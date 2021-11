Stammplatz - Das Sport-Wochenende in Mittelhessen

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Durch die Linse - der Schnappschuss

Ob toller Schnappschuss, witzige Momentaufnahme oder ein Bild, hinter dem eine (große oder kleine) Geschichte steht: Mit einem Klick aufs Foto finden Sie die zugehörige Erklärung.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Hier geht es noch einmal zum dazugehörigen Artikel . An dieser Stelle noch ein Tipp: An diesem Wochenende finden übrigens die Meisterschaften für die älteren Jahrgänge im Europabad in Wetzlar statt.

Im Fokus

Tischtennis:

HTTV will Spielbetrieb fortsetzen

Das Präsidium des Hessischen Tischtennis-Verbandes hat beschlossen, dass der Spielbetrieb nicht unterbrochen wird, um die Vorrunde noch in diesem Jahr abzuschließen. Das Präsidium des Hessischen Tischtennis-Verbandes hat beschlossen, dass der Spielbetrieb nicht unterbrochen wird, um die Vorrunde noch in diesem Jahr abzuschließen. Die seit Donnerstag geltenden Neuerungen der Corona-Schutzverordnung wirken sich auch auf den Spielbetrieb aus

Fußball:

Fußballer des SC Waldgirmes könnten letzten Schritt gehen

Der Hessenligist kommt seinem großen Ziel immer näher. Der Hessenligist kommt seinem großen Ziel immer näher. Doch nun wartet ein Gegner, der im Hinspiel den Lahnauern die Grenzen aufzeigte

Kehrt in den Kader zurück: Barbaros Koyuncu (am Ball) vom SC Waldgirmes. (Foto: Steffen Bär)

Fußball:

Ein Gruppenliga-Duell mit besonderer Brisanz

Fußballer Lucas Duarte Marin vom FSV Braunfels vermutet, dass es im Duell gegen seinen Ex-Verein TSV Bicken ordentlich zur Sache gehen könnte. Fußballer Lucas Duarte Marin vom FSV Braunfels vermutet, dass es im Duell gegen seinen Ex-Verein TSV Bicken ordentlich zur Sache gehen könnte. Das hat einen speziellen Grund

Wer hat Recht?

Natürlich gehen wir nicht ohne einen Tipp ins Wochenende, und Sie können direkt mitabstimmen. Entscheiden Sie sich für eine Richtung - je weiter Sie das Pendel ausschlagen lassen, desto deutlicher der Ergebnis-Tipp. Klicken Sie anschließend auf die beiden Kreise, um unsere beiden Experten-Einschätzungen zu lesen!

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Was machen die Top-Clubs

FC Gießen:

Viele Fragezeichen bei den Fußballern des FC Gießen

Corona hat den Fußball-Regionalligisten voll im Griff. Über das Spiel am Wochenende möchte Trainer Daniyel Cimen daher überhaupt nicht erst reden. Corona hat den Fußball-Regionalligisten voll im Griff. Über das Spiel am Wochenende möchte Trainer Daniyel Cimen daher überhaupt nicht erst reden. Am nächsten Spieltag wartet das Duell mit Astoria Walldorf

TSV Steinbach Haiger:

Hendrik Starostzik erwartet heißen Tanz am Haarwasen

Der 30-Jährige ist Führungsspieler bei Fußball-Regionalligist Kassel, nach einer einjährigen Stippvisite wechselte der gebürtige Marburger im vergangenen Sommer nach Nordhessen. An diesem Freitag tritt er um 19 Uhr zum Rückrundenauftakt beim TSV Steinbach Haiger an. Der 30-Jährige ist Führungsspieler bei Fußball-Regionalligist Kassel, nach einer einjährigen Stippvisite wechselte der gebürtige Marburger im vergangenen Sommer nach Nordhessen. An diesem Freitag tritt er um 19 Uhr zum Rückrundenauftakt beim TSV Steinbach Haiger an. Im Gespräch verrät der Ex-Gießener, was in diesem Duell mit dem TSV zählt und was seine Pläne nach der Karriere sind

Unverzichtbarer Führungsspieler: Kassels Innenverteidiger Hendrik Starostzik (l.) macht Daniele Gabriele und Co. vom TSV Steinbach Haiger schon im Hinspiel das Leben schwer. (Foto: Björn Franz)

TV Hüttenberg:

Mit 2G plus in die Festung des TV Hüttenberg

Der Handball-Zweitligist ist zu Hause eine Macht. Damit diese Serie ausgebaut wird, müssen die Schützlinge von Trainer Johannes Wohlrab am Samstagabend gegen den Dessau-Roßlauer HV gewinnen. Der Handball-Zweitligist ist zu Hause eine Macht. Damit diese Serie ausgebaut wird, müssen die Schützlinge von Trainer Johannes Wohlrab am Samstagabend gegen den Dessau-Roßlauer HV gewinnen. Und das ist ein Team, das eine stolze Serie nachweisen kann

Wohin am Wochenende

Welches Spiel Sie auf gar keinen Fall verpassen sollten: Unser Ausgehtipp zum Wochenende! Einfach auf die Karte klicken!

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wir haben nachgefragt

Lea Emmelius - sie und die Frauen der HSG Wettenberg haben es nicht einfach. Mal spielen sie mit Harz, mal ohne. Als würde die Corona-Pandemie nicht ohnehin schon genug Sorgen und Probleme für die Vereine und ihre Mannschaften mit sich bringen, so müssen sich die Handballerinnen der HSG Wettenberg noch mit weiteren herumschlagen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wie die Rückraumspielerin damit zurechtkommt, erklärt sie im Interview - und natürlich spricht sie noch über vieles mehr. Hier geht's zum Artikel

Ihre Meinung ist gefragt

Natürlich fiebern viele Mittelhessen in den Stadien der Fußball-Bundesliga mit ihren Teams mit oder schalten regelmäßig am Wochenende Fernseher oder Radio ein. Und natürlichen freuen sie sich über den Tor-Schrei! Unsere Frage der Woche:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wer hatte Recht?

Am Dienstag wollten wir von Ihnen wissen, welches Ergebnis Sie vom vergangenen Wochenende am meisten überrascht hatte: Der Auswärtssieg der 46ers-Basketballer, das Unentschieden der Steinbacher Regionalliga-Fußballer oder aber der deutliche Triumph der heimischen A-Jugend-Handballe. Das Ergebnis war klar: Der Coup der Gießener Basketballer in Oldenburg. Hier geht's noch einmal zum Spielbericht: McCullums Geniestreich sorgt für entscheidenden Impuls

***

Facebook, oder Für Anregungen sind wir jederzeit offen - über die Kommentarfunktion am Ende des Artikels, per E-Mail Instagram oder Twitter . Senden Sie uns auch gerne ein Leserfoto zu.

So, das war's! Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende und lesen uns am Dienstag an dieser Stelle auf dem "Stammplatz" wieder - bleiben Sie sportlich!