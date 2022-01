Schwerer Stand in den oberen Ligen

Auf allen Ebenen kam sie für Staffeler Teams zum Einsatz: Tingzhuo Li. (Foto: Ulrich Hadaschick)

LIMBURG-WEILBURG - Nach dem Ende der Vorrunde blicken wir auf die Halbzeitbilanzen der Tischtennisklassen mit heimischer Beteiligung. Teil 8 befasst sich mit den Damenklassen von 2. Bundesliga bis Verbandsliga.

2. Bundesliga

Schon frühzeitig kündigten die Verantwortlichen des TTC Staffel an, ihr Team Ende der Saison aus der 2. Bundesliga zurückziehen werde. Aufwand und finanzielle Belastung scheinen zu hoch zu sein. Trotzdem kämpfte die Mannschaft unverdrossen weiter, um sich im Feld zu behaupten. Der Erfolg blieb jedoch aus, abgesehen vom 6:4-Sieg gegen Annen. Zum einen brachte es nichts, drei nicht spielende Ausländerinnen auf dem Papier aufzubieten, zum anderen machten einige verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle ein besseres Abschneiden zunichte.

Zum Stamm gehörten Katharina Michajlova (7:4), Leonie Berger (0:8), Anne Bundesmann (3:10) und Tingzhuo Li (4:6); die Doppelausbeute von 3:13 war sehr schwach. Mit 2:14 Punkten am Tabellenende sind Langweid (4:14) und die Leutzscher Füchse (4:12) noch in Reichweite und vielleicht auch die DJK Offenburg (6:8), falls Staffel dort das Nachholspiel gewinnen sollte. – Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: Solomiya Brateyko (Uentrop) 9:1, 2. Elena Kuzmina (Uentrop) 11:1, 3. Irene Ivancan (Tostedt) 11:3.

2. Paarkreuz: Mia Griesel (Tostedt) 9:1, 2. Yang Henrich (Anröchte) und Jana Kirner (Offenburg) beide 6:0.

Doppel: 1. Brateyko/Sillus (Uentrop) 8:0, 2. Harac/Lavrova (Jenau) und Kuzmina/Tsutsui (Uentrop) je 7:1.

2. Bundesliga Damen

1. TuS Uentrop 8 46:10 14:2

2. MTV Tostedt 8 46:27 14:2

3. TTK Anröchte 8 43:24 12:4

4. DJK Annen 9 39:37 10:8

5. SV SCHOTT Jena 8 33:35 8:8

6. SV DJK Kolbermoor II 9 40:39 8:10

7. DJK Offenburg 7 28:33 6:8

8. LTTV Leutzsch 8 22:42 4:12

9. TTC Langweid 9 24:46 4:14

10. TTC Staffel 8 18:46 2:14

Regionalliga

Der TTC Staffel II konnte den großen Aufstellungsproblemen in der Vorrunde der Regionalliga einigermaßen trotzen und sich einen kleinen Vorsprung von zwei Punkten vor Abstiegs- und Relegationsplatz erkämpfen. Auf der einen Seite standen Totalausfälle von Vlasta Svobodova, Leonie Berger und Lisa Maylin Stickel, die nie zum Einsatz kamen, auf der anderen Seite punkteten Anne Bundesmann (13:3), Tingzhuo Li (13:5), Lorena Morsch (11:1), Jessica Wissler (1:11) und Kerstin Beck (1:7). Das reichte zu immerhin drei Siegen, zwei Remis und Vorrundenplatz sieben. Damit ließ Staffel II Kassel Auedamm, Holzbüttgen II und das sieglose Schlusslicht TTC Langen II hinter sich. Halbzeitmeister wurde Salmünster vor Langen und Hövelhof sowie Borussia Düsseldorf. – Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Angelika Janik (Salmünster) und Mariia Voitekhova (Langen) beide 15:1, 3. Ugne Baskutyte (Düsseldorf) 16:2, 4. Anne Bundesmann (Staffel) 13:3, ... 8. Tingzhuo Li (Staffel II) 13:5.

2. Paarkreuz: 1. Eireen Kalaitzidou (Düsseldorf) 12:0, 2. Lorena Morsch (Staffel II) 11:1, 3. Melinda Maiwald (Hövelhof) 13:3.

Doppel: 1. Lamhardt/Beltermann (Kleve II) 5:1, 2. Zhan/ König (Hövelhof) 4:0, 3. T. Heidelbach/Opl (Kassel) 6:3.

Regionalliga Damen

1. TTC Salmünster 9 64:26 15:3

2. TTC Langen 9 54:36 13:5

3. TTV Hövelhof 9 50:40 12:6

4. Borussia Düsseldorf 9 49:41 11:7

5. TTVg WRW Kleve II 9 45:45 9:9

6. SC Niestetal 9 41:49 9:9

7. TTC Staffel II 9 47:43 8:10

8. Kassel Auedamm 9 40:50 6:12

9. SV DJK Holzbüttgen II 9 38:52 6:12

10. TTC Langen II 9 22:68 1:17

Oberliga

Die TTF Oberzeuzheim spielten in der Vorrunde lediglich zwei Remis in der Oberliga auf der Habenseite ein. Für den Tabellenletzten keimte nur bei den beiden Punktgewinnen kurzzeitig Hoffnung auf, denn auch zu Saisonbeginn konnte Oberzeuzheim in vier Partien gut mithalten. Drei böse Schlappen gegen Ende der Hinserie wirkten dann jedoch ernüchternd.

Dass Nadine Wingender die komplette Halbserie ausfiel, konnte von Sophie Kremer (7:11), Tiziana Schuh (5:13), Tabea Ibel (8:8) und sechs zum Einsatz gekommenen Ersatzspielerinnen nicht wettgemacht werden. Auch die Doppelbilanz von 6:12 war schwach. Mit bereits drei Punkten Rückstand auf Rodheim und Wißmar wird es schwer werden, ans rettende Ufer zu kommen, wo momentan der TTC Staffel III liegt.

Auch die Staffelerinnen mussten ohne Lorena Morsch und bis auf eine Partie ohne Anabel Beck auskommen. Allerdings spielte das Rumpfteam mit Tingzhuo Li (6:0), Jessica Wissler (4:10), Kerstin Beck (12:4), Sabine Reinhardt (7:5), Jacqueline Feigen (4:6) und weiteren Ersatzspielerinnen immerhin 8:10 Punkte ein. Davor in der Tabelle befindet sich eine breite Spitzengruppe mit Herbstmeister TSV Langstadt III und Verfolger BW Münster sowie vier punktgleichen Mannschaften. – Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Inka Dömges (Langstadt III) 8:0, 2. Tingzhuo Li (Staffel III) 6:0, 3. Lisa Herbach (Kassel II) 14:4.

2. Paarkreuz: 1. Laura Volkmann (Kassel II) 8:0, 2. Kerstin Beck (Staffel III) 6:0, 3. Sabine Reinhardt (Staffel III) 7:1.

Doppel: 1. Vivien Jöckel/Mest (Vogelsberg) 7:0, 2. Vicky Jöckel/Pfohl (Vogelsberg) 7:1, 3. Sloboda/Meinel (Münster) 5:0.

Oberliga Damen

1. TSV Langstadt III 9 57:33 14:4

2. DJK Münster 9 53:37 12:6

3. Kassel Auedamm II 9 57:33 11:7

4. TTG Vogelsberg 9 54:36 11:7

5. TTC Langen III 9 50:40 11:7

6. KSG Haunedorf 9 44:46 11:7

7. TTC Staffel III 9 41:49 8:10

8. TTC Wißmar 9 35:55 5:13

9. SG Rodheim 9 31:59 5:13

10. TTF Oberzeuzheim 9 28:62 2:16

Hessenliga

Für die TTF Oberzeuzheim II sah es in der Hessenliga lange Zeit so aus, als könnten Elke Krießbach (4:12), Clarissa Lippitz (6:9), Mia Meteling (5:5) und das stark auftrumpfende Nachwuchstalent Sophie Krießbach (11:1) in den Titelkampf eingreifen. Doch nachdem das Team Herbstmeister TTC Biebrich die einzige Niederlage beigebracht hatte, schwächelte Oberzeuzheim II, gab am Ende der Hinserie noch fünf Punkte ab und liegt hinter Verfolger Lampertheim auf Rang drei der Tabelle – immer noch eine respektable Platzierung. – Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Natalia Zherebina (Biebrich) 17:0, 2. Vanessa Benen (Oberrad) 10:2, 3. Denisa Cotruta (Biebrich) 11:4.

2. Paarkreuz: 1. Franziska Bohn (Biebrich) 5:0, 2. Sophie Krießbach (Oberzeuzheim II) 11:1, 3. Silke Heinen (Biebrich) 5:0, ... 6. Mia Meteling (Oberzeuzheim II) 5:2.

Doppel: 1. Karl/Arras (Ober-Kainsbach) und Benen/von Rahden (Oberrad) je 6:0, 3. Schrenner/Grieshaber (Kelkheim) und Sachs/Törl (Langstadt IV) je 6:1.

Hessenliga Damen

1. TTC RW Biebrich 9 52:21 16:2

2. TTC Lampertheim 9 45:35 13:5

3. TTF Oberzeuzheim II 8 39:34 11:5

4. TSG Oberrad 9 40:33 10:8

5. TTV Gräfenhausen 8 35:33 8:8

6. SV Ober-Kainsbach 9 36:33 8:10

7. TSV Langstadt IV 9 37:43 8:10

8. SV Darmstadt 98 9 36:44 7:11

9. SG Kelkheim 9 35:48 5:13

10. TV Bürstadt 9 21:52 2:16

Verbandsliga

In der Verbandsliga nutzte der TTC Staffel IV die gegen Ende der Vorrunde aufkommenden Schwächen der Spvgg. Hochheim aus und überflügelte die bis dahin souveränen Mainstädter noch. Beim Halbzeitmeister kamen folgende Spielerinnen zum Einsatz: Kerstin Beck 5:0, Sabine Reinhardt 8:0, Esther Panthel 6:2, Jacqueline Feigen 3:3, Iris Brahm 3:2, Hanna Faßbender 8:1, Kerstin Armborst 1:2 und Katharina Laszlo 1:1; Doppel 13:5.

Während Rückzieher TuS Nordenstadt erster Absteiger ist, liegt neben der SG Hattersheim auch der TuS Obertiefenbach auf einem Abstiegsplatz. Zwei Siege konnten Rita Gröschen (7:9), Stephanie Heidenreich (6:9), Tatjana Böhm (4:8) und Beate Schmidt (2:8) bisher einfahren bei einer 7:11-Doppelbilanz.

Ebenfalls noch etwas zulegen müssen die TTF Oberzeuzheim III, da das Team mit 7:11 Punkten nur dank des besseren Spielverhältnisses etwas besser liegt als der TTC Wilhelmsdorf auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Gegen Ende der Vorrunde bauten Andrea Bausch (1:1), Annalena Mohler (12:6), Lisa Neuber (2:4), Anne Groos (4:7), Svenja Polz (2:5), Jacqueline Gläser (2:7) und Talina Schuh (0:2) bei einer erfreulichen Doppelbilanz von 11:7 etwas ab. – Die Ranglistenstände:

1. Paarkreuz: 1. Sabine Reinhardt (Staffel IV) 8:0, 2. Kerstin Beck (Staffel IV) 5:0, 3. Ricarda Quick (Hochheim) 9:2, ... 7. Esther Panthel (Staffel IV) 5:2, 8. Annalena Mohler (Oberzeuzheim III) 12:6.

2. Paarkreuz: 1. Hanna Faßbender (Staffel IV) 8:1, 2. Kristin Schulz (Hochheim) 5:0, 3. Katrin Schmidt (OE Bad Homburg) 8:1.

Doppel: 1. Mülle/Johann (SKG Bad Homburg) 5:0, 2. Quick/Ke. Schulz (Hochheim) und Mohler/Groos (Oberzeuzheim III) je 5:1, 4. S. Reinhardt/Panthel (Staffel IV) 4:0.

Verbandsliga Damen

1. TTC Staffel IV 9 48:16 15:3

2. Spvgg. Hochheim 9 44:25 14:4

3. TTC OE Bad Homburg 9 45:35 11:7

4. SG Kelkheim II 9 38:33 10:8

5. SGK Bad Homburg 9 38:35 10:8

6. TTC Biebrich II 9 34:41 8:10

7. TTF Oberzeuzheim III 9 34:41 7:11

8. TTC Wilhelmsdorf 9 31:42 7:11

9. TuS Obertiefenbach 9 26:46 4:14

10. SG DJK Hattersheim 9 23:47 4:14