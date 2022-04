Stammplatz: Heißmacher-Axt, Mini-Hoffnung, Haarwasen-Party

Was läuft am kommenden Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. Fotos: PeB (2), imago, Jenniver Rözcey

MITTELHESSEN - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Der TSV Steinbach Haiger bietet Fußball-Genuss, eine Axt macht den TV Hüttenberg vorm Spiel heiß, Wetzlars Regionalliga-Fußballerinnen taumeln und in der Dillenburger B-Liga endet eine Partie vorzeitig. Außerdem dabei: ein weiterer Sportgerichtsprozess aus Limburg-Weilburg.

Im Fokus

Nimmt vor gut gefüllten Rängen Tempo auf: Steinbachs Dennis Chessa (r.), der dem Offenbacher Jayson Breitenbach enteilt. Foto: Carsten Loos

Fußball - TSV Steinbach Haiger:

Für den TSV Steinbach ein Fußballtag zum Genießen

Permanente Anfeuerungen von den sehr gut gefüllten Rängen, Szenenapplaus für jeden ausgewechselten Spieler und zur Krönung nach dem Abpfiff noch eine Ehrenrunde durchs Stadion und eine Humba vor den heimischen Fans. Die 2269 Anhänger am Haigerer Haarwasen sorgten für beste Stadionatmosphäre in der Fußball-Regionalliga bei der Partie des TSV Steinbach gegen die Offenbacher Kickers. Und die Spieler der Haigerer hatten sich all das redlich verdient. Denn sie hatten bewiesen, dass sie in nicht einmal 72 Stunden in der Lage sind, den Schalter komplett umzulegen. Bieder, behäbig und blutleer agierten sie am Mittwochabend beim 0:2 gegen den VfB Stuttgart II. Bieder, behäbig und blutleer agierte beim Fußball-Fest am Samstag lediglich der Gegner aus Offenbach. Die Steinbacher dagegen strotzten nur so vor Spielfreude und hatten schlichtweg Spaß, nahmen dank eines 3:0 (0:0)-Erfolgs über die Kickers nicht nur Revanche für die 0:4-Klatsche im Hinspiel am Bieberer Berg, sondern begruben zugleich die Resthoffnung der Mainstädter auf den Aufstieg.

Basketball - Gießen 46ers:

Es ist doch noch ein wenig Leben drin bei den Gießen 46ers

Ausgerechnet im Hessenderby hat der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist mal das Glück auf seiner Seite. Wenigstens der Schulterschluss mit den Fans scheint gelungen. Und so heißt es nach dem vergangenen Wochenende: Die Gießen 46ers leben! Noch! Mit einer eindrucksvollen Vorstellung im Hessenderby bei den Frankfurt Skyliners setzten sie am Sonntagnachmittag im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga beim 76:75 (38:32)-Erfolg ein Ausrufezeichen, das aller Voraussicht nach jedoch zu spät gekommen ist. Theoretisch ist der Klassenerhalt aber noch möglich. "Heute überwiegt erstmal die Freude über unseren Sieg", strahlte Geschäftsführer Sebastian Schmidt nach einer hochdramatischen, am Ende aber verdient gewonnenen Partie in der Ballsporthalle Höchst. "Der Erfolg tut gut, wir haben ihn nach den letzten schweren Wochen so sehr gebraucht", atmetet der 36-Jährige tief durch, ehe er seine Jungs abermals in die Fankurve beorderte. "Wir hatten heute eine großartige Unterstützung", dankte Schmidt den rund 200 mitgereisten Fans, die mehr Spektakel machten als sonst in ihrer Osthalle und die die gut 2000 Frankfurter Fans deutlich überstimmten. "Endlich einmal haben wir uns für eine gute Partie auch mal belohnen dürfen." Gießens Kendale McCullum machte mit 21 Punkten, sieben Rebounds, zehn starken Assists und neun gezogenen Fouls wieder einmal nachhaltig auf sich aufmerksam.

Spruchreif - Das Zitat vom Wochenende

Um welche Axt es geht, und was anschließend passierte, lesen Sie hier:

Axt des TV Hüttenberg als besonderer Heißmacher vor Hagen - Selten waren sich Trainer so einig wie nach dem Duell der Zweiten Handball-Bundesliga am Freitagabend. Beim 35:31-Sieg zeigen sich die Mittelhessen hinten wie vorne verbessert.

Weitere Nachrichten:

Fußball - Dillenburg:

B-Liga: Schiedsrichter bricht Spiel in Schönbach ab

Ein kurioser Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg: Die Partie Merkenbach - Donsbach/Haiger wurde mit "Nichtantritt beide" gewertet, das Match zwischen Ambach und dem SV Herborn in der Nachspielzeit abgebrochen. Für eine sportliche Schlagzeile hat der SSV Wissenbach mit seinem 2:1-Sieg über den TuSpo Beilstein II gesorgt. Was passierte in Ambach? Fakt ist: In der dritten Minute der Nachspielzeit brach der Schiedsrichter die Partie schließlich ab. SG-Sprecher Dieter Weyel wollte sich nach dem Spiel allerdings nicht zu den Gründen äußern.

Fußball - FSV Hessen Wetzlar:

FSV Hessen Wetzlar taumelt weiter dezimiert Richtung Abstieg

Der FSV Hessen Wetzlar taumelt in der Fußball-Regionalliga Süd der Frauen Richtung Relegation - und wenn er Pech hat sogar in Richtung des direkten Abstiegs. Der Irrsinn daran: Der Mannschaft, die derzeit für den Verein aufläuft, kann man nur teilweise einen Vorwurf machen. Gegen den TSV Jahn Calden unterlag die Truppe des Trainergespanns "Jacky" Klan/Marco Ebert deutlich mit 0:4 (0:2). Es ist, wie es ist: Nach dieser Leistung hilft nur noch ein kleines Wunder. Die Verletztenliste der Wetzlarerinnen ist so lang, dass es jeden Spielbericht sprengen würde. Als Ebert nach Abpfiff fast schon hilflos alle Namen durchging, reichten zwei Hände nur ganz knapp. Kurz vor Anpfiff der so wichtigen Partie meldete sich auch noch Lisa Maier (Leiste) für die nächsten Wochen ab. Und als wäre es nicht schon schlimm genug, verletzte sich keine 15 Minuten nach Spielbeginn auch noch Anna Donner. Für sie kam aufs Feld: die eigentlich mit Knorpelschaden abgemeldete Anna Efimenko. Die Situation beim FSV ist also trübe.

Die Damen des SV Rot-Weiß Hadamar mit (v.l.) Carmen Weis, Monika Kremer und Malika Höhn holten den Bezirkspokal in der Kreisliga. Foto: Harald Höhnel

Tischtennis - Limburg-Weilburg:

Damenteams räumen Tischtennispokale ab

Alle Tischtennis-Bezirkspokaltitel bei der Endrunde in Oberbrechen gingen an die Damenteams des Kreises Limburg-Weilburg. Während der TTC Niederzeuzheim in der Bezirksliga und der TTC Oberbrechen II in der 1. Kreisklasse ohne Gegner waren und kampflos zu Titelehren kamen, setzte sich in der Bezirksoberliga der TTC Offheim mit Amelie Kempa, Sabrina Rücker und Charlotte Fischer in einem kreisinternen Finale knapp mit 4:3 gegen den Gastgeber TTC Oberbrechen durch. In der Kreisliga der Damen gewann der SV Rot-Weiß Hadamar mit Monika Kremer, Malika Höhn und Carmen Weis im Endspiel überraschend mit 4:1 gegen den SV Eppenhain.

Durch die Linse - Das Foto

Der dazugehörige Artikel:

Aufstiegsaspiranten in der "BOL" untermauern ihre Ambitionen - In der Meisterrunde der Handball-Bezirksoberliga haben sich zum Auftakt die Favoriten durchgesetzt. Für einen heimischen Klassenerhaltskämpfer lief es derweil nicht richtig rund.

Die Story:

Fußball-Kreisliga: getreten, geschlagen, gesperrt

Das Sportgericht des Fußballkreises Limburg-Weilburg bestraft die körperlichen Auseinandersetzungen in der Partie der Reserverunde der B- und C-Liga zwischen FC Zaza Weilburg II und TuS Linter II.

Symbolbild: André Bethke

Der Weg zu den Artikeln:

Wir wünschen Euch eine schöne Woche und sehen uns am Freitag an dieser Stelle auf unserem Stammplatz wieder. Bleibt sportlich.