SV Edelsberg reist wieder ab

Thomas Schuh gewann mit den TTF Oberzeuzheim das Kreisduell der Verbandsliga.

LIMBURG-WEILBURG - Die aktuell steigenden Coronazahlen sowie die Möglichkeit, Spiele ohne Nachteile zu verlegen, haben das Tischtennis-Programm in der vergangenen Spielwoche ganz erheblich reduziert. In der Bezirksoberliga wurde nicht eine Partie ausgetragen.

Hessenliga

In der Hessenliga Süd-West bleibt der TTC Hausen ohne Niederlage und untermauerte mit dem 8:4-Sieg gegen den TV Nauheim seinen zweiten Tabellenplatz. Die Begegnung wurde kurzfristig nach Hausen verlegt, wohin der Gast nur mit fünf Akteuren anreiste. Die Westerwälder blieben nur im Spitzenpaarkreuz ohne Sieg, während Tobias Wagner (2), Kai Otterbach (2) in der Mitte vier Fünfsatzsiege einfuhren sowie Alexander Groh und Christian Wagner hinten den Erfolg klarmachten. Zwei kampflose Siege halfen dabei.

Verbandsliga

In der Verbandsliga West wurden die Begegnungen mit heimischer Beteiligung fast komplett abgesagt. Die Heimspiele des TV Wallau gegen Oberzeuzheim und Staffel fanden ebenso wenig statt wie die Partie des TTC Elz II gegen die SpVgg. Hochheim. So blieb das Derby zwischen Aufsteiger TTF Oberzeuzheim und dem TTC Offheim übrig. Und da zeigten die Gastgeber nicht nur einen couragierten Auftritt, sondern behielten am Ende mit 7:5 auch die Punkte. Nach der 3:1-Führung dank Sebastian Fritz, Etienne Kempa und Alexander Stähler lief für die Offheimer nicht mehr viel zusammen. Nur André Ortseifen und noch einmal Etienne Kempa konnten für die ohne Stefan Greipel angereisten Gäste punkten. Beim Sieger ragten an der Spitze Christian Weis (2) sowie im 3. Paarkreuz Kevin Wingender (2), der zweimal Satzrückstände übertraf, heraus. Christopher Abel, Thomas Schuh und schließlich Noah Neuber machten den Derbysieg perfekt.

Bezirksliga

In der Bezirksliga kamen nur zwei Partien zur Austragung, die jeweils 6:6 endeten. Hadamar sicherte sich gegen Niederzeuzheim den ersten Punkt, Offheim III und Aumenau trennten sich ebenfalls mit einem gerechten Remis. Edelsberg schenkte Oberzeuzheim II die Punkte, um kein Corona-Risiko einzugehen.

SV Hadamar – TTC Niederzeuzheim 6:6: Erster Punkt im Nachbarschaftsduell für die Hadamarer trotz 0:4- und 2:6-Rückständen durch Scherer (2), Kunz (2), Sabel und Wiche. Schütz, Meilinger sowie das Spitzenpaarkreuz Titz (2) und Martin (2) waren beim Gast erfolgreich.

TTC Offheim III – TuS Aumenau 6:6: Ein gerechtes Remis zwischen Müller (2), M. Saam (2), A. Kempa Er. Gartner sowie M. Minor (2), Jost (2), die an der Spitze auftrumpften, Hillingshäuser und L. Minor. Beide Teams behalten ihre ausgeglichene Punktebilanz.

TTF Oberzeuzheim II – SV Edelsberg 12:0 kampflos: Edelsberg war die Austragung von gleichzeitig zwei Begegnungen in der Halle zu riskant, sodass sie wieder abreisten.

Bezirksklasse

Heimsiege gab es in den beiden Spielen der Gruppe 1 für Tabellenführer Elz IV gegen Oberbrechen II und etwas überraschend für Villmar II bei dessen erstem doppelten Punktgewinn gegen Dorndorf.

TTC Elz IV – TTC Oberbrechen II 9:3: Auch erneuter Ersatz (ohne J. Laux, Finger, Elbakosh und A. Stein) konnte Schweitzer (2), Zeus (2), Hering (2), N. Montimurro (2) und Kurz nicht stoppen. Oberbrechen II kam durch Eck, H. Jung und R. Jung zu den Gegenpunkten.

TTC Villmar II – FC Dorndorf 8:4: Gegen nur fünf Dorndorfer war das komplette Team mit Burggraf, J. Reichwein, M. Heun, D. Schön, Haberer und Milovic am Erfolg beteiligt; zwei kampflose Siege kamen hinzu. Weber (2) und Schmitz (2) punkteten bei den dezimierten Westerwäldern.

Eng zusammen bleibt die Spitzengruppe in Gruppe 2. Limburg 07 verteidigte durch das 8:4 bei Dillhausen/Barig-Selbenhausen II die Tabellenführung vor Villmar, das Haintchen 11:1 abkanzelte. Zum ersten Sieg kam Hadamar II beim 8:4 in Kirschhofen, das weiter auf den ersten Punkt wartet.

TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen II – VfR 07 Limburg 4:8: Die 07er landeten den vierten Sieg in Folge dank Temme (2), Schnaider (2), Calgan (2), P. Czech und Fernando. Die Verlierer – bei Gegenpunkten durch Rothe (2), Daniel Melchert und Engelmann – verpassten durch vier 2:3-Niederlagen ein besseres Resultat.

TTC Villmar – TuS Haintchen 11:1: Baier (2), T. Reichwein (2), U. Müller (2), Haberer (2), Cieluch (2) und Schütz zeigten sich hochüberlegen und ließen nur den Ehrenpunkt von S. Behrendt zu.

TuS Kirschhofen – SV Hadamar II 4:8: Im Duell der bis dato Punktlosen mussten sich Müller (2), Walter und L. Bangert trotz guten Starts geschlagen geben. Lang (2), Bock (2), Wernert (2), Emer und Höhn feierten den ersten Saisonsieg.