Rang zwei nicht automatisch Relegationsplatz

Limburg-Weilburg (bk). Dass der zweite Platz in den heimischen Tischtennisklassen nicht automatisch der Relegationsrang ist und deshalb zum Aufstieg führt, darauf hat Kreissportwart Thomas Neblung (TTC Eisenbach) nach unserer Berichterstattung über den Saisonabbruch hingewiesen. Der Hessische Tischtennis-Verband hatte im Nachgang festgelegt, dass die Teams auf den Relegationsplätzen automatisch aufsteigen, die Mannschaften auf den Abstiegsrelegationsrängen nicht absteigen. Diese Relegationsregelung betrifft letztlich aber nur Hessenliga, Verbandsliga und Bezirksoberliga. In den meisten übrigen Spielklassen berechtigt der zweite Rang zu so genannten "vorsorglichen Aufstiegsspielen", deren Sieger nur dann aufsteigen, wenn die übergeordnete Spielklasse durch Rückzug über einen oder mehrere freie Startplätze verfügt. Gleichzeitig gibt es aber auf Kreisebene einige Ligen, in denen die vor der Saison festgelegte Aufstiegsregelung besagt, dass auch der Tabellenzweite direkt aufsteigt. Dazu zählen alle Gruppen der 2. und 3. Kreisklasse sowie die Damen-Kreisklasse. In der veröffentlichten Umfrage hatten die Teamvertreter von TuS Aumenau und FC Laimbach II bei ihrer Einschätzung selbst den Terminus "Relegation" verwendet. In der Konsequenz aus der Entscheidung des HTTV würde das zum Aufstieg führen. Beide Mannschaften stehen jedoch auf Plätzen, die "nur" zu vorsorglichen Aufstiegsspielen führen.