Weinbach II mit 8:4. Knapp mit 5:7 unterlag Wirbelau II in eigener Halle dem TuS Dehrn III. Aufsteiger Eisenbach IV holte gegen den TTC Bad Camberg II ein achtbares 6:6-Unentschieden. Kirschhofen II trat bei Oberzeuzheim IV nicht an. Aulenhausen hat zurückgezogen.

2. Kreisklassen

In Gruppe 1 gab es nur Heimsiege. Dabei überraschte Aufsteiger Münster II mit 8:4 gegen Villmar V. Der zweite Aufsteiger Wirbelau III musste beim 3:9 gegen Lahr II Lehrgeld bezahlen. Absteiger Hausen IV machte beim 8:4 gegen Erbach II seine Hausaufgaben. Laimbach II und Weilmünster III nehmen nicht mehr am Spielbetrieb teil.

In Gruppe 2 kam Odersbach III zu einem 6:6 gegen Aufsteiger Werschau III. Löhnberg II kam mit 2:10 bei Niederzeuzheim III unter die Räder. Gar mit 1:11 verlor Ahausen beim TV Nauheim. Hirschhausen III gab die Punkte gegen Neesbach II kampflos ab. Blessenbach III hat zurückgezogen.

Im Stenogramm

Herren, Kreisliga, Gruppe 1: TTC Hintermeilingen II – TTC Oberbrechen IV 4:8: D. Wagner, Kübler, Pietzner, Schmidt – Rein (2), Müller (2), Schiell, Flach (2), Sturm. – TV Niederselters II – VfR 19 Limburg 7:5: Trost, B. Müller (2), Schröder, Sandner (2), Jedmowski – A. Seif (2), Sven Schmidbauer, Egenolf, Pankau. – TTC Niederzeuzheim II – TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen III 6:6: Müller, Jessica Crecelius (2), M. Frodl (2), Lammai – S. Beck, Dieter Melchert (2), Pfeifer (2), D. Jung. – TSV Heringen II – TTC Villmar III 6:6: Meyer, M. Conrad (2), Hahn (2), Luttenberger – Cieluch (2), A. Heun, Kiefer, Milovic, Lange.

Herren, Kreisliga, Gruppe 2: DJK/SG BW Lahr – TTC Hausen III 5:7: R. Blattmann (2), Co. Schick, Spitzhüttl, Vajda – W. Weber, L. Weber (2), P. Wagner, Schmidt (2), A. Mallabré. – TuS Dietkirchen – TTC Lindenholzhausen II 5:7: Haß (2), Heuser (2), Kühnling – Zuleger (2), Ewert, M. Jung-Diefenbach (2), Y. Otto (2). – TTC Eisenbach III – TTC Offheim V 10:2: Erwe (2), Ebel (2), Buß (2), Deisel, Pinkel (2), Ott – Schauer, Eckelt. – TV Erbach – TTC Hintermeilingen 9:3: G. Ludwig (2), Herborn (2), Hollingshaus, Hartmann, Wenz (2), Linek – Beck (2), Christ.

Herren, Kreisliga, Gruppe 3: TuS Dehrn II – TV Münster 5:7: Polz, Klima, P. Höfner (2), Hykel-Ries – Sandner (2), Hierath (2), Weil, Kniesner, Zimmermann. – TTC Hausen IV – VfL Eschhofen 1:11: Hugenbruch – Wagner (2), Nitz (2), Debo (2), Groos (2), M. Schlebusch (2), Weigelt. – TV Runkel II – TTC Staffel IV 0:12: Seelbach (2), Cerny (2), E. Distler (2), Strom (2), L. Armborst (2), Sugevan Surendran (2). – TTC Oberbrechen III – SV Hadamar III 9:3: Molsberger (2), Jakobi (2), Scherer (2), O. Hannappel, D. Königstein, C. Schneider – Adam, Kruck, Horn.

Herren, 1. Kreisklasse, Gruppe 1: TuS Neesbach – TuS Haintchen II 12:0: D. Schäfer (2), Kucio (2), Demare (2), Jung (2), Brummer (2), A. Hankammer (2). – TTC Elz V – TSV Heringen III 10:2: R. Reiter (2), Ohs (2), Muth (2), Kurz, T. Wahl (2), M. Monno – Erwied, Scheid. – TTC Werschau II – TTC Offheim VI 6:6: P. Czichos, Wollmann (2), K. Kremer, Schütz, E. Göbel – Oschatz (2), Schauer (2), Charlotte Fischer, Orlowski. – TuS Gaudernbach – TTC Villmar IV 4:8: Sussek (2), Schuwald, Püchner – Ries, Milovic, Müller, Fuchs (2), Hartmann (2), Kiefer.

Herren, 1. Kreisklasse, Gruppe 2: TuS Weinbach II – SV Odersbach 4:8: Zuth (2), J. Hardt, Mehl – Rathschlag, Kohl (2), Schauer, Deuster (2), Otto, Tropp. – TTF Oberzeuzheim IV – TuS Kirschhofen II 12:0 kampflos. – TuS Wirbelau II – TuS Dehrn III 5:7: Thomas, Proch, S. Spelkus, Lena Tanke (2) – Schön (2), Müller, G. Kremer (2), Ito, R. Eichhorn. – TTC Eisenbach IV – TTC Bad Camberg II 6:6: Ahmad (2), Wenz (2), Pinkel, Staat – Herborn (2), Klippel, Sturm, Thuy, David Rassi. – TuS Schwickershausen – TSV Hofen-Eschenau II 3:9: Anke Stevens (2), Hornecker – Baumann (2), Burgwinkel (2), S. Schlosser (2), Kaiser, L. Schlosser (2).

Herren, 2. Kreisklasse, Gruppe 1: TV Münster II – TTC Villmar V 8:4: Weil (2), Klefenz (2), Hautzel (2), Pfaffe, Sohl – Milovic, Rödig (2), R. Rosbach. – TTC GW Staffel V – VfL Eschhofen II 7:5: Katharina Laszlo, R. Distler (2), F. Distler (2), Lanz, Jahn – M. Schlebusch (2), Harm, G. Zimmermann, Lauer. – DJK/SG BW Lahr II – TuS Wirbelau III 9:3: Daum, Böcher, Ch. Schick (2), Schardt (2), M. Blattmann (2), Keul – Gilles, Winkler, Fricke. – TTC Hausen V – TV Erbach II 8:4: Astor (2), Becker, Keller, Eisenkopf (2), Lehnert, Gundermann – Linek, Muresan (2), Egner.

Herren, 2. Kreisklasse, Gruppe 2: SV Odersbach II – TTC Werschau III 6:6: Deuster, Lehr, T. Schwender (2), Otto, Schäfer – H. Becker (2), Rodrigues de Sousa (2), T. Krausz, J. Krebs. – TuS Neesbach II – TSV Hirschhausen III 12:0 kampflos. – TV Nauheim – TuS Ahausen 11:1: Hirschberger (2), T. Ott (2), J. Müller (2), Seel (2), Röder – Graf. – TTC Niederzeuzheim III – TuS Löhnberg II 10:2: Esther Köhler, Emmel (2), Bill (2), Weis (2), Schmid (2), Uecker – Weber (2).