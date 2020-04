Richtige Entscheidung - trotz Härtefällen

Peter Wagner ist als Abteilungsleiter des TTC Hausen gleich mit der dritten und fünften Mannschaft negativ vom Abbruch und der Wertung der aktuellen Tabellen betroffen, denn beiden Teams droht der Abstieg. Foto: Harald Höhnel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-WeilburgDer Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hatte am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit seinen 18 Mitgliedsverbänden die Saison 2019/20 von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga inklusive Pokalspielen mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt.

Zudem legten die Funktionäre fest, dass die Tabellenstände zum Zeitpunkt der Aussetzung der Spielzeit als Abschlussklassement gewertet werden. Der Spitzenreiter steigt auf, das Schlusslicht ab. Der Hessische Tischtennis-Verband entschied dann am Donnerstag, dass alle Mannschaften, die auf einem Platz stehen, der zur Teilnahme an Relegation oder Aufstiegsspielen berechtigt, das Recht haben, nächste Saison in der höheren Spielklasse zu starten. Teams, die auf einem Platz rangieren, der zur Teilnahme an Abstiegsspielen führt, verbleiben in der Spielklasse. Und Mannschaften, die eine Position inne haben, die zur Teilnahme an vorsorglichen Aufstiegsspielen berechtigt, werden für das Auffüllen einer Klasse berücksichtigt. Wie unsere Umfrage bei den Verantwortlichen der Vereine, die vor den Entscheidungen des HTTV gemacht wurde, zeigt, sind die meisten Clubs zufrieden mit der Entscheidung.

Andreas Czech (VfR 07 Limburg): Die Entscheidung an sich ist die richtige. Es wird vermutlich bei vereinzelten Mannschaften, die aufgrund der noch ausstehenden Spiele aus eigener Kraft einen Auf- oder Abstieg schaffen könnten, zu Unmut führen. Leider haben nicht alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen, was die Tabellen an sich ein wenig schwammig erscheinen lässt.

Michael Schröder (TuS Ahausen): Ich hätte gerne die Runde zu Ende gespielt. Ich bin aber nicht überrascht, dass so verfahren wird. Zum Glück haben wir nichts mit Auf- und Abstieg zu tun.

Matthias Minor (TuS Aumenau): Ich finde die Entscheidung gut. Die anderen Alternativen, die Saison komplett zu wiederholen oder die Tabelle der Vorrunde zu nehmen, fand ich noch unglücklicher. Auch wenn teilweise nicht alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen haben, finde ich diese Lösung am gerechtesten.

Minors Hoffnung, "dass auch für die Relegationsplätze noch eine Lösung gefunden wird, um eine Klasse höher spielen zu können", erfüllte sich am Donnerstag.

Sascha Schuwald (TuS Gaudernbach): Ich finde diese Regelung richtig. Derzeit gibt es Wichtigeres, als Tischtennis zu spielen. Aber wir stehen auch im gesicherten Mittelfeld und es fällt uns dadurch leichter, so zu argumentieren, als wenn wir uns auf einem Abstiegsplatz befinden würden.

Michael Sprenger (TuS Neesbach): Nicht alle sind bei uns erfreut über diese Regelung, die Mehrheit aber schon. Eine Alternative wäre auch in der Kürze der verbleibenden Zeit schwer umzusetzen. Von daher alles richtig gemacht.

In Neesbach werden die Verbandsliga-Damen wohl unzufrieden bleiben, da der vorletzte Platz ein direkter Abstiegsrang ist.

Franz Bausch (TTF Oberzeuzheim): Nachdem was wir über den Pandemieverlauf wissen, finde ich die Entscheidung richtig. Wie immer bei solchen gravierenden Entscheidungen kommt es leider auch zu Härtefällen. Bedingt durch Nachholtermine sind einige Mannschaften erheblich benachteiligt. Ein Beispiel aus unserer Sicht: Unsere zweite Damenmannschaft steht in der Verbandsliga mit fünf Minuspunkten auf Platz eins, die SpVgg. Hochheim mit zwei Minuspunkten auf Rang zwei. Ihnen wurde ganz klar die Meisterschaft und damit der Aufstieg genommen.

Hochheim wird nach dem HTTV-Beschluss als Zweiter nun aber auch aufsteigen.

André Ortseifen (TTC Offheim): Es trägt zwar nur bedingt zur Diskussion bei und ist auch keine Begründung, allerdings haben der Hessische Handball- und Basketballverband genauso entschieden. Es ist zumindest keine "Sonderlösung" im Tischtennis.

Daniel Zuber (SV Edelsberg): Im unteren Bereich halte ich diese Entscheidung für unnötig, da es meiner Meinung nach genügend Zeit gibt, die Spiele bis zum regulären Start der neuen Runde nachzuholen. Aus gesundheitlicher Sicht kann ich die Entscheidung natürlich nachvollziehen, aus sportlicher Sicht finde ich es mehr als fragwürdig. Selbstverständlich wird es Vereine geben, die diese Situation begrüßen, aber es wird eben auch Härtefälle geben, die es nicht geben müsste.

Joel Geissler (FC Laimbach): Wir von der 2. Mannschaft des FC Laimbach finden diese Entscheidung tatsächlich richtig bitter. Wir hatten uns den Aufstieg in die 2. Kreisklasse fest vorgenommen und waren auch bis einen Tag vor Rundenabbruch auf Platz zwei, sprich einem direkten Aufstiegsplatz und sind dann auf Rang drei abgerutscht. Wir sind nun gespannt, wie mit den Relegationsplatzierten umgegangen wird im Kreis.

Laimbach II muss nicht mehr gespannt sein, darf nun auch als Dritter aufsteigen.

Alexander Kohl (SV Odersbach): Aufgrund der aktuellen Lage glaube ich nicht an eine Lockerung der zur Zeit gültigen Regeln. Von daher ist die Entscheidung, die Runde zu beenden, richtig. Unser aller Gesundheit ist am Wichtigsten. Leider werden aber Mannschaften benachteiligt, die weniger Spiele auf ihrem Konto haben. Von einer Auf- oder Abstiegsregelung abzusehen, wäre nicht richtig gewesen, da es Mannschaften gibt, die für ihre Klasse viel zu stark oder zu schwach sind.

Manuel Kapp (TuS Elkerhausen): Es ist positiv, dass unter solch schweren Bedingungen so zeitnah eine Entscheidung getroffen wurde, die einheitlich für alle Landesverbände gilt. So können die Vereine frühzeitig für die nächste Saison planen. Niemand weiß, ab wann eine Fortsetzung der aktuellen Spielzeit bedenkenlos möglich gewesen wäre. Und das hätte dann möglicherweise den Beginn der nächsten Saison gefährdet. Eine Möglichkeit wäre sicherlich gewesen, die angefangene Runde komplett zu annullieren und wieder wie zu Beginn der Saison 2019/20 zu starten. Prinzipiell sollte klar sein: In Zeiten dieser schweren Gesundheitskrise sollte auch unser so geliebter Tischtennis-Sport für uns alle nicht das Wichtigste sein!

Günter Quint (TuS Obertiefenbach): Die Entscheidung, die Saison sofort zu beenden, finde ich vollkommen richtig. In anderen Sportarten ist die Runde auch beendet worden. Und sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft sind verlegt worden. Es gibt keine Alternative zu dieser Entscheidung.

Walter Müller (FC Dorndorf): Die Tischtennis-Abteilung des FC Dorndorf findet diese Entscheidung in allen Punkten der Gesamtsituation angemessen und nachvollziehbar.

Jörg Paul (SV Edelsberg): Des einen Freud, des and'ren Leid. Aber ich denke, das ist in der aktuellen Situation die richtige Entscheidung; auch angesichts der Terminplanungen für die neue Saison, da keiner weiß, wie lange die ganze Situation noch andauert.

Andreas Rompel (TTC Schupbach): Es ist verständlich, dass die Saison beendet wurde.

Olaf Saam (TuS Wirbelau): Die Entscheidung finde ich gut.

Das sagt der Kreiswart

Thomas Meilinger wurde von der Entscheidung des Deutschen Tischtennis-Bundes, die Saison zu beenden, überrascht. "Ich war auch nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden", sagt der heimische Kreiswart. Aus seiner Sicht habe es drei Optionen gegeben: "Jede hat positive wie negative Seiten."

Annullierung der gesamten Saison: "Hier hätten die Kritiker gesagt, dass es doch nicht sein könne, dass von fast allen Mannschaften in allen Klassen rund 80 Prozent der Spiele bereits absolviert waren und überwiegend die Meister und Absteiger bereits feststehen."

Nur Wertung der Vorrunde: "Auch hier hätte sich der eine oder andere beklagt, der jetzt besser dasteht als nach der Vorrunde."

Gewählte Variante: "Diese sieht auf den ersten Blick - zumindest für wenige Vereine - sehr ungerecht aus, da zum einen gegen unterschiedliche Teams gespielt wurde, zum anderen nicht jede Mannschaft die gleiche Anzahl von Spielen absolviert hat. Auf der anderen Seite wurde so gewertet, wie der aktuelle Stand der Tabelle ist. Und dass jetzt nicht mehr gespielt werden kann, ist höhere Gewalt."

Thomas Meilinger ist wichtig, "dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt und nicht jeder Verband seine eigene Lösung gefunden hat. Trotzdem würde ich mich darüber freuen, wenn DTTB-Präsident Michael Geiger und HTTV-Präsident Andreas Hain die Entscheidungsfindung erläutern könnten. Das wird zwar die Ungerechtigkeiten nicht lösen, aber zumindest zur Transparenz beitragen. Das Allerwichtigste ist aber, dass wir alle gesund bleiben oder werden, die Corona-Krise schnell überwunden wird und wir bald wieder den schönsten Sport der Welt betreiben können."

Meilinger verspricht, "dass sich der Kreisvorstand dafür einsetzen wird, zumindest auf Kreisebene Lösungen zu finden, um offensichtliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Wir hoffen, dass uns der HTTV hier freie Hand lässt". Die Entscheidung des Verbandes vom Donnerstag hat dazu bereits beigetragen.