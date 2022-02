Saisonabbruch: Von Gewinnern und Verlierern

Der TuS Elkerhausen II mit (v. l.) Adrian Erwe, Franz Tamme, Frank Tamme, Harald Koppel, Mark Tamme, Spielführer Wolfram Dorn, Sebastian Weber, Christopher Stahl und Mario Koppel sicherte sich in der Gruppe 2 der 1. Kreisklasse die Meisterschaft. Das Team blieb in der nach der Hinrunde vom Hessischen-Tischtennis-Verband abgebrochenen Saison 2021/22 ohne Punktverlust und gewann alle neun Partien. In der Spielzeit 2022/23 tritt die Mannschaft in der Kreisliga an. Foto: Manuel Kapp