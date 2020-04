Schon beim Abbruch Meister

Fabian Scherber steigt mit der SG Blessenbach II als Meister der 1. Kreisklasse, Gruppe 2 in die Kreisliga auf. Im 2. Paarkreuz war Scherber bester Einzelspieler. Foto: Harald Höhnel

Limburg-Weilburg. Nach dem vorzeitigen Ende der Tischtennis-Saison 2019/20 blickt das Tageblatt in einer losen Artikelserie auf die (unvollendeten) Bilanzen in den Spielklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 7 nimmt die 1. Kreisklasse unter die Lupe.

1. Kreisklasse, Gruppe 1

In der Gruppe 1 stand der TTC Oberbrechen IV schon am 6. März als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga fest. Das Team musste keinen Punkt abgeben. Während Kubach II nach einer sehr guten Vorrunde zu Beginn der Rückserie drei Niederlagen in Folge einstecken musste, kassierte Gaudernbach nach drei Siegen erst am 28. Februar die erste Niederlage im Jahr 2020. Am Ende landete Kubach II auf Rang vier, Gaudernbach einen Platz dahinter. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Vorletzten, Niederselters III, steht der TTC Hausen V nach Abbruch der Saison auf dem Abstiegsplatz und muss nach nur einem Jahr wieder den bitteren Weg in die 2. Kreisklasse antreten.

Bester Einzelspieler im 1. Paarkreuz war Herbert Jung vom TV Kubach. Jürgen Scherer vom Meister führt die Rangliste im 2. Paarkreuz an. Im 3. Paarkreuz stellt der TTC Werschau II mit Reiner Wenz den besten Spieler. Die Doppelwertung wird von Detlef/

Hofmann und Gerhard Volk vom TSV Heringen angeführt. - Die Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Herbert Jung (Kubach), 2. Günter Sussek (Gaudernbach), 3. Michael Möhring (TTC Bad Camberg), 4. Markus Rein (Oberbrechen), 5. Felix Sandner (Niederselters), 6. Michael Knöfler (Kubach).

2. Paarkreuz: 1. Jürgen Scherer (Oberbrechen), 2. Dieter Müller (Oberbrechen), 3. Thorsten Lux (Niederselters), 3. Rainer Wenz (Werschau), 5. Thomas Vorschneider (Niederselters), 6. Engelbert Gartner (Heringen).

3. Paarkreuz: 1. Rainer Wenz (Werschau), 2. Andreas Lehnert (Hausen), 3. Martin Flach (Oberbrechen), 4. Marcel Schneider (Oberbrechen), 5. Tim Lehmann (TTC Bad Camberg), 6. Roland Hofmann (Niederselters).

Doppel: 1. Detlef Hofmann/

Gerhard Volk (Heringen) 12:2 Siege, 2. Dieter Müller/Marcel Schneider (Oberbrechen) 11:1, 3. Leon Schmidt/Willi Müller (Villmar) 9:2, 4. Felix Sandner/Thorsten Lux (Niederselters) 6:0, 4., 5. Rainer Nickel/Sascha Schuwald (Gaudernbach) 7:2, 6. Markus Rein/Jürgen Scherer (Oberbrechen) 5:0.

1. Kreisklasse Gruppe 1

1. TTC Oberbrechen IV 13 117:39 26:0

2. TSV Heringen III 12 89:66 16:8

3. TTC Villmar IV 12 83:80 12:12

4. TV Kubach II 12 76:84 11:13

5. TuS Gaudernbach 13 76:87 11:15

6. TTC Bad Camberg III 12 74:95 10:14

7. TTC Werschau II 13 77:98 9:17

8. TV Niederselters III 11 62:71 8:14

9. TTC Hausen V 12 61:95 7:17

1. Kreisklasse, Gruppe 2

In der Gruppe 2 war die SG Blessenbach II auf dem Weg in die Kreisliga nicht zu schlagen. Mit nur einem Unentschieden hatte der Meister bei Abbruch schon sechs Punkte Vorsprung vor dem TTC Bad Camberg II und dem TuS Schwickershausen. Aulenhausen und Kirschhofen II konnten sich früh zurücklehnen, denn Hirschhausen III hatte seine Mannschaft zurückgezogen und stand damit früh als Absteiger fest. Mit nur einem Punktgewinn kann Weilmünster III auch in der kommenden Saison in der 1. Kreisklasse aufschlagen.

Trotz des Rückzuges war Bruno Schmidt vom TSV Hirschhausen III am Ende bester Spieler im 1. Paarkreuz. Fabian Scherber vom Meister SG Blessenbach II führt das 2.Paarkreuz ungeschlagen an. Mit Uwe Gessner liegt ein weiterer Spieler des Aufsteigers im 3.Paarkreuz in Führung. Auch in der Doppelrangliste hat die SG Blessenbach mit Carsten Beyer und Fabian Scherber die Nase vorn. - Die Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Bruno Schmidt (Hirschhausen), 2. Nagim Eichhorn (TTC Bad Camberg), 3. Carsten Beyer (Blessenbach), 4. Anke Stevens (Schwickershausen), 5. Klaus Hess (Kirschhofen), 6. Hendrik Hauzel (Aulenhausen).

2. Paarkreuz: 1. Fabian Scherber (Blessenbach), 2. Oliver Biedert (Runkel), 3. Armin Schröder (Blessenbach), 4. Florian Schindler (TTC Bad Camberg), 5. Markus Moos (Aulenhausen), 6. Darius Lamm (Kirschhofen).

3. Paarkreuz: 1. Uwe Gessner (Blessenbach), 2. Lothar Bücher (Blessenbach), 3. Reinhard Stanka (Runkel), 4. Stefan Kreuter Runkel), 5. Markus Schweitzer (Kirschhofen), 6. Wolfgang Bolt (Schwickershausen).

Doppel: 1. Carsten Beyer/Fabian Scherber (Blessenbach) 11:1 Siege, 2. Anke Stevens/

Daniel Meuth (Schwickershausen) und Lothar Bücher/Uwe Gessner (Blessenbach) je 9:1, 4. Lutz Hirschhäuser/Oliver Biedert (Runkel) 9:2, 5. Hendrik Hauzel/

Sven Freitag (Aulenhausen) 8:1, Florian Schindler/Klaus-Jürgen Sturm (TTC Bad Camberg) und Leon Bangert/Darius Lamm (Kirschhofen) je 5:1.

1. Kreisklasse Gruppe 2

1. SG Blessenbach II 10 89:23 19:1

2. TTC Bad Camberg II 10 75:48 13:7

3. TuS Schwickershausen 10 67:58 13:7

4. TV Runkel II 10 67:63 11:9

5. TTF Oberzeuzheim IV 10 58:69 10:10

6. TuS Kirschhofen II 10 57:78 7:13

7. KSG Aulenhausen 9 57:60 6:12

8. TuS Weilmünster III 11 27:98 1:21

9. TSV Hirschhausen III zurückgezogen

1. Kreisklasse, Gruppe 3

In der Gruppe 3 holte sich der STV Drommershausen trotz der Rückrundenniederlagen gegen Falkenbach und Lindenholzhausen III die Meisterschaft, da auch die Konkurrenten Odersbach, Lindenholzhausen III und Falkenbach unerwartete Pleiten kassierten. Der TTC Dorchheim/Hangenmeilingen III hat seine Mannschaft schon während der Vorrunde zurückgezogen und steigt damit in die 2. Kreisklasse ab. Die Aufsteiger Weinbach II und Wirbelau II landeten auf den Plätzen fünf und acht.

Bester Spieler im 1. Paarkreuz war Frank Ludwig (Drommershausen). Im 2.Paarkreuz führt Uwe Eller (Falkenbach) die Rangliste an und im 3. Paarkreuz steht Sascha Spelkus vom TuS Wirbelau II ganz vorne. Alexander Kohl und Klaus Rathschlag vom SV Odersbach waren mit einer Bilanz von 17:0-Siegen das beste Doppel der Klasse. - Die Ranglisten

1. Paarkreuz: 1. Frank Ludwig (Drommershausen), 2. Jörn Würz (Drommershausen), 3. Maurice Gebhard (Falkenbach), 4. Rainer Eichhorn (Lindenholzhausen), 5. Alexander Kohl (Odersbach), 6. Yannik Otto (Lindenholzhausen).

2. Paarkreuz: 1. Uwe Eller (Falkenbach), 2. Yannik Otto (Lindenholzhausen), 3. Jens Hardt (Weinbach) , 4. Julian Kowalski (Offheim), 5. Thomas Kremer (Dehrn), 6. Uwe Kiesewetter (Wirbelau).

3. Paarkreuz: 1. Sascha Spelkus (Wirbelau), 2. Lorenzo Battistin (Drommershausen), 3. Torben Zuth (Weinbach), 4. Dominik Eller (Falkenbach), 5. Kevin Dobbe (Offheim), 6. Mathias Kaufmann (Falkenbach).

Doppel: 1. Alexander Kohl/

Klaus Rathschlag (Odersbach) 17:0 Siege, 2. Jörn Würz /Frank Ludwig (Drommershausen) 10:1, 3. Marcel Busse/Dominik Eller (Falkenbach) 8:2, 4. Michael Nowak/Julian Kowalski (Offheim) und Yannik Otto/Wolfgang Otto (Lindenholzhausen) je 6:2, 6. Martin Habich/

Torben Zuth (Weinbach) 6:3.

1. Kreisklasse Gruppe 3

1. STV Drommershausen 12 94:66 17:7

2. SV Odersbach 13 95:89 16:10

3. TTC Lindenholzhaus III 12 90:79 15:9

4. TV Falkenbach 13 93:80 15:11

5. TuS Weinbach II 12 80:87 11:13

6. TTC Offheim VI 12 79:84 10:14

7. TuS Dehrn III 11 74:77 9:13

8. TuS Wirbelau II 11 72:89 8:14

9. FC Dorndorf II 12 68:94 7:17

10. TTC Dorchheim-Hang. III zurückgezogen